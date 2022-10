Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Ποιος είναι ο Harlan Coben

Ακόμα:

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Ακόμα:

Κλείσιμο

Metaverse : Η δημοσιογράφος τεχνολογίας και καλλιτέχνης Αμαλία Αγάθου έχει όλες τις απαντήσεις για την αυγή ενός κόσμου, από δημιουργούς που βρίσκονται ήδη εκεί.Fashion calling from a galaxy far away: αξεσουάρ που θα φορούσε η Barbarella, σε εντυπωσιακά χρώματαΑνοίγουμε το κεφάλαιο MetaFashion: η μόδα στον κόσμο των NFTs. Τι σημαίνει η αγορά εικονικών ρούχων και σε ποιους απευθύνεται;Φωτογραφίζουμε τα ρούχα του σήμερα, με οversized όγκους και tech υφάσµατα, σε ένα χώρο του αύριο.Το μέλλον αγαπά τις γεωμετρικές γραμμές, τις μονοχρωμίες, τα έντονα χρώµατα και τα αθλητικά κοψίµατα.Αυτό το μήνα που κάνουμε focus στην εικονική πραγματικότητα. Βρήκαμε τις κατάλληλες γυναίκες για να μας ξεναγήσουν σε αυτήν.Στους κόσμους της τέχνης οδηγός μας είναι η διευθύντρια Πολιτισµού του Ιδρύµατος Ωνάση, Αφροδίτη Παναγιωτάκου, που µας εξηγεί ότι το metaverse ανήκει στους καλλιτέχνες.Στους κόσμους του gaming, η Rhianna Pratchett, βραβευμένη σεναριογράφος παιχνιδιών όπως το Tomb Raider, παραδέχεται πως με την παρουσία της εκεί, ανοίγει το δρόµο για το διαφορετικό.Για το μακιγιάζ του πρώτου μήνα του χειμώνα διαλέγουμε γκλίτερ, µπλε σκιές και κόκκινα κραγιόν.Στο μεγάλο αφιέρωμα MAISON υποδεχόμαστε ένα νέο εκλεκτικισµό ανοίγοντας τις πόρτες του σπιτιού µας στο µέλλον.Marie Claire,Ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες είναι εδώ!Aυτή την Κυριακή το εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ του Harlan Coben «Χαμένος για πάντα» είναι στο ΘΕΜΑΤέσσερις νέοι άνθρωποι βρίσκονται μπλεγμένοι σε μια επικίνδυνη, μυστηριώδη περιπέτεια, καθώς οι τρεις από αυτούς εξαφανίζονται. Κι εκείνος που μένει πίσω αναγκάζεται να ζήσει με βασανιστικά ερωτηματικά, αλλά και να αναζητήσει την αλήθεια, όσο σκληρή και εάν είναι, ακόμη και για τον ίδιον.Διάσημο από τη διασκευή του υπό μορφήν μίνι-σειράς για το Netflix, το «Χαμένος για πάντα» αποτελεί κορυφαίο δείγμα της συγγραφικής δεξιοτεχνίας του Harlan Coben. Ο μεγάλος Αμερικανός συγγραφέας και μετρ των ατμοσφαιρικών θρίλερ, με το «Χαμένος για πάντα» προσθέτει στην ήδη πλούσια συλλογή του ένα παγκόσμιο μπεστ-σέλερ ακόμη.