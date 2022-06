Δήμος Πειραιά: Απονεμήθηκαν τα βραβεία του διαγωνισμού «Piraeus Blue hackathon day»

Κλείσιμο

Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε ο διαγωνισμός «Piraeus Blue hackathon day», πού στηρίζεται στον ετήσιο θεσμό «Blue Growth». Τον διαγωνισμό διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά.Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των Ημερών Θάλασσας και των ενεργειών συμμετοχικότητας του ευρωπαϊκού έργου “BluAct” του προγράμματος URBACT, με επικεφαλής εταίρο τον Δήμο Πειραιά.Ο εφετινός διαγωνισμός περιλάμβανε διαβουλεύσεις των ομάδων, συζήτηση, βοήθεια από τους μέντορες για την τελική διατύπωση των προτάσεων και των ιδεών. Συνολικά συμμετείχαν 24 ομάδες εκ των οποίων 14 ομάδες μαθητών και φοιτητών και 10 ομάδες εκπροσώπων start ups, οι οποίες είτε λειτουργούν ήδη είτε ξεκινούν τώρα τη δραστηριότητά τους. Η θεματολογία στην οποία στηρίχτηκαν οι ομάδες ήταν: βιώσιμη ναυτιλία, πόλη - λιμάνι μεταφορές- βιώσιμη κινητικότητα, βιώσιμος παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός, βιώσιμη αλιεία και θαλάσσια βιοτεχνολογία, κλιματική αλλαγή και εξοικονόμηση ενέργειας και ψηφιακός μετασχηματισμός της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας.Στη δημιουργική αυτή διαδικασία παραγωγής ιδεών συμμετείχαν φοιτητές και καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Πάντειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, καθώς και εκπρόσωποι παραγωγικών φορέων της πόλης.Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, στον χαιρετισμό του, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι η πρωτοβουλία να θεσπιστεί ο ετήσιος διαγωνισμός Blue Growth βοήθησε νέους ανθρώπους να μετουσιώσουν τις ιδέες τους σε πράξη. Επεσήμανε ότι το μέλλον του Πειραιά είναι συνυφασμένο με τη θάλασσα και τις δραστηριότητες που συνδέονται με αυτήν. Στη συνέχεια, ο κ. Μώραλης ανέφερε τις δράσεις που έχει αναλάβει ο δήμος για τη στήριξη της γαλάζιας επιχειρηματικότητας όπως: τη Στρατηγική για τη Γαλάζια Ανάπτυξη, τον διαγωνισμό καινοτομίας BlueGrowth, το δίκτυο BluAct, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη (BLUE LAB),το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά, το Κέντρο Προώθησης Επιχειρηματικότητας Νεοφυών Επιχειρήσεων Δήμου Πειραιά και την Κοινότητα Γνώσης και Καινοτομίας για τη Γαλάζια Οικονομία. Υπογράμμισε ότι αρωγός σε αυτή την προσπάθεια είναι το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το οποίο χαρακτήρισε ως στρατηγικό εταίρο. Όπως σημείωσε: «η θεματολογία του διαγωνισμού Bluegrowth έχει μετασχηματιστεί από τη "γαλάζια ανάπτυξη" στη "βιώσιμη γαλάζια οικονομία και επιχειρηματικότητα", αναδεικνύοντας με αυτόν τον τρόπο τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος και της βιωσιμότητας σε όλους τους τομείς της γαλάζιας οικονομίας». Τέλος, ο Δήμαρχος Πειραιά ευχαρίστησε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου της πόλης κ. Άγγελο Κότιο για τη συνεργασία, τους μέντορες των ομάδων, την κριτική επιτροπή και τους χορηγούς των βραβείων.Ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πειραιά Γρηγόρης Χονδροκούκης, σε δήλωσή του, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο του μεγάλου λιμανιού στηρίζει όλες τις δράσεις της τοπικής κοινωνίας. Ιδιαίτερα τόνισε ότι στηρίζει τους νέους ανθρώπους, την επιχειρηματικότητα, τη γαλάζια οικονομία με τα δέκα Τμήματά του. Ο κ. Χονδροκούκης εξέφρασε τη χαρά του που το Πανεπιστήμιο Πειραιά υποδέχεται, στους χώρους του, τον διαγωνισμό που κάνει ο Δήμος Πειραιά τον οποίο υποστηρίζει – όπως είπε με κόσμο, με συμμετοχή καθηγητών, μελών Δ.