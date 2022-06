Πέντρο Ταράκ: Ομιλία του ηγέτη της συστημικής αλλαγής στην Αθήνα

Κλείσιμο





Στην Αθήνα θα βρεθεί την επόμενη Τρίτη ο, ο παγκόσμιως γνωστός ηγέτης τηςΕιδικότερα, την ημέρα του θερινού ηλιοστασίου -τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου-η «Symbeeosis» θα υποδεχθεί τον Πέντρο Ταράκ στον κήπο της έδρας της στην Παιανία.Η ομιλία-συζήτηση που θα εκφωνήσει με θέμα «What is the role of values and leadership in a new regenerative approach? How can we be part of this new era?» έχει στόχο να επιτύχει μία διαδραστική συζήτηση με το κοινό σχετικά με τη νέα αναγεννητική προσέγγιση του κόσμου, και για το πώς μπορεί να γίνει κανείς μέρος αυτής της νέας εποχής.Θα είναι ένα εμπνευστικό, μοναδικό και σίγουρα δροσιστικό απόγευμα μεγια το νου και το σώμα!Η επιβεβαίωση της παρουσίας θα γίνεται έως και την Παρασκευή 17/06/2022 στο mail:Η εκδήλωση θα μεταδίδεται και ζωντανά σε livestreaming μέσω της πλατφόρμας του zoom. Online register link: