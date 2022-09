Ήξερες ότι ήταν βιβλίο; - 7 μυθιστορήματα που είδες στην οθόνη και αξίζει να διαβάσεις

Κλείσιμο

Κάποια ήταν ήδη εξαιρετικά διάσημα, πριν περάσουν στη μικρή ή μεγάλη οθόνη και στα χείλη ηθοποιών πρώτης γραμμής. Άλλα είχαν αγαπηθεί από ένα μικρό, αλλά πιστό κοινό, πριν τελικά αποκτήσουν τη φήμη που τους άξιζε, αφότου η κάμερα τους έδωσε νέα ζωή. Όλα τους πάντως αξίζει να διαβαστούν.Ο λόγος για τα μυθιστορήματα που τράβηξαν την προσοχή όχι μόνο των αναγνωστών, αλλά και σημαντικών ελλήνων και ξένων σκηνοθετών, που αποφάσισαν να τα αξιοποιήσουν ως βάσεις για συναρπαστικές ταινίες και σειρές. Και που είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι, αν ψάχνεις για ένα βιβλίο που δεν θα μπορείς να αφήσεις από τα χέρια σου μέχρι την τελευταία σελίδα.Τα παραδείγματα είναι πολλά, όμως συγκεντρώσαμε επτά από τα αγαπημένα μας, από την ατέλειωτη ποικιλία τουσε βιβλία κάθε κατηγορίας. Αν δεν μπορείς να διαλέξεις, μην ανησυχείς: όπως θα δεις, οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές ώστε να μπορείς να παραγγείλεις όλα όσα σου κεντρίσουν το ενδιαφέρον.Εντάξει, δεν έχεις δει ακόμη τη σειρά, που πρόκειται σύντομα να κάνει την πρεμιέρα της στο MEGA. Όμως το καστ της, που περιλαμβάνει σπουδαίους ηθοποιούς όπως η Κατερίνα Διδασκάλου, ο Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, ο Λεωνίδας Κακούρης, η Μυρτώ Αλικάκη, Λένα Παπαλιγούρα και η Θεοφανία Παπαθωμά, την έχει τοποθετήσει στις πλέον πολυαναμενόμενες της σεζόν. Στις σελίδες του βιβλίου της Ελένης Καπλάνη, ενός πραγματικού ύμνου στον έρωτα -απαγορευμένο και μη- θα καταλάβεις γιατί αποφάσισαν να συμμετέχουν.Η επιστροφή στο πατρικό είναι ταυτόχρονα και επιστροφή στο παρελθόν, τότε που όλα άλλαξαν απότομα στη ζωή της νέας κοπέλας.Η πάλη ανάμεσα στο θέλω και το πρέπει, το πρέπει και το μπορώ, με τις σκιές του χθες να βαραίνουν το πεπρωμένο της.Πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της, χωρίς η ίδια να το έχει επιλέξει, σ’ ένα χώρο που της άφησε τα σημάδια του, μ’ έναν τρόπο σκέψης μακριά από των υπολοίπων.Οι εσωτερικές συγκρούσεις τεράστιες. Τι θα ακολουθήσει;Όταν ο άλλος σού δίνει ένα κομμάτι της ψυχής σου που δεν είχες καν αντιληφθεί ότι σου έλειπε, τότε μήπως η αγάπη είναι ένα λουλούδι που πρέπει να του επιτρέψεις να ανθίσει;Ποτέ δεν μπορείς να γνωρίζεις τι ορίζει η μοίρα.Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε ο Θεός.Ένα μυθιστόρημα όχι μόνο για τον έρωτα, αλλά και για την αγνότητα της ψυχής, ένα καθηλωτικό και κατανυκτικό βιβλίο.O Δημήτρης την κοίταξε με απορία, αλλά βλέποντας το πρόσωπό της να λάμπει ολόκληρο από τα γέλια χάζεψε. Λες και το γέλιο ήταν μαγικό και πήρε τα ράσα από πάνω της και άφησε μια όμορφη νεράιδα.Το μαντίλι είχε κυλήσει από το κεφάλι της και φάνηκαν τα καστανόξανθα μαλλιά της.«Είσαι πανέμορφη!» της είπε χωρίς να το σκεφτεί και της κόπηκε το γέλιο μαχαίρι.Τον κεραυνοβόλησε με το βλέμμα της και κουκουλώθηκε με το μαντίλι. Σηκώθηκε απότομα για να φύγει.Είχε περάσει τα όρια. Κακώς μιλούσε με τούτο τον ανέμελο νεαρό.Δεν έπρεπε.Γιατί να περιμένεις το τέλος της σεζόν για να μάθεις τι θα συμβεί στην αιματηρή ιστορία «γδικιωμού», βαθιάς αγάπης και πόνου; Το βιβλίο του Σπύρου Πετρουλάκη είχε λατρευτεί – δικαίως – καιρό πριν την τηλεοπτική του μεταφορά. Και εκτός από τη δυνατή πλοκή του, αξίζει μια θέση στη βιβλιοθήκη σου και για τις μοναδικές περιγραφές της κρητικής και ηπειρώτικης φύσης.Ο άντρας σηκώνει το χέρι του και σημαδεύει. Οι επτά πυροβολισμοί που ακούγονται ωχριούν μπροστά στην κραυγή του παιδιού: «Πατέρα…». Αλήθεια ή πλάνη; Τυχαίο γεγονός ή βεντέτα; Οι καταστάσεις περιπλέκονται και παίρνουν ανεξέλεγκτη τροπή.Ακολουθεί δεύτερος θάνατος -αυτήν τη φορά μια γυναίκα. «Τις γυναίκες και τα κοπέλια δεν τα σκοτώνουν. Αλλού να ψάξετε για τον φονιά. Όχι στη βεντέτα…» Τα λόγια των μυστών ακούγονται ουτοπικά.«Πάρε την κοπελιά μας και αλαργέψετε αμέσως από την Κρήτη. Δεν θα αργήσει να γίνει κι άλλο κακό. Φύγετε…» Μια μάνα μαζί με την κόρη της, εν μία νυκτί, εξαφανίζονται από προσώπου γης. Ένα κλειδί μένει κρεμασμένο στην πρόκα του τοίχου και μια μαντινάδα στέκει ατελείωτη.Όρη και θάλασσες, τραγούδια και κατάρες, οργή και χάδι. Μέσα στις αντιθέσεις της φωτιάς, οι άνθρωποι χτίζουν τα όνειρά τους. Ωστόσο, η θέληση και το πάθος δεν αρκούν. Τα πάντα μπορούν να ανατραπούν ακαριαία.Ένας ατέρμονος κύκλος αίματος συνεχίζεται και η παλιά βεντέτα, σαν εφιάλ­της, σκορπά τον τρόμο ανάμεσα σε δυο χωριά της Κρήτης. Οι λέξεις ποτέ δεν είχαν αρκετή δύναμη για να περιγράψουν τόσο ακραία συναισθήματα. Τι θα μπορούσε να επιφέρει τη συμφιλίωση, τον πολυπόθητο Σασμό; Unorthodox: Το Τίμημα της Προσωπικής μου Ελευθερίας, Deborah Feldman



