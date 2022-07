Οι καλύτερες τσάντες θαλάσσης που θα απογειώσουν το look σου στην παραλία

Κλείσιμο

Τοπάντα είχε θέση στην παραλία. Από τα πλατύγυρα καπέλα και τα τεράστια γυαλιά ηλίου που αγαπήθηκαν από τις ντίβες του κινηματογράφου, μέχρι τα χαλαρά boho looks των παιδιών των λουλουδιών, η μόδα έβρισκε σε κάθε εποχή την παραθαλάσσια εκδοχή της. Το ίδιο ισχύει, φυσικά, και στο σήμερα -με τις επιλογές σε εντυπωσιακάνα είναι περισσότερες από ποτέ.Για να έχεις το τέλειο seaside look δεν αρκεί να επιλέξεις το κατάλληλο μαγιό και τα σωστά κοσμήματα. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με κάθε άλλο outfit, έτσι και τα σύνολα που διαλέγεις για την παραλία απαιτούν και την ιδανική τσάντα -και είναι πανεύκολο να βρεις εκείνη που δένει άψογα με το στυλ σου πριν επιβιβαστείς στο πλοίο, και μάλιστα σε συμφέρουσα τιμή.Αν αναρωτιέσαι πού, να σε ενημερώσουμε ότι εδώ και λίγες ημέρες στοέχουν ξεκινήσει καλοκαιρινές εκπτώσεις σε όλες τις κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της. Ακόμη και αν η ημερομηνία αναχώρησης πλησιάζει, η πλατφόρμα εγγυάται ότι θα παραλάβεις την τσάντα θαλάσσης σου στην ακριβή ημερομηνία παράδοσης που θα δεις κατά την παραγγελία, ώστε να είσαι σίγουρη ότι θα μπορέσει να έρθει μαζί σου στο νησί. Και ταυτόχρονα, θα επωφεληθείς από τις προσφορές στα μεταφορικά, που θα «τρέχουν» όλο το καλοκαίρι.Πώς θα διαλέξεις την καλύτερη ανάμεσα σε δεκάδες ποιοτικές επιλογές; Ξεκίνα ρίχνοντας μια ματιά σε κάποιες από τις δικές μας αγαπημένες για κάθε στυλ, αλλά μην παραλείψεις να εξερευνήσειςΗ αλήθεια είναι ότι λίγα πράγματα αποπνέουν θερινή ανεμελιά όπως ένα boho outfit, με την ανεπιτήδευτη κομψότητά του. Για να πετύχεις το look, τα γήινα χρώματα, τα άφθονα κοσμήματα, αλλά και οι ιδιαίτερες υφές είναι επιβεβλημένα.Μπορείς να σκεφτείς κάτι καλύτερο για να συμπληρώσεις το outfit σου από μια εντυπωσιακή τσάντα θαλάσσης,και τις λεπτομέρειες από κρόσια;Ή μήπως θα προτιμούσες την ακόμη πιο διαχρονική,; Αν θες τη γνώμη μας, η μακραμέ λεπτομέρεια βρίσκει την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στο statement και το διακριτικό.Δεν χρειάζεται να αφήσεις τη glam εκδοχή σου για τον χειμώνα. Εντυπωσιακά καπέλα, λαμπερά γυαλιά ηλίου, μαγιό με μεταλλικά στοιχεία και -φυσικά- η κατάλληλη τσάντα, μπορούν να δώσουν αυτή την έξτρα λάμψη που αναζητάς ακόμη και στην καρδιά του καλοκαιριού.Η επιπλέον δόση πολυτέλεια που αναζητάς βρίσκεται στην, με το άκρως καλοκαιρινό μπλε print και τις shiny ασημένιες λαβές που θα δώσει άλλο αέρα ακόμη και στις εξορμήσεις στις παραλίες γύρω από την πόλη.Ανήκεις σ’ εκείνες που προτιμούν ρούχα και αξεσουάρ «πασπαρτού», κατάλληλα για πολλαπλές περιστάσεις και από ποιοτικά υλικά που αντέχουν στον χρόνο; Η τσάντα θαλάσσης σου δεν χρειάζεται να αποτελέσει την εξαίρεση, ειδικά από τη στιγμή που η ψάθα τα τελευταία χρόνια έχει μετατραπεί σε απόλυτο υλικό και για τα urban αξεσουάρ.