Ε.Π. και φοιτητών για το καλύτερο ποθητό αποτέλεσμα.Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης, σε δήλωσή του, σημείωσε ότι ο Δήμος Πειραιά με το Πανεπιστήμιο της πόλης καινοτομεί και πρωτοπορεί, ειδικά στο θέμα της νεανικής επιχειρηματικότητας, την οποία η κυβέρνηση ενισχύει. Σύντομα - υπογράμμισε - θα δείξει τη δυναμική της και σε επίπεδο ΑΕΠ. Αυτό το κομμάτι της οικονομίας ανέφερε ότι δίνει μεγάλες ευκαιρίες στους νέους, ειδικά στους νέους που έχουν φύγει από την Ελλάδα κατά την περίοδο της κρίσης, προκειμένου να ξαναγυρίσουν.Ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Κώστας Κατσαφάδος, σε δήλωσή του, εξέφρασε την ικανοποίησή του γιατί «οι Ημέρες Θάλασσας» μετά από 8 χρόνια αποτελούν ένα θεσμό για την πόλη. Επεσήμανε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι γίνονται αντικείμενο συζήτησης θέματα όπως είναι η Γαλάζια ανάπτυξη, οικονομία και καινοτομία. Ο Πειραιάς σημείωσε είναι το πρώτο λιμάνι της χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης και η ζωή και η ιστορία της πόλης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη και συνυφασμένη με την πορεία του λιμανιού. Οπότε, κατέληξε ότι τέτοιου τύπου συζητήσεις, με τόσο υψηλού επιπέδου άτομα τα οποία συμμετέχουν, μόνο πολύτιμα συμπεράσματα μπορούν να βγουν για το καλό και για το μέλλον της πόλης.Ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού και Βιώσιμης Ανάπτυξης Δημήτρης Καρύδης, σε δήλωσή του, υπογράμμισε ότι δεν θα μπορούσε να λείψει από την πανδαισία εκδηλώσεων των Ημερών Θάλασσας και η επιχειρηματικότητα και κυρίως το επιχειρείν στους νέους. Επεσήμανε ότι ο Δήμος Πειραιά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της πόλης και το Κέντρο Προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους, ομάδες μαθητών και φοιτητών να μπουν στις νεοφυείς επιχειρήσεις να καταθέσουν τις προτάσεις τους και τις ιδέες τους. Τέλος, ο κ. Καρύδης ανέδειξε τη σημασία της εμβάθυνσης του θεσμού του διαγωνισμού, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο της καινοτομίας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αξιοποίησης της τεχνολογίας στη νέα εποχή.Ο Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής Νίκος Παπαγεωργίου, στον χαιρετισμό του, τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Πατούλης στηρίζουν έμπρακτα κάθε πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά για τη γαλάζια ανάπτυξη. Συγκεκριμένα, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδότησε σε πρώτη φάση το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη Blue Lab και αποδέχτηκε την πρόταση του Δήμου Πειραιά για τη συνέχιση της χρηματοδοτικής στήριξής του μέχρι το 2025. Επίσης, συμπλήρωσε ότι μέσω της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (Ο.Χ.Ε.), που χρηματοδοτείται με Πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 ενισχύεται το πρόγραμμα δράσης προώθησης Νεοφυών Επιχειρήσεων.Στον διαγωνισμό παρευρέθηκαν: οι Βουλευτές κα Νόνη Δούνια, κ.