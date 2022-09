7 φθινοπωρινά beauty trends που πρέπει να δοκιμάσεις

Κλείσιμο

Μπορεί το προηγούμενο διάστημα να κυριάρχησαν στις πασαρέλες τα γκλίτερ, τα μεταλλικά και τα έντονα χρώματα, τα φτερωτά μάτια και φυσικά το graphic eyeliner. Για μαντέψτε όμως; Όλες αυτές οι τάσεις θα παραμείνουν και για το φθινόπωρο του 2022, κάνοντας εκθαμβωτικό και λαμπερό το φθινοπωρινό μακιγιάζ.Αν λοιπόν σας αρέσει να ακολουθείτε τα fashion makeup trend δεν έχετε παρά να τα ακολουθήσετε και να τις προσαρμόσετε στο δικό σας στυλ για να εντυπωσιάσατε με τις εμφανίσεις σας .Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το φετινό φθινόπωρο χαρακτηρίζεται από παιχνιδιάρικη διάθεση, edgy προσέγγιση και φυσικά από κλασικές διαχρονικές επιλογές.Το χρώμα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής στο μακιγιάζ του φθινοπώρου και στοθα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε που θα σας δώσουν έμπνευση ώστε να δημιουργήσετε τα δικά σας μοναδικά looks. Χάρη στις έγκαιρες παραδόσεις τις πλατφόρμας τα προϊόντα σας θα φτάσουν άμεσα στην πόρτα σας και σε όποιο σημείο της Ελλάδας και να βρίσκετε. Και αν τα παραγγείλετε μάλιστα με την μοναδική υπηρεσίαμπορείτε να τα παραλάβετε ταυτόχρονα.Εμείς συγκεντρώσαμε τις καλύτερες φθινοπωρινές τάσεις μακιγιάζ που θα φέρει το 2022 και σας τις παρουσιάζουμε.Less is more. Αυτή είναι η φιλοσοφία που προκρίνουν όλοι οι make-up artists.Ξεχάστε για λίγο τα ματ, full-coverage foundations αλλά και τα παχύρρευστα concealer και πείτε ναι στις πιο ελαφριές φόρμουλες που θα αφήνουν το δέρμα σας φρέσκο και ελαφρύ, ακόμη και με τις ατέλειές του. Πώς θα το πετύχετε απλώστε τοΗ πρωτοποριακή τεχνολογία του δίνει μια ελαφριά αίσθηση ενώ η εξαιρετικά λεπτή του σύνθεση, εξασφαλίζει ανάλαφρη αίσθηση καθόλη τη διάρκεια του 24ωρου.Φωτίστε την επιδερμίδα σας με μία μόνο κίνηση! Η ανάλαφρη, κρεμώδης υφή ενός highlighter που μεταμορφώνεται σε πούδρα και που γλιστρά απαλά στην επιδερμίδα, θα δώσει αυτή την λάμψη που ζητάτε.