Αν έχεις παρακολουθήσει τη συγκλονιστική μίνι σειρά του Netflix, ξέρεις ήδη πόσες συγκινήσεις σου επιφυλάσσει το αυτοβιογραφικό βιβλίο της Feldman. Στο περιθώριο της αμερικανικής κοινωνίας, ένας άλλος κόσμος, εκείνος των υπερορθόδοξων Εβραίων, με δικούς του κανόνες, ξεδιπλώνεται μπροστά μας – μαζί με μια από τις πιο συγκινητικές ιστορίες ενηλικίωσης και χειραφέτησης που έχουμε παρακολουθήσει τα τελευταία χρόνια.Σαν μέλος της αυστηρής θρησκευτικής σέκτας των χασιδιστών Εβραίων του Σάτμαρ, στο Ουίλιαμσμπεργκ του Μπρούκλιν, η Ντέμπορα Φέλντμαν μεγάλωσε υπακούοντας σε έναν κώδικα επιβεβλημένων εθίμων που υπαγόρευαν τα πάντα στη ζωή της, από το τι μπορούσε να φορέσει και σε ποιον μπορούσε να μιλήσει μέχρι το τι επιτρεπόταν να φάει και να διαβάσει. Κι όμως, παρά την καταπιεστική ανατροφή της, η Ντέμπορα εξελίχθηκε σε μια ανοιχτόμυαλη νεαρή γυναίκα, ένα πνεύμα ανεξάρτητο, διαβάζοντας κρυφά λογοτεχνία και βρίσκοντας έμπνευση στους δυνατούς γυναικείους χαρακτήρες της Jane Austen και της Louisa May Alcott, που την βοήθησαν να φανταστεί έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, μακριά από την κλειστή της κοινότητα.Παγιδευμένη στα δεκαεφτά της σε έναν σεξουαλικά και συναισθηματικά δυσλειτουργικό γάμο από προξενιό, με έναν νεαρό άντρα που γνώριζε ελάχιστα, η Ντέμπορα θα βιώσει τη σύγκρουση ανάμεσα στις επιθυμίες της και τις ευθύνες της απέναντι στην κοινότητά της. Μια σύγκρουση που θα κορυφωθεί όταν στα δεκαεννιά της θα γεννήσει τον γιο της, οπότε και θα συνειδητοποιήσει ότι παρά τα ανυπέρβλητα εμπόδια οφείλει να χαράξει έναν άλλο δρόμο –για τον εαυτό της και για το παιδί της– προς την ελευθερία και την ευτυχία. Dune: The Graphic Novel, Frank Herbert



Παρακολούθησες το φετινό αριστούργημα του Villeneuve; Είτε απαντήσεις θετικά, είτε αρνητικά, το θρυλικό μυθιστόρημα του Frank Herbert αποκλείεται να σε απογοητεύσει. Κι αν νιώθεις ότι ο χρόνος σου δεν σου επιτρέπει να βυθιστείς στο -αρκετά ογκώδες- βιβλίο, το εξαιρετικό Graphic Novel που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Anubis ίσως είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι.