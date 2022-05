Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

Ένα φλογερό ερωτικό τρίγωνο δημιουργείται ανάμεσα σε δύο άντρες και μια γυναίκα που κινούνται στο παρασκήνιο της διεθνούς πολιτικής σκακιέρας. Το πάθος είναι το μόνο εφόδιό τους για να επιβιώσουν σε έναν κόσμο όπου κανείς δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το εξαιρετικό βιβλίο «Ο Νο 1 καταζητούμενος» του John le Carré.

Αυτό σκοπεύει να κάνει και του χρόνου.Αγώνα με τον αγώνα η μάχη για τον φετινό τίτλο γίνεται όλο και πιο αμφίρροπη και συναρπαστική. Ο Πάνος Σεϊτανίδης αναλύει τα Gran Prix στην Αυστραλία και την ΙταλίαCitroën C5 XBentley Flying Spur HybridŠkoda Fabia vs Citroen C3 vs Hyundai i20Mercedes-Benz EQB 300 4MATICMazda CX-30 e-SkyActiv XRenault Captur Hybrid MHEV 1.3 TCeAudi RS Q8 vs BMW X6 M vs Jaguar F-Pace SVR vs Porsche Cayenne Coupé GTSΩς «το καλύτερο έργο ενός πραγματικά μεγάλου συγγραφέα» χαρακτήρισαν ομόφωνα το βιβλίο «Ο Νο 1 καταζητούμενος» του John le Carré οι πλέον επιφανείς βιβλιοκριτικοί σε Βρετανία και ΗΠΑ, στους Times του Λονδίνου και της Νέας Υόρκης αντίστοιχα. Το αναγνωστικό κοινό επαλήθευσε τις διθυραμβικές κριτικές, αναδεικνύοντας το συγκεκριμένο μυθιστόρημα σε παγκόσμιο μπεστ-σέλερ.Ο John le Carré θέτει στο επίκεντρο της πλοκής έναν νεαρό Ρώσο, ο οποίος μια κρύα νύχτα φτάνει στο Αμβούργο. Αφού ταξίδεψε σαν λαθρεπιβάτης, είναι εξαντλημένος και σχεδόν λιμοκτονεί. Ονομάζεται Ίσα και οι μόνες αποσκευές τους είναι το μακρύ μαύρο παλτό μέσα στο οποίο είναι τυλιγμένος σφιχτά. Στο λαιμό του έχει περασμένο κάτι σαν πουγκί, μια υφασμάτινη σακούλα με ένα πολύ ενδιαφέρον περιεχόμενο: Χαρτονομίσματα. Πολλά χαρτονομίσματα -και πολύ μεγάλης αξίας. Τι τα ήθελε και πού τα βρήκε τόσα χρήματα ένας εξαθλιωμένος λαθρεπιβάτης που αποβιβάζεται στο μεγαλύτερο λιμάνι της Γερμανίας; Επίσης, ο Ίσα είναι μουσουλμάνος, ένα στοιχείο που δεν θα τον διευκολύνει καθόλου στη συνέχεια της ιστορίας.Όταν ο Ίσα, μοιραία, γίνεται αντιληπτός από τις τοπικές αρχές, εμφανίζεται η Άναμπελ, μια δικηγόρος, η οποία θέτει το καθήκον να υπερασπίζεται τους αδύναμους πολύ πιο ψηλά από τη διεκδίκηση της αμοιβής για τις νομικές υπηρεσίες που προσφέρει. Γι' αυτό και αναλαμβάνει την υπόθεση του Ίσα χωρίς δεύτερη σκέψη και προσπαθεί να αποτρέψει την απέλασή του. Όμως, επειδή ο Ίσα έχει το δικό του, σκοτεινό και ανεξιχνίαστο παρελθόν, η τριάδα των κεντρικών ηρώων του «Νο 1 καταζητούμενου» συμπληρώνεται με έναν παλιό του γνωστό, τον Βρετανό εκκεντρικό τραπεζίτη, ονόματι Τόμι Μπρου. Η τριάδα που σχηματίζεται πλέον, ενώνεται -και λόγω ανομολόγητων πόθων- ενάντια στους κατασκόπους Γερμανίας, Βρετανίας και ΗΠΑ, οι οποίοι έχουν βάλει στο στόχαστρό τους τον Ίσα, πιστεύοντας ότι κυνηγούν έναν εξαιρετικά επικίνδυνο τρομοκράτη. Ή, αλλιώς, τον «Νο.1 καταζητούμενο» στον κόσμο.Το όνομα του John Le Carré -έστω και εάν δεν ήταν πραγματικό- είναι ταυτόσημο με τον αρχέτυπο συγγραφέα των κορυφαίων κατασκοπικών νουάρ μυθιστορημάτων. Ελάχιστοι από όσους προσπάθησαν να μιμηθούν το στιλ γραφής του κατάφεραν να πλησιάσουν τη μοναδική τέχνη του John Le Carré να δημιουργεί μια ατμόσφαιρα ασφυκτικού σασπένς, γύρω από εξαιρετικά ρεαλιστικούς, απόλυτα ζωντανούς χαρακτήρες.