Ένας από τους πιο μεγάλους και αγαπημένους παραμυθάδες είναι ο. Ο συγγραφέας της «Πριγκίπισσας και το μπιζέλι», της «Βασίλισσας του χιονιού», του «Ασχημόπαπου», και του «Μολυβένιου στρατιώτη», γεννήθηκε στις 2 Απριλίου του 1805 στην πόλη Οντένσε της Δανίας. Για να τιμήσει το τεράστιο έργο του, το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για Νέους καθιέρωσε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου που από το 1967 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου. Στόχος της είναι να μεταλαμπαδεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα φέρνοντάς τα κοντά σε έργα παιδικής λογοτεχνίας.Κάθε χρόνο μία διαφορετική χώρα-μέλος του IBBY (International Board on Books for Young People) είναι ο χορηγός των εκδηλώσεων και για το 2022 αυτή η χώρα είναι ο Καναδάς. Το μήνυμα που θέλει να στείλει σε όλο τον κόσμο η φετινή διοργάνωση είναι «Stories are wings that help you soar every day», δηλαδήΣτο Public η αγάπη για ταείναι δεδομένη, αλλά επειδή μία ημέρα ίσως να μην είναι αρκετή αν σκεφτεί κανείς το πόσα καταπληκτικάκυκλοφορούν, ο Απρίλιος στο Public είναι μήνας παιδικού βιβλίου! Με αφορμή λοιπόν την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου παρουσιάζει μερικά από τα πιο αγαπημένα βιβλία από κορυφαίους, σύγχρονους συγγραφείς παιδικής λογοτεχνίας.Θα ξεκινήσουμε με τοτου John Lennon, το οποίο οραματίζεται έναν ειρηνικό κόσμο ο οποίος είναι εμπνευσμένος από τους στίχους του κορυφαίου Άγγλου μουσικού. Η επόμενη πρόταση είναι το παραμύθι, που θα μιλήσει στα παιδιά για ιδέες όπως η ζωή και η αναγέννηση, με τρόπο κατανοητό και αξιαγάπητο. Το βιβλίοείναι μία ιστορία για ένα σκανταλιάρικο παιδί που ταξιδεύει σε μία φανταστική χώρα, αλλά γρήγορα θα πεθυμήσει το σπίτι του. Για τα λίγο μεγαλύτερα παιδιά, από την ηλικία των 9 ετών και πάνω, μια πολύ ωραία ιδέα για δώρο είναι το βιβλίο, το οποίο είναι το πρώτο από μία σειρά παιδικών βιβλίων φαντασίας.Μέσα από ένα ακόμα παραμύθι, το, τα παιδιά θα μάθουν για το σημαντικό ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού. Γενικότερα, παρέα με ένα βιβλίο τα παιδιά μπορούν να πάρουν πολλά μαθήματα για τη ζωή. Τομιλά για το σεβασμό των προσωπικών ορίων, ενώ στοτα παιδιά θα έχουν μία πρώτη γνωριμία με το κρίσιμο ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Ακόμα και με τις ιδέες της φιλοσοφίας μπορούν να έρθουν σε επαφή τα παιδιά, με το βιβλίοτου Oscar Brenifier.Το Public γιορτάζει την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2022 και χαρίζει δύο (2) αντίτυπα του κάθε βιβλίου που είδαμε παραπάνω, δηλαδή δεκαέξι (16) συνολικά, σε δεκαέξι (16) τυχερούς αναγνώστες. Για να διεκδικήσεις και εσύ ένα από τα μεγάλα δώρα συμπλήρωσε τα στοιχεία σου στημέχρι τις 9 Απριλίου 2022.Κάνε τοκαι ανακάλυψε πόσο καλά γνωρίζεις τους συγγραφείς των αγαπημένων σου βιβλίων.