Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Αποχαιρετάμε την άνοιξη με μια έκρηξη χρωμάτων

Κλασικά και μοντέρνα αξεσουάρ αποκτούν ηλιοκαμένες αποχρώσεις

Τα φλοράλ επιστρέφουν: τα μεγάλα έντονα λουλούδια κατέκλυσαν τις πασαρέλες τoυ 2022.

Η μόδα παίρνει τους δρόμους που οδηγούν μακριά από την πόλη και ποντάρει στα ωραιότερα μίνι της σεζόν.

Ρούχα που φλερτάρουν με την τέχνη και την πολυτέλεια, σχεδιασμένα για να εντυπωσιάζουν.

Στρεφόμαστε για έμπνευση στην πρωτοβουλία του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Morphes, που φέρνει πιο κοντά τη μόδα και το αρχαίο δράμα με αφορμή την Ελένη του Ευριπίδη.

Κάθε μήνα στις σελίδες του περιοδικού φιλοξενούνται προσωπικότητες που λάμπουν στους τομείς τους.

Η Ορσαλία Παρθένη, στο τιμόνι του οίκου Parthenis και πλέον πρόεδρος της νεοσύστατης Ένωσης Ελλήνων Σχεδιαστών αποκαλύπτει τα σχέδιά της.

Betsy Beers

Η κινητήριος δύναμη της εταιρίας παραγωγής Shondaland μιλάει για τις μεγάλες της επιτυχίες (Grey’s Anatomy, How to get away with Murder, Scandal, Inventing Anna), τo Bridgerton και το νέο της project με την Σόντα Ράιμς, ένα spinoff με κεντρική ηρωίδα τη βασίλισσα Charlotte.

Η Άρτεμις Τσίτσικα, αναπληρώτρια καθηγήτρια Παιδιατρικής-Ιατρικής Εφηβικής του ΕΚΠΑ, σκιαγραφεί τη γενιά Z.

Όπως πάντα παρακολουθούμε όλες τις νέες τάσεις και τις εξελίξεις στον τομέα της Ομορφιάς

Skinimalism: Πώς και γιατί να επιλέξουμε μια μινιμαλιστική ρουτίνα περιποίησης.

Ελληνικά Νησιά

Ο Χρύσανθος Πανάς μάς ταξιδεύει στο Αιγαίο με αφορμή ένα λεύκωμα, αλλά και στην αγαπημένη του Αθηναϊκή Ριβιέρα.

Ετοιμάσαμε για εσάς προτάσεις για τα

, με

και φρέσκα μυρωδικά,

με τα εντός των αμνοεριφίων,

, αλλά και γλυκά απίθανα. Μαζί,

!

Ετοιμαστείτε για

Στρώνουμε τραπέζι στον ανοιξιάτικο ήλιο και γιορτάζουμε με ορεκτικά, σαλάτες και τον αδιαμφισβήτητο πρωταγωνιστή της ημέρας: αρνάκι ψητό, από τον Μάκη Γεωργιάδη.

Όλες οι ένοχες λιχουδιές, τα συκωτάκια και τα γλυκάδια, μετατρέπονται σε πιάτα αξεπέραστα για το τραπέζι της Λαμπρής, από τον Φάνη Μαϊκαντή.

Επειδή δεν αγαπάμε όλοι το κρέας, φροντίζουμε να υπάρχουν στο τραπέζι μας και πιάτα γιορτινά, κατάλληλα για εκείνους που το αποφεύγουν, σε συνταγές του Γκίκα Ξενάκη.

Η δεύτερη μέρα του Πάσχα θέλει στο τραπέζι πιάτα με πρασινάδες, λαχανικά και μυρωδικά της άνοιξης, ανάλαφρα και αρωματικά, από τον Σωτήρη Ευαγγέλου.

Σπαράγγια, κουκιά και αγκινάρες, μυρωδικά, τυριά, αυγά, πρωταγωνιστούν σε σαλάτες φρέσκες και αρωματικές, ιδανικές για τις ημέρες του Πάσχα, σε συνταγές του Γιώργου Δημητρακόπουλου.

Παραδοσιακά ακολουθεί το κοκορέτσι και γίνεται το πρώτο πιάτο του οβελία, αλλά ακολουθώντας πιο... αστικές διαδρομές ετοιμάζουμε ορεκτικά για τα πρώτα τσουγκρίσματα. Ο Γρηγόρης Χέλμης μας δίνει τις συνταγές...

Εσείς επιλέγετε το κρέας, εμείς σας προτείνουμε τους τρόπους που θα το μαγειρέψετε, με αξεπέραστες συνταγές από όλη την Ελλάδα, από τους Ντίνα Νικολάου και Σωτήρη Ευαγγέλου.

