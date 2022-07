Ορίζοντες Ηπείρου: Σε ρόλο συμβούλου ο Στ. Σταυρής για τη δημιουργία Μητρώου Γεφυριών

Κλείσιμο

Μια νέα πρωτοβουλία και μια ακόμα συνεργασία των «Οριζόντων Ηπείρου», ανακοίνωσε ο επικεφαλής της παράταξης, Σπύρος Ριζόπουλος, κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου που παραχώρησε στα γραφεία της παράταξης στα Γιάννενα.Πρόκειται για ένα φιλόδοξο όσο όμως και αναγκαίο πρότζεκτ που αφορά στη σύσταση μητρώου γεφυριών της Περιφέρειας Ηπείρου, για την υλοποίησή του οποίου στο πλευρό των «Οριζόντων Ηπείρου» βρίσκεται ο Σταύρος Σταυρής, γνωστός για τις θέσεις του στις οποίες είχε διατελέσει ως πρόεδρος στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου και HELLASTRON .Για μια ιδιαίτερη αλλά και τιμητική στιγμή έκανε λόγο κ. Ριζόπουλος παρουσιάζοντας την πρωτοβουλία, τονίζοντας ότι οι «Ορίζοντες Ηπείρου» ως νέα Περιφερειακή Αρχή θα έχουν την υλοποίησή της σε άμεση προτεραιότητα.Ο κ. Ριζόπουλος εξήγησε πως αφορμή για την πρόταση αυτή στάθηκε η πτώση του γεφυριού της Πλάκας, αλλά και μια προσπάθεια στην οποία συμμετείχε ο κ. Σταυρής για τη δημιουργία Εθνικού Μητρώου Γεφυρών παράλληλα με τη σύσταση ξεχωριστής διεύθυνσης στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών η οποία ωστόσο δεν τελεσφόρησε.«Τα δύο αυτά γεγονότα δημιούργησαν την ανάγκη να συζητήσουμε μια αντίστοιχη πρωτοβουλία και στην Ήπειρο την οποία σας παρουσιάζουμε σήμερα», είπε ο κ. Ριζόπουλος δίνοντας το λόγο στον κ. Σταυρή για να αναπτύξει τους άξονες πάνω στους οποίους στηρίζεται η πρόταση των «Οριζόντων Ηπείρου».«Η Ήπειρος φημίζεται για τα γεφύρια, αλλά όπως πολύ σωστά λένε, ‘’αν κάτι δεν είναι καταγεγραμμένο δεν υπάρχει’’. Έτσι είναι επείγον κάθε γέφυρα της Ηπείρου να πάρει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό με την ταυτότητα της, το που βρίσκεται, τι είδους γέφυρα είναι, το έτος κατασκευής κ.α. προκειμένου να συγκεντρωθούν όλες σε ένα μητρώο», είπε αρχικά ο κ. Σταυρής.Στη συνέχεια - σύμφωνα πάντα με τον ίδιο- θα ακολουθήσει η φάση της συντήρησης, η οποία περιλαμβάνει διάφορα στάδια όπως η οπτική επιθεώρηση, η επιθεώρηση ειδικού σκοπού με δειγματοληψίες κι άλλες μεθόδους, καθώς και η επιθεώρηση του εξοπλισμού μαζί φυσικά και με επιθεωρήσεις ύστερα από έκτακτα συμβάντα.Οι επιθεωρήσεις αυτές θα γίνονται με μια περιοδικότητα, ανάλογα με το είδος της γέφυρας, ώστε να είναι αποδοτικές, με στόχο τόσο την ασφάλεια των χρηστών, όσο και τη διατήρηση και ανάδειξη των γεφυριών που αποτελούν πολιτιστικά μνημεία για την Ήπειρο.«Δυστυχώς η έλλειψη κουλτούρας στη συντήρηση είναι υπαρκτή σε όλες τις υποδομές. Οικονομικά πιο συμφέρουσα είναι η περιοδική συντήρηση παρά η αποκατάσταση. Αυτό που συνέβη στη γέφυρα της Πλάκας, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί, διότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα λόγω της κλιματικής αλλαγής θα γίνονται όλο και πιο συχνά και οφείλουμε να είμαστε σωστά προετοιμασμένοι», σημείωσε ο κ. Σταυρής.«Είμαι στη διάθεσή του κ. Ριζόπουλου για την υλοποίηση του πρότζεκτ αυτού ώστε να βοηθήσω με την εμπειρία μου όπως μπορώ. Μιλάμε για ένα πλάνο στο οποίο απαιτείται συνεργασία τόσο από την Περιφέρεια όσο και από τα υπουργεία Υποδομών και Πολιτισμού αλλά και από πανεπιστήμια, τεχνικά και μελετητικά γραφεία και τα κατάλληλο προσωπικό προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά», κατάληξε.Το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των Οριζόντων Ηπείρου, Δημήτρης Βασιλάκης, ο οποίος είχε ασχοληθεί επισταμένως με το πρόβλημα της καταγραφής και συντήρησης των γεφυριών στην Ήπειρο, από την μεριά του, τόνισε ότι τα τελευταία τρία χρόνια ξεκίνησε μια συζήτηση με μηχανικούς και ανθρώπους σχετικούς με την ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των γεφυριών προκειμένου να δοθεί λύση σε ένα πρόβλημα που αφορά όλη την Ήπειρο.«Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο και σήμερα ο κ. Σταυρής παρουσίασε το πλάνο μας, το οποίο αποτελεί πια και μέρος του προεκλογικού μας προγράμματος για τις εκλογές του 2023», είπε ο κ. Βασιλάκης.Ο κ. Σταύρος Σταυρής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1963.Απόφοιτος του Οικονομικού Τμήματος της Νομικής Αθηνών, ολοκλήρωσε μεταπτυχιακές σπουδές στο Strathclyde University της Γλασκώβης λαμβάνοντας το τίτλο του Master of Science in Finance. Είναι ενεργό μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και του International Internal Audit Institute.Διαθέτει πολυετή σταδιοδρομία ως στέλεχος πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα στις θέσεις του Οικονομικού και Διοικητικού υπευθύνου, όπως επίσης ως Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου στις Ελληνικές και Διεθνείς δραστηριότητες εταιριών.Aπό το 2005 έως και το τέλος Ιουνίου του 2022, κατείχε τη θέση του Οικονομικού και Διοικητικού Διευθυντή στην εταιρία «Γέφυρα ΑΕ», ενώ από το 2015 έγινε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας. Κατείχε επίσης τις θέσεις του Εκτελεστικού Πρόεδρου των εταιρειών «Ολυμπία Οδός Λειτουργία ΑΕ» και «Γέφυρα Λειτουργία ΑΕ» Ήταν επίσης υπεύθυνος Διοικητικών, Φορολογικών και Χρηματοοικονομικών θεμάτων της Vinci Concessions Hellas, θυγατρικής εταιρείας της γαλλικής Vinci Concessions SAS.Στο ΔΣ της HELLASTRON συμμετέχει από την ίδρυση του φορέα και από το 2015 είχε ήδη εκλεγεί και διατελούσε 1ος Αντιπρόεδρος της HELLASTRON. Το 2019 ανέλαβε την προεδρία έως το 2021 και έκτοτε συμμετέχει ως μέλος του ΔΣ.Είναι επίσης μέλος του executive committee και του Board of Directors της Asecap (Ευρωπαϊκή ένωση παραχωρησιούχων) και του I.B.T.T.A. (Αμερικάνικος φορέας παραχωρησιούχων).