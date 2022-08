Τα food halls που μας μυούν σε μια συναρπαστική γαστρονομική εμπειρία

Κλείσιμο

Εκλεκτά τυποποιημένα τρόφιμα, σάντουιτς με ευφάνταστους συνδυασμούς ποιοτικών πρώτων υλών, κρουασάν που λιώνουν στο στόμα, αρωματικοί καφέδες on the go, δροσερές και ολόφρεσκες σαλάτες, σπιτικό φαγητό γεμάτο μνήμες θαλπωρής, gelato με αυθεντικό ιταλικό αέρα, εκλεκτά προϊόντα από όλες τις γωνιές της Ελλάδας, αχνιστό ψωμί και λαχταριστά γλυκά. Θα μπορούσε να είναι ο παράδεισος της γεύσης, το όνειρο κάθε foodie που αναζητά εκλεκτά υλικά και νοστιμιές για κάθε ώρα της ημέρας. Τα καλά νέα είναι ότι αυτό το όνειρο έγινε πραγματικότητα με τους πολυχώρους εστίασης Bread Factory. Πρόκειται ουσιαστικά για food halls που λειτουργούν καθημερινά επί εικοσιτετραώρου βάσεως, 365 ημέρες τον χρόνο.Ακριβώς επειδή είναι πολυχώροι περιέχουν ότι σχετίζεται με τη γεύση: τμήμα πώλησης τυποποιημένων τροφίμων από γνωστές εμπορικές μάρκες, προϊόντα που παρασκευάζονται στα Bread Factory αλλά και deli προϊόντα από μικρούς έλληνες παραγωγούς διαλεγμένα με ιδιαίτερη προσοχή, εστιατόριο με παραδοσιακές ελληνικές (και όχι μόνο) γεύσεις, το langolo di gelato δηλαδή το τμήμα παραγωγής φρέσκου gelato ημέρας, τμήμα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, κάβα, καθώς και τμήμα παρασκευής φρέσκων σάντουιτς και καφέ. Όλα συγκεντρωμένα σε σύγχρονους, καλαίσθητους χώρους, γεμάτους λαχταριστές γεύσεις που μας προκαλούν να τις δοκιμάσουμε.Αυτά είναι τα Bread Factory, οι φιλόξενοι πολυχώροι εστίασης που άλλαξαν τα δεδομένα της αγοράς δίνοντας στους επισκέπτες τους την ευκαιρία να απολαύσουν μια τεράστια ποικιλία προϊόντων κορυφαίας ποιότητας. Πως προέκυψε όμως η ιδέα;«Η ιδέα του Bread Factory γεννήθηκε στο μυαλό μου από τα συχνά ταξίδια μου στο εξωτερικό, σε διεθνείς εκθέσεις τροφίμων και εστίασης. Εμπνεύστηκα ένα food hall, όπως το αποκαλώ εγώ, συλλέγοντας διάφορες πρωτότυπες ιδέες, ιδιαίτερα από χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Οι ιδέες αυτές προσαρμόστηκαν στην ελληνική καθημερινότητα κι έτσι υλοποιήθηκε το συγκεκριμένο concept», εξηγεί ο ιδιοκτήτης κύριος Ηλίας Πετρόπουλος.Το πρώτο κατάστημα άνοιξε στο Μοσχάτο το 2016. «Παρά το γεγονός ότι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, λόγω των συνεπειών της επιβολής των capital controls, το πρώτο Bread Factory έλαβε θερμή ανταπόκριση. Aκολούθησαν ο Χολαργός, το Περιστέρι, ο Ασπρόπυργος, ο Πειραιάς, το Μαρούσι, η Λάρισα και η περιοχή του ΦΙΞ», συμπληρώνει ο κ. Πετρόπουλος.Στα Bread Factory η αγάπη των ανθρώπων για αυτό που κάνουν είναι το Α και το Ω. Από τους έμπειρους αρτοποιούς και τους δημιουργικούς ζαχαροπλάστες έως τους μάγειρες που προσφέρουν απίθανες γεύσεις από την ελληνική - μεσογειακή κουζίνα και όλους εκείνους που εξυπηρετούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους επισκέπτες, όλοι δουλεύουν καθημερινά με ιδιαίτερο μεράκι.Η μεγάλη πρόκληση για τα Bread Factory είναι να προσφέρουν κάθε μέρα και κάτι παραπάνω στους πελάτες τους, δηλαδή να εξελίσσονται συνεχώς σε όλα τα επίπεδα. Όλα τα προϊόντα τους παράγονται με την εφαρμογή της πιο σύγχρονης τεχνογνωσίας στον τομέα των τροφίμων. Είναι σημαντικό ότι οι πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται προέρχονται από κορυφαίες προμηθεύτριες εταιρείες όπως οι Μύλοι Αγ. Γεωργίου, τα όσπρια 3άλφα, τα ζυμαρικά Barilla, τα γαλακτοκομικά ΗΛΒΙΓΑΛ, Ηπειρος και Αrla Foods, οι σοκολάτες Callebaut κ.ά. «Το Bread Factory δημιουργήθηκε για να καλύψει πολλές ανάγκες στον χώρο της εστίασης, προσφέροντας μία ποικιλία ποιοτικών προϊόντων και εξυπηρέτησης 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα», επισημαίνει ο κ. Πετρόπουλος.Υπάρχει ιδιαίτερη ευαισθησία σε ό, τι αφορά την κοινωνική ευθύνη της εταιρείας, γεγονός που έχει αποδείξει μέχρι σήμερα με τις προσφορές της σε φορείς και άτομα που χρήζουν βοήθειας. Προγραμματίζονται οι "Καλές Πράξεις του μήνα" όπως τις αποκαλούμε με σκοπό την συνδρομή και την υποστήριξη προς άτομα ή φορείς που έχουν ανάγκη.Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Πετρόπουλος ο κυριότερος στόχος για το μέλλον είναι η επέκταση του δικτύου καταστημάτων της εταιρίας σε κομβικά σημεία εντός αλλά και εκτός Αττικής. Επίσης σκοπεύει να επεκτείνει το concept των Bread Factory με την προσθήκη νέων προϊόντων και τμημάτων όπως έγινε πρόσφατα με τη δημιουργία νέου τμήματος παραγωγής φρέσκου παγωτού, με αυθεντική Ιταλική συνταγή του L’Angolo di Gelato. «Η επιθυμία μας είναι να μπορέσουμε να βρεθούμε σε όσα περισσότερα σημεία της Ελλάδας μπορούμε.