Οι κεντρικοί ήρωες είναι δύο αδέλφια, ο Γουίλ και ο Κεν Κλάιν. Όμως, ο ένας μόνο είναι παρών, ο Κεν. Ο Γουίλ είναι εξαφανισμένος. Μάλιστα, η εξαφάνισή του συνέπεσε με την αποκάλυψη ενός άγριου εγκλήματος, με το βιασμό και τη δολοφονία μιας νεαρής γυναίκας. Η οποία, όχι μόνο ήταν γνωστή στους Κλάιν καθώς μεγάλωσε στην ίδια γειτονιά με εκείνους, αλλά επιπλέον ήταν ο πρώτος δεσμός που είχε ποτέ ο μικρότερος από τους δύο Κλάιν, ο Γουίλ. Από τις πρώτες ώρες της έρευνας, η αστυνομία υποδεικνύει τον Κεν Κλάιν σαν πρώτο και βασικό ύποπτο, καθώς οι ντετέκτιβ θεωρούν πως έχουν στα χέρια τους πειστήρια ότι αυτός είναι ο δράστης. Ο Κεν δραπετεύει προς άγνωστη κατεύθυνση και παραμένει «χαμένος» για μία ολόκληρη δεκαετία, χωρίς να δίνει το παραμικρό σημείο ζωής. Δεν επικοινωνεί καν με τον αδελφό του. Ο Γουίλ, εξάλλου, δεν είχε να αντιμετωπίσει μόνο την εξαφάνιση του Κεν, αλλά και εκείνη της συντρόφου του.Και, το χειρότερο, ο Γουίλ αρχίζει να έχει βάσιμες υποψίες ότι η ερωμένη του ήταν στην πραγματικότητα κάποια άλλη και όχι εκείνη που πίστεψε ο ίδιος ότι γνώρισε. Διχασμένος, λοιπόν, ανάμεσα σε δύο εξαφανίσεις -και δύο προδοσίες από τα πλέον αγαπημένα του πρόσωπα- ο Γουίλ αρχίζει να ψάχνει ξανά τον αδελφό του, ακολουθώντας κάποια αμυδρά ίχνη, κάποιες πληροφορίες που τον παρουσιάζουν ζωντανό. Ο Γουίλ βαδίζει στο άγνωστο, ψάχνοντας την αλήθεια, αλλά αυτά που ανακαλύπτει ανατρέπουν κάθε βεβαιότητα, για τον Κεν, την κοπέλα του αλλά και τον ίδιο του τον εαυτό. Κι αυτή είναι μόνο η άκρη ενός νήματος που οδηγεί όλο και πιο βαθιά σε ένα αποτρόπαιο μυστήριο.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το σπουδαίο μυθιστόρημα του Harlan Coben «Χαμένος για πάντα».Με πωλήσεις που ξεπερνούν τα 75 εκατ. αντίτυπα, ο Harlan Coben δικαίως θεωρείται ως ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους συγγραφείς αστυνομικών θρίλερ. Η ρεαλιστική αφήγηση, με το απλό ύφος και την, ενίοτε ιλιγγιώδη, ταχύτητα στο ρυθμό εναλλαγής των εικόνων που δημιουργεί στο μυαλό του αναγνώστη, ο Harlan Coben είναι ένας πραγματικός «μάγος» του μυθιστορήματος περιπέτειας στα ακρώτατα όρια του νόμου.Ο Harlan Coben έχει γράψει 33 βιβλία μέχρι στιγμής, αρκετά από τα οποία έχουν διασκευαστεί σε σενάρια για ταινίες και σειρές που προβάλλονται είτε στις κινηματογραφικές αίθουσες είτε σε συνδρομητική πλατφόρμα, προσελκύοντας πλήθη θεατών. Οι οποίοι, όπως και εκατομμύρια αναγνώστες των μυθιστορημάτων σε όλο τον κόσμο, παραδίδονται στη μοναδική δεξιοτεχνία του Coben και την εντελώς ιδιαίτερη αντίληψή του για την αιώνια μάχη του καλού με τις σκοτεινές δυνάμεις του εγκλήματος.Μάλιστα, το βιβλίο «Μη μιλήσεις σε κανέναν» έχει σημειώσει εξαιρετική επιτυχία, όταν μεταφέρθηκε στη μεγάλη οθόνη από τον Γάλλο σκηνοθέτη Γκιγιόμ Κανέ, αποσπώντας σημαντικά βραβεία στην Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ παρέμεινε για αρκετές εβδομάδες στην κορυφή του box office για τα ξενόγλωσσα φιλμ.