Ιδανική επιλογή, η τσάντα θαλάσσης της Benzi, που αποτελείται από πραγματική ψάθα και είναι διακοσμημένη με φυσικά υλικά, όπως κοχύλια -και. Η φόδρα που καλύπτει το εσωτερικό της, αλλά και το φερμουάρ που την κλείνει με ασφάλεια και το εσωτερικό τσεπάκι που διαθέτει για καλύτερη οργάνωση, σου επιτρέπει να την παίρνεις ακόμη και στο γραφείο κρατώντας το summer mood σου στα ύψη.Αλατισμένα κυματιστά μαλλιά, χαλαρό, αθλητικό look, sexy μαύρισμα. Δεν υπάρχει κάτι που να μην αγαπάμε στο στυλ των surfers. Και ακόμη κι αν δεν έχεις πλησιάσει ποτέ σου σανίδα, κανείς δεν σου απαγορεύει να το υιοθετήσεις.Μια καλή αρχή (αλλά και μέση και κορύφωση) είναι, με το χαρακτηριστικό logo του brand με τα κύματα, σε κόκκινο χρώμα που τραβά τα βλέμματα για όλους τους σωστούς λόγους. Η λεπτομέρεια της διπλής χειρολαβής από σχοινί και η πολυτελώς φοδραρισμένη επένδυση αναβαθμίζουν ακόμη περισσότερο ένα αξεσουάρ που αξίζει να προστεθεί στην καλοκαιρινή σου γκαρνταρόμπα.Ποτέ δεν κατάλαβες τη μανία των ανθρώπων με το μαύρο και τις διακριτικές γήινες αποχρώσεις. Για ‘σένα κανένα outfit δεν είναι ολοκληρωμένο χωρίς μια γενναία δόση χρώματος και, όπως ξέρεις καλά, το καλοκαίρι είναι η καλύτερη εποχή για να εκφράσεις δημιουργικά το στυλ σου.Καμιά δεν έχασε επενδύοντας σε ένα κομψό print. Στην, το μοτίβο είναι τόσο tropical όσο και οι ιδανικές σου διακοπές, ενώ το ευρύχωρο εσωτερικό της χωρά όλα τα απαραίτητα και τα κρατά ασφαλή χάρη στο κλείσιμο με φερμουάρ.Γενικώς, η Benzi έχει προνοήσει για τους λάτρεις του χρώματος, προσφέροντας ακόμη πιο colorful προτάσεις σε πιο διακριτικά ριγέ μοτίβα. Δική μας αγαπημένη, η-όμως στο SHOPFLIX.gr θα βρειςΔεν αντιμετωπίζεις τον εαυτό σου ως τουρίστρια, αλλά ως ταξιδιώτισσα -και κάθε αντικείμενο που θα έρθει μαζί σου στις διακοπές πρέπει να εξυπηρετεί αυτόν ακριβώς το σκοπό, χωρίς να χάνει από την κομψότητά του. Κατά πάσα πιθανότητα ήδη έχεις εγκαταλείψει την ιδέα της τσάντας θαλάσσης για χάρη κάποιου κλασικού σακιδίου. Όμως υπάρχουν και ακόμη καλύτερες λύσεις.Το, πέρα από το όμορφο design του, είναι και ο πιο πρακτικός σύντροφος που θα μπορούσες να έχεις είτε στην παραλία, είτε στην πόλη. Διαθέτει θήκη με αδιαβροχοποίηση και δίχτυ για αερισμό, για να αποθηκεύεις τα βρεγμένα ρούχα και μαγιό πριν συνεχίσεις την πεζοπορία, πλαϊνή ισοθερμική θήκη 2lt που θα κρατά κρύο το νερό σου, θήκη οργάνωσης αντικειμένων, ακόμη και ενισχυμένη εσωτερική θήκη προστασίας για το laptop ή το tablet σου. Στη βάση της θα ανακαλύψεις ρυθμιζόμενους ιμάντες για τη μεταφορά υποστρώματος, ψάθας ή πετσέτας και γάντζο-καραμπίνερ για μεταφορά αντικειμένων. Μεγάλο plus και η δυνατότητα μεταφοράς της ως τσάντα ώμου.Ακόμη να διαλέξεις τη δική σου; Πάμε στοίχημα ότι θα την εντοπίσεις στη