Πόρος: Το μαγευτικό νησί του Αργοσαρωνικού σας καλοσωριζει στο 1ο Saronic Sup Cup

Στιςοι λάτρεις της θάλασσας και του- θα έχουν την ευκαιρία να δαμασουν τα κύματα του Σαρωνικού σε ένα διήμερο event στον. Το 1ο Saronic Sup Cup φιλοδοξεί να καθιερώσει τον Πόρο ως έναν εξαιρετικό προορισμό Sup και θέλει να δώσει σε όλους την δυνατότητα να περάσουνκάνοντας το άθλημα που αγαπάμε τόσο πολύ.Το event θα φιλοξενήσει 5 διαφορετικούς αγώνες :Technical Race 1300 M, Fun 1000m (, Sprint 200 m, Semi Distance 5000m) και Long Distance 10000 m (Pro, Non Pro) και απευθύνεται σε ηλικίες από 8 - 60 +.Όλοι οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στην παραλία Κανάλι καικαι μέρος του καναλιού που χωρίζει τοναπό τηνΘα έχουν έτσι μια μοναδική ευκαιρία να κωπηλατησουν στον δίαυλο και να έχουν μια πανοραμική θέα στο μοναδικής ομορφιας παραδοσιακό οικισμό και στα καταγάλανα νερά του κόλπου.Ο αγώνας διοργανώνεται από τοτου Saronic Triathlon Club με την υποστήριξη της εταιρείας υπαιθριων δραστηριότητων Saronic Outdoor Activities και του Ναυτικού Ομίλου Πόρου Τροιζηνιας (ΝΟΠΤ).Τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Κανοε Καγιάκ και τουκαθώς πραγματοποιείται πριν από το πανελλήνιο πρωτάθλημα στον Βόλο και αποτελεί σημαντικό δοκιμασία για τους αθλητές που θα πάρουν μέρος.Το Saronic Triathlon Club δραστηριοποιείται χρόνια στην περιοχή προετοιμαζοντας παιδιά και ενήλικες σε αγώνεςκαι ποδηλασίας και από τοσε αγώνες SUP. Ο εμπνευστής και διοργανωτής του 1ο Saronic Sup Cup Σπύρος Ροής δηλώνει ότι: «Με ανυπομονησία προετοιμαζαστε για το 1ο Saronic SUP CUP που στόχο έχει να αγκαλιάσει κάθε Αθλητή και αθλούμενο που αγαπάει το SUP και την θάλασσα. Στόχος μας είναι ο εν λόγω αγώνας να γίνει θεσμός αλλά και ο Πόρος προορισμός για SUP αλλά και για κάθε είδους υπαιθριων δραστηριοτήτων».