Καναδός δισεκατομμυριούχος αγόρασε το σούπερ γιοτ του Σπίλμπεργκ και ήρθε για διακοπές στη Σκιάθο - Δείτε βίντεο

Κλείσιμο

Κλείσιμο

Τον Νοέμβριο του 2021 μια είδηση στα εξειδικευμένα περιοδικά που φιλοξενούν στις σελίδες τους νέα από το χώρο του yachting που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ητου διάσημου σκηνοθέτη, έναντι του ποσού των 160 εκατομμυρίων δολαρίων.Η θαλαμηγός μήκουςκαι δυνατότητα φιλοξενίας 20 ατόμων αγοράστηκε από τον Καναδό επιχειρηματίαο οποίος με περιουσία 3,3 δισ. δολαρίων δεν είχε ιδιαίτερο πρόβλημα να καταβάλει στον σκηνοθέτη του Χόλιγουντ το απαιτούμενο ποσό για την αγορά.Το «Seven Seas» όπως είχε ονομάσει τη θαλαμηγό ο Σπίλμπεργκ, που ναυπηγήθηκε το 2010 και είχε ταξιδέψει σε όλες σχεδόν τις θάλασσες του κόσμου, μετονομάστηκε σε «Man of Steel» από το νέο ιδιοκτήτη ο οποίος έχει την μεγαλύτερηστη βόρειο Αμερική, με έδρα το Οντάριο.Το mega yacht Man of Steel βρίσκεται εδώ και λίγα 24ωρα στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στηΔιαθέτει ενέα καμπίνες, ένα ελικοδρόμιιο, αίθουσα κινηματογράφου και κατασκευάστηκε από το ναυπηγείο Oceano.To εσωτερικό του σχεδιάστηκε από τους Nuvolari & Lenard και Molly Isaksen, ενώ μπορεί να φιλοξενήσει με άνεση καιΟ Μπάρυ Ζέκελμαν έχειστην κατοχή του, που έχουν όλα την ονομασία «Man of Steel».