Βέβαια, ο John Le Carré διέθετε ένα ακαταμάχητο πλεονέκτημα έναντι οποιουδήποτε ομότεχνου ή επίδοξου ανταγωνιστή του: Υπήρξε ο ίδιος μυστικός πράκτορας, για λογαριασμό των βρετανικών κρατικών υπηρεσιών εθνικής ασφαλείας, των περιβόητων MI5 και ΜΙ6. Μάλιστα, υπήρξε ο ίδιος ανακριτής ατόμων υπόπτων για κατασκοπεία εις βάρος της Βρετανίας, μια ιδιότητα η οποία του προσέφερε άφθονο πρωτογενές υλικό για τα βιβλία που θα έγραφε.Για το ποιος ήταν ο συγγραφέας μερικών από τα μεγαλύτερα μπεστ-σέλερ όλων των εποχών για το συγκεκριμένο είδος, ίσως θα αρκούσε το θρυλικό «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», ένα μυθιστόρημα το οποίο ο John Le Carré έγραψε το 1963. Ωστόσο, στην μακρά και λαμπρή σταδιοδρομία του, θα έγραφε δεκάδες βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία θα επιτύγχαναν εκατομμύρια πωλήσεις, ενώ ορισμένα θα διασκευάζονταν σε πρωτότυπα σενάρια για την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.Το 1979, το «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι» μεταφέρθηκε στην τηλεόραση του BBC, με τη μορφή μίνι σειράς 7 επεισοδίων και με πρωταγωνιστή τον Σερ Άλεκ Γκίνες. Το 1982, και πάλι με τον Άλεκ Γκίνες στο ρόλο του Τζορτζ Σμάιλι, το BBC προέβαλε τη σειρά «Οι Άνθρωποι του Σμάιλι».Στον κινηματογράφο έχουν μεταφερθεί τα βιβλία του John Le Carré «Ο Ράφτης του Παναμά» (2001), «Ο Επίμονος Κηπουρός» (2005), «Κι ο Κλήρος Έπεσε στον Σμάιλι» (2011). Όλα όμως ξεκίνησαν από το «Ο κατάσκοπος που γύρισε από το κρύο», μια ταινία του 1965, με πρωταγωνιστή τον σπουδαίο Βρετανό σταρ Ρίτσαρντ Μπάρτον.Ο John Le Carré υπήρξε εξαιρετικά παραγωγικός, γράφοντας ακατάπαυστα, από την αρχή της δεκαετίας του 1960, σχεδόν έως τις τελευταίες ημέρες του βίου του. Απεβίωσε σε ηλικία 89 ετών στις 12 Δεκεμβρίου 2020.Το αληθινό όνομά του ήταν David John Moore Cornwell και καταγόταν από το Ντόρσετ της νοτιοδυτικής Βρετανίας. Εκ φύσεως ανήσυχος, εγκατέλειψε τη γενέτειρά του όσο πιο γρήγορα μπορούσε, για να σπουδάσει ξένες γλώσσες στην Ελβετία. Το 1950 εντάχθηκε στις βρετανικές ένοπλες δυνάμεις και μετατέθηκε στην Αυστρία, η οποία τότε βρισκόταν υπό τον έλεγχο των συμμαχικών δυνάμεων. Ο μετέπειτα συγγραφέας τότε ασκούσε καθήκοντα ανακριτή, εξετάζοντας γερμανόφωνους οι οποίοι επιχειρούσαν να εγκαταλείψουν τις χώρες του Ανατολικού Μπλοκ για να περάσουν στη Δύση.Επιστρέφοντας στη Βρετανία για να συνεχίσει τις σπουδές του στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, συνέχισε να συνεργάζεται με τις μυστικές υπηρεσίες ασφαλείας, αρχικά την MI5. Αργότερα δίδαξε γαλλικά και γερμανικά στο Κολλέγιο του Ίτον για δύο χρόνια περίπου, παράλληλα με την ολοκληρωμένη ένταξή του στην MI5, όπου, ως αξιωματικός, διενεργούσε ανακρίσεις και εκτελούσε κατασκοπευτικές αποστολές. Ταυτόχρονα, όμως, είχε αρχίσει να πειραματίζεται με το γράψιμο μυθιστορημάτων, τα οποία δημοσίευε με το ψευδώνυμο «John le Carré», καθώς ως εν ενεργεία στέλεχος των κρατικών υπηρεσιών απαγορευόταν να εμφανίζεται με το πραγματικό πρόσωπό του.Το αγαπημένο μοτίβο του ήταν ο Ψυχρός Πόλεμος ανάμεσα στη Σοβιετική Ένωση και τη Δύση, χρησιμοποιώντας ως ήρωες Βρετανούς κατασκόπους. Καθώς το χάρισμά του ως συγγραφέα απέφερε σχεδόν αμέσως παγκόσμια επιτυχία, ο John le Carré πολύ γρήγορα συνειδητοποίησε ότι θα έπρεπε να αφοσιωθεί στο γράψιμο -εξ ου και παραιτήθηκε από τα αξιώματά του στις μυστικές υπηρεσίες. 