Αρνί, ο πρωταγωνιστής της Λαµπρής! Για όσους δεν σουβλίσουν και αποφασίσουν να ψήσουν στον φούρνο, δείχνουµε 2 τρόπους για να βγει ζουμερό και πεντανόστιμο.

Η Εύα μονοχάρη μας δείχνει πώς ολόκληρη η Ελλάδα γιορτάζει και στους φούρνους ψήνονται τα γλυκά των ημερών, γεμάτα αρώματα και γεύσεις της άνοιξης.

Ανάλαφρα, χυμώδη, αρωματικά γλυκά, με τα φρούτα της άνοιξης, από τον Γιάννη Μπουροδήμο.

-Ιδέες και προϊόντα για το σπίτι

-Δροσερά

του μήνα

Αποκλειστικό

Πρότυπο φυσικής ομορφιάς και πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης σειράς «Gaslit», η 54χρονη σούπερ σταρ προτιμά να απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή μακριά από τα φώτα

Τα νέα looks του μακιγιάζ, τα tips, τα A-list προϊόντα

Η παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του δημιουργού παρουσία της χολιγουντιανής πρωταγωνίστριάς της μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οικουμενική ακτινοβολία της «Βληχής»

Αποκλειστικό

Ο κολλημένος με τα video games έφηβος που ανησυχούσε τους γονείς του, στα 29 του πλέον, ηγείται του διάσημου οικογενειακού εκδοτικού οίκου

Mετά το τραγικό γεγονός που χώρισε τη ζωή της στο πριν και το μετά αποφάσισε να ξαναγεννηθεί. Σήμερα εμψυχώνει το πιστό κοινό της σε κατάμεστες αίθουσες και social media και ζει στο έπακρο τη δεύτερη ευκαιρία της

Ενας από τους νεότερους hoteliers της χώρας που έχει ήδη ταυτιστεί με τη φιλοξενία VIPs απ’ όλο τον κόσμο

Ακόμα:

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο Marie Claire Μαΐου που κυκλοφορεί, στο εξώφυλλο η Andie MacDowell, μια σταρ που χάραξε το δρόμο της με τους δικούς της όρους, πιο λαμπερή από ποτέ στα 64 της χρόνια, μιλάει για τη συνεργασία της με την κόρη της, την ταλαιπωρημένη από διπολική διαταραχή μητέρα της, την καριέρα, τον έρωτα και την ηλικία της. Μια γυναίκα φωτεινός σηματοδότης για το πώς είναι να μεγαλώνεις χωρίς να αρνείσαι τη σεξουαλικότητά σου, αλλά αγκαλιάζοντας τη σοφία της ηλικίας σου.Αυτή την Κυριακή στο Οlive Μαΐου γιορτάζουμε το πιο λαμπρό Πάσχα: Ένα τραπέζι όλοι μαζί!Απολαμβάνουμε 80 συνταγές για την πιο όμορφη γιορτή της άνοιξης μόνο στο ΘΕΜΑ!Στη μεγάλη γιορτή της άνοιξης μοιραζόμαστε πιάτα που ευωδιάζουν παράδοση!Συνταγές με Αρνί και Κατσίκι, Γιορτινές σαλάτες και Ορεκτικά, Ελληνικά λαμπριάτικα γλυκά, μαζί με τα πιο Φρουτένια επιδόρπια!Αρνάκι µε αρωµατικά, ψητό στον φούρνο, Αυγοσαλάτα µε ραπανάκια & άνηθο, Ντιπ µε ελιές & αντσούγιες, Λεµονάτο τζατζίκι µε κολοκύθια & τυρί κρέµα, Ντιπ µε πιπεριά Φλωρίνης & φέτα, Σαλάτα µε φρέσκες αγκινάρες & αρακά, Baby πατάτες µε µουστάρδα, στον φούρνο, Κοκορέτσι φούρνου, ΣεφταλιέςΑρνίσιος πατσάς µε ντοµάτα, κύµινο & αριάνι, Τσιγαριαστή µαγειρίτσα µε µυρωδικά, Αρνίσια γλυκάδια µε ωµές αγκινάρες & µαντζουράνα, Σουβλάκια κατσικίσιας συκωταριάς µε κρεµµύδι, τυλιγµένα σε µπόλια, Ανοιχτή πίτα µε αρνίσια συκωτάκια, µυαλό, κρίταµο & λεµόνιΜαγειρίτσα µε µανιτάρια, χόρτα & µάραθο, Μανιτάρια γκιούλµπασι, µε πέστο λιαστής ντοµάτας, θυµάρι & κεφαλοτύρι, Ψητά καρότα & γογγύλια, µε κόκκινο κρεµµύδι, κουκουνάρι & ζαατάρ, Vegan τυροκαυτερή µε σχοινόπρασο & ψητές πιτούλες, Πίτα µε πράσα, παριανή ξινοµυζήθρα & µάραθοΆγρια σπαράγγια φρικασέ, Γιαχνερά χόρτα, Κουκιά λαδερά, µε κρεµµυδάκια & καρότα, Σέσκουλα (παζιά) µε φασόλια µαυροµάτικα, Αγκινάρες µε κρεµµυδάκια & µάραθοΖεστή σαλάτα µε κουκιά, αγκινάρες, αρακά & ανθότυρο, Πατατοσαλάτα µε πέστο βασιλικού & παναρισµένα αυγά, Σαλάτα µε µπρόκολο, αβοκάντο, αυγά & σος γιαουρτιού µε πιπεριές Φλωρίνης, Ψητά παντζάρια µε θυµάρι, baby σπανάκι & ψητό χαλούµι, Σαλάτα µε σπαράγγια, κολοκύθια, ντοµατίνια, λιαστές ντοµάτες, κάσιους, ελιές & ροκφόρ, Βάφλες αλµυρές µε γκουακαµόλε & αυγοσαλάταΚεφαλάκι αρνίσιο στον φούρνο, Μυαλά πικάντικα, Πιλάφι µε αρνίσια µάγουλα, Γλώσσα µε σπαράγγια & αυγάΑρνίσια παϊδάκια στον φούρνο, Κατσικάκι στον φούρνο µε αγκινάρες & µάραθο, από τη Μάνη, Κατσικάκι γεµιστό στον φούρνο από τη Σάµο, Γεµιστό αρνάκι ολόκληρο, Αρνάκι ρολό γεµιστό µε µυριστικά, από τη Θράκη, Αρνάκι µε πατάτες στη γάστρα, Γαρδουµπάκια φούρνου, Αρνάκι σπάλα, µε πικάντικη κρούστα, Αρνάκι ψήµα, από τη ΧαλκιδικήΜπούτι αρνίσιο γεμιστό & Αρνίσιο μπούτι στον φούρνοΚουλουράκια Ζαχαρένα Σύµης, Αµυγδαλόπιτα, Αρίσα, σιροπιαστό µε καρύδα, Πασχαλινά κουλουράκια Αστυπάλαιας, Σιροπιαστό παντεσπάνι Λευκάδας, Ροβανή Ιθάκης, Φογάτσα, παραδοσιακό τσουρέκι ΚέρκυραςTσιζκέικ µε φιστίκι, Κρέµα καραµελέ σοκολάτας, Πάβλοβα µε ζάχαρη πεύκου, lemon curd & φρούτα του δάσους, Τάρτα µε πανακότα χαµοµηλιού, Τιραµισού ανοιξιάτικο µε φράουλεςΔιαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Pretty woman στα 50+ χωρίς λίφτινγκΠρότυπο φυσικής ομορφιάς και πρωταγωνίστρια της πολυαναμενόμενης σειράς «Gaslit», η 54χρονη σούπερ σταρ προτιμά να απολαμβάνει την οικογενειακή ζωή μακριά από τα φώταThe art of colourΤα νέα looks του μακιγιάζ, τα tips, τα A-list προϊόνταΗ μούσα του Λάνθιμου στην ΑθήναΗ παγκόσμια πρεμιέρα της νέας ταινίας του δημιουργού παρουσία της χολιγουντιανής πρωταγωνίστριάς της μεγεθύνει ακόμα περισσότερο την οικουμενική ακτινοβολία της «Βληχής»Ο διάδοχος της εκδοτικής δυναστείαςΟ κολλημένος με τα video games έφηβος που ανησυχούσε τους γονείς του, στα 29 του πλέον, ηγείται του διάσημου οικογενειακού εκδοτικού οίκουΜια γυναίκα, δυο ζωέςMετά το τραγικό γεγονός που χώρισε τη ζωή της στο πριν και το μετά αποφάσισε να ξαναγεννηθεί. Σήμερα εμψυχώνει το πιστό κοινό της σε κατάμεστες αίθουσες και social media και ζει στο έπακρο τη δεύτερη ευκαιρία τηςΟ οικοδεσπότης της ΣαντορίνηςΕνας από τους νεότερους hoteliers της χώρας που έχει ήδη ταυτιστεί με τη φιλοξενία VIPs απ’ όλο τον κόσμοΑκόμα:Στη γιορτή της ελληνικής μόδαςΦωτεινή σαν τον «Ηλιο»Ο master της σοκολάταςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Pretty woman στα 50+ χωρίς λίφτινγκThe art of colourΗ μούσα του Λάνθιμου στην ΑθήναΟ διάδοχος της εκδοτικής δυναστείαςΜια γυναίκα, δυο ζωέςΟ οικοδεσπότης της ΣαντορίνηςΣτη γιορτή της ελληνικής μόδαςΦωτεινή σαν τον «Ηλιο»Ο master της σοκολάταςToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.