Σήμερα ο Harlan Coben είναι 60 ετών. Γεννήθηκε το 1962 στις ΗΠΑ και συγκεκριμένα στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσι. Μεγάλωσε στο περιβάλλον μιας οικογένειας εβραϊκής καταγωγής, σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Κολλέγιο Άμχερστ και στο ξεκίνημα της επαγγελματικής καριέρας του δοκίμασε να εργαστεί στο ταξιδιωτικό γραφείο του πατέρα του.Ως συγγραφέας αστυνομικής λογοτεχνίας, ο Coben έκανε τα πρώτα του βήματα με τα θρίλερ «Play Dead» το 1990 και «Miracle Cure» την αμέσως επόμενη χρονιά. Η αξία του αναδείχθηκε αμέσως, καθώς με τα πρώτα 4 μυθιστορήματά του ο Harlan Coben κατάφερε να γίνει ο πρώτος συγγραφέας που τιμήθηκε διαδοχικά με τα 4 πιο σπουδαία βραβεία για το είδος της αστυνομικής λογοτεχνίας -το Anthony (1996), το Shamus (1997), το Edgar (1997) και το Barry (1998). Παρόμοιες διακρίσεις έχει αποσπάσει στην Ευρώπη, ενώ, για μια άλλη πτυχή της προσωπικότητάς του, τη δια βίου ανάμιξή του στο άθλημα του μπέιζμπολ -εφόσον υπήρξε αθλητής στο πανεπιστημιακό πρωτάθλημα με την ομάδα του Άμχερστ- ο Harlan Coben έχει κερδίσει μια θέση στο «πάνθεον», το Hall of Fame της Ένωσης Μπέιζμπολ Νέας Αγγλίας.Ο Coben παραμένει πάντα κάτοικος Νιού Τζέρσι, όπου ζει με τη σύζυγό του, την παιδίατρο Anne Armstrong-Coben και τα 4 παιδιά τους.Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Το fashion show με τη L'Oréal Paris, η συνέντευξη με την Εύα Λογκόρια, η γυναικεία ενδυνάμωση και το επόμενο βήμα.ΑποκλειστικόΟι γόβες- ιερό δισκοπότηρο, η φιλία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Ακαδημία Μόδας που ίδρυσε ώστε να δημιουργήσει συνεχιστές της τέχνης του.Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια για το επερχόμενο αφιέρωμα στον Μάνο Λοϊζο αλλά και τις στιγμές που μοιράστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη και την Ελλη Λαμπέτη.Ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής, σκόραρε στο μόντελινγκ και πλέον παίζει σοβαρή μπάλα στην τηλεόραση. Ναι, είναι ωραίος, αλλά, ευτυχώς, δεν είναι μόνο ωραίος.Η Ελληνίδα ΤζολίΟ σχεδιαστής της ευζωίαςΤα νέα σύνολα & η υπερδύναμη του κραγιόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Το fashion show με τη L'Oréal Paris, η συνέντευξη με την Εύα Λογκόρια, η γυναικεία ενδυνάμωση και το επόμενο βήμα.ΑποκλειστικόO μάγος των αξεσουάρ & οι σταρ fun τουΟι γόβες- ιερό δισκοπότηρο, η φιλία του με την πριγκίπισσα Νταϊάνα και η Ακαδημία Μόδας που ίδρυσε ώστε να δημιουργήσει συνεχιστές της τέχνης του.Η σπουδαία Ελληνίδα ερμηνεύτρια για το επερχόμενο αφιέρωμα στον Μάνο Λοϊζο αλλά και τις στιγμές που μοιράστηκε με τον Μίκη Θεοδωράκη και την Ελλη Λαμπέτη.Ονειρευόταν να γίνει ποδοσφαιριστής, σκόραρε στο μόντελινγκ και πλέον παίζει σοβαρή μπάλα στην τηλεόραση. Ναι, είναι ωραίος, αλλά, ευτυχώς, δεν είναι μόνο ωραίος.Η Ελληνίδα ΤζολίΟ σχεδιαστής της ευζωίαςΤα νέα σύνολα & η υπερδύναμη του κραγιόνToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.