Θεσσαλονίκη: Μάνικες βενζίνης και rapid test κυριαρχούν στις φετινές λαμπάδες - Πάσχα 2019 θυμίζει η αγοραστική κίνηση

Αντλίες καυσίμων, self και rapid test, εμβόλια για την αντιμετώπιση της Covid-19, αντικείμενα που καθορίζουν την καθημερινότητα των Ελλήνων,, αποτέλεσαν έμπνευση για τις λαμπάδες που θα κρατήσουν μικροί και μεγάλοι το φετινό Πάσχα.Με χιούμορ και περισσή φαντασίαέχοντας καταφέρει να κεντρίσουν το ενδιαφέρον των καταναλωτών, αφού η αγοραστική κίνηση «αγγίζει» ήδη τα ποσοστά του 2019.«Φέτος, ο περισσότερος κόσμος ζητάει και αγοράζει τις μάνικες βενζίνης. Προσπαθεί να το ...διασκεδάσει, λόγω της αύξησης στις τιμές των καυσίμων. Τη μάνικα την είχαμε, δεν δούλευε όμως καθόλου και φέτος ξαφνικάΒέβαια και τα rapid test συνεχώς τελειώνουν και δεν προλαβαίνουμε, φτιάχνουμε και φεύγουν αμέσως», εξηγεί στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο ιδιοκτήτης εργαστηρίου και καταστήματος χειροποίητων κεριών Αλέξιος Γεράκης, δηλώνοντας και- προ πανδημίας.«Ο κόσμος τις τελευταίες ημέρες έχει αυξηθεί πάρα πολύ, δεν το περίμενα, βγαίνει και ψωνίζει. Σε σχέση με την περσινή χρονιά έχουμε 50% με 60% άνοδο στην αγοραστική κίνηση. Είναι πολύ σημαντική η αύξηση αυτή, διότι σημαίνει πως», επισημαίνει, ιδιαίτερα ικανοποιημένος, ο κ. Γεράκης.Σχετικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, αναφέρει ότι οι μεγάλοι σε ηλικία επιλέγουν λαμπάδες με χιούμορ, όπως αυτές για τον κορονοϊό και τα φαγητά, ενώα και τις αθλητικές ομάδες. «Τα παιδιά ζητάνε από τους νονούς και τις νονές χειριστήρια, PlayStation, Fortnite, Among us, ό,τι έχει να κάνει με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Οι νονές έρχονται με τις παραγγελίες έτοιμες. Φέτος πάμε πάρα πολύ καλά», εξηγε«Οι λαμπάδες είναι επίκαιρες πάντα. Κάθε χρόνο έρχομαι για να αγοράσω λαμπάδες, αλλά όπως μού λένε τα βαφτιστήρια μου, δεν τις ανάβουν και τις κρατάνε στα ράφια», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Σοφία Παπαγιάννη, η οποία επιλέγει να αγοράσει εργαλεία (τρυπάνια και πριόνια) καθώ. «Χαίρονται πάρα πολύ, τρελαίνονται», λέει η κ. Παπαγιάννη, η οποία παίρνει μαζί κι ένα απλό κεράκι, για το καλό, αφού οι λαμπάδες αυτές μένουν στη συλλογή των παιδιών και δεν τις ανάβουν στην Ανάσταση.Αναφερόμενος στις ανατιμήσεις και συγκεκριμένα στην παραφίνη που χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για την παρασκευή των κεριών, ο κ. Γεράκης εξηγεί πως«Πλέον παραλαμβάνουμε την πρώτη ύλη, την παραφίνη, με 60% αύξηση. Αυτή η διαφορά θα φανεί στον καταναλωτή την επόμενη χρονιά. Συνολικά, από πέρυσι, η τιμή της συγκεκριμένης ύλης έχει διπλασιαστεί -από 1,20 το κιλό που μας κόστιζε,. Όσο αυξάνεται το πετρέλαιο αυξάνεται και η παραφίνη», λέει.Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