κ. Νίκος Μανωλάκος και Τρύφων Αλεξιάδης, ο Δήμαρχος Περάματος κ. Γιάννης Λαγουδάκης, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά κ. Παναγιώτης Αβραμίδης, ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά κ. Θοδωρής Καπράλος, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιώργος Παπαμανώλης -Ντόζας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Πλοιοκτητών Επαγγελματικών Σκαφών Τουρισμού κ. Αντώνης Στελλιάτος, ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Γιώργος Αλεξανδράτος, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού του Δήμου Πειραιά κ. Ηλίας Σαλπέας, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας κ. Αποτελέσματα «Piraeus Blue hackathon day»Η κριτική επιτροπή με Πρόεδρο τη Καθηγήτρια και Διευθύντρια του ΠΜΣ (M.S.c.) «Sustainability and Quality in Marine Industry», του Πανεπιστημίου Πειραιώς κα Φανή Σακελλαριάδου και μέλη της, τους :Ø Στέλλα Κυβέλου - Χιωτίνη, Καθηγήτρια Πάντειο ΠανεπιστήμιοØ Μαρία Λεκάκου, Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο ΑιγαίουØ Κώστας Καλκάνης, Επικ. Καθηγητής ΠΑΔΑØ Ειρήνη Σγούρου, Στέλεχος Καινοτομίας & Τεχνολογίας, ΝΒG Business Seeds, Εθνική ΤράπεζαØ Ηλίας Χατζηεφραιμίδης, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου, WIMAØ Ηλίας Σαλπέας, Διευθύνων Σύμβουλος Αναπτυξιακούμετά από την παρουσίαση των επιχειρηματικών ιδεών από τους διαγωνιζομένους αποφάσισε τα εξής:α) Για την επιχειρηματική ιδέα από ομάδα μαθητών/φοιτητών :1ο βραβείο, 2000 ευρώ στην ομάδα “Ask the ants”.Η ιδέα «Ρωτήστε τα μυρμήγκια» αναπτύχθηκε με γνώμονα την θεματική ενότητα Πόλη - Λιμάνι: Μεταφορές και Βιώσιμη Κινητικότητα και πραγματεύεται τη δημιουργία ενός καινοτόμου, βιώσιμου συστήματος διαχείρισης και περιορισμού της κίνησης στους δρόμους στα λιμάνια, το οποίο βασίζεται σε έναν αλγόριθμο εμπνευσμένο από τη συγχρονισμένη και ακατάπαυστη κίνηση των μεγάλων ομάδων μυρμηγκιών.2ο βραβείο 1500 ευρώ στην ομάδα “Blue Metopi”.Η ομάδα σχεδίασε ένα αποδοτικό πλάνο εκμετάλλευσης της Νησίδας Μετώπη που βρίσκεται στον Αργοσαρωνικό, ως κέντρο ανεφοδιασμού και θαλάσσιου τουρισμού.3ο βραβείο 400 ευρώ στην ομάδα μαθητών ¨Project Shark Robot¨.Το Shark Robot είναι ένα μικρού μεγέθους catamaran που φιλοδοξεί να λύσει σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα του καθαρισμού των λιμένων, των μαρίνων και των ακτών από σκουπίδια και επιφανειακά λύματα.Β) Για την καινότομα γαλάζια πρακτική από Start-Up ή επιχείρηση:1ο βραβείο, 2500 ευρώ στην επιχείρηση Seamorphosis, Σταύρος Τσαντζαλής.Η «Seamorphosis» στοχεύει στην ανίχνευση, αξιολόγηση και παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω καινοτόμων συστημάτων της μόλυνσης υδάτινων περιβαλλόντων όπως θάλασσες και ποταμιά.2ο βραβείο 1500 ευρώ στην εταιρεία ΑΝΚΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. Α.Ο.Τ.Α για την ιδέα της “Freshwater Power Algae - Power you can eat” - “Αγρόκτημα Φυκιών”.Η παρούσα επιχειρηματική ιδέα αφορά την καλλιέργεια αλγών με σκοπό την παραγωγή δύο τελικών προϊόντων: ξηρή σκόνη και πάστα αλγών.3ο βραβείο 1000 ευρώ στην ΚΟΙΝΣΕΠ ΣΥΛΛΟΓΙΚΉΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ "Sea & S.e.e" για τον ΥΦΑΛΟ ΤΕΧΝΗΣ.Η επιχειρηματική ιδέα ΥΦΑΛΟΣ ΤΕΧΝΗΣ, συμφωνώντας πλήρως με τις αρχές της ανάπτυξης του Βιώσιμου Παράκτιου και Θαλάσσιου Τουρισμού και δη του καταδυτικού τουρισμού αναφέρεται στη δημιουργία ενός υφάλου τέχνης με πολιτιστικές δημιουργίες υποβρύχια.Τον επιτυχή συντονισμό της παρουσίασης των ιδεών και των επιχειρήσεων ανέλαβε με μεγάλη επιτυχία και παλμό ο Αντιπρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος Αλεξανδράτος.