“A Weekend in Tweed” Εαρινές tweed περιπέτειες στο Poseidonion Grand Hotel

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Φέτος την άνοιξη το νησί των Σπετσών θα κατακλυστεί από την απόλυτη ρετρό διάθεση σε ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο vintage “περιπέτειες”, νοσταλγική ατμόσφαιρα και ιδιαίτερες tweed εμφανίσεις. Από τις 15 έως τις 17 Απριλίου το Poseidonion Grand Hotel θα υποδεχθεί τους φιλοξενούμενούς του για ένα μοναδικό “Weekend in Tweed”.Με σύμμαχο τον γλυκό ανοιξιάτικο καιρό, φόντο τον all time classic χαρακτήρα του Ποσειδωνίου και την κοσμοπολίτικη αύρα του νησιού, οι επισκέπτες θα απολαύσουν ένα τριήμερο αφιερωμένο σε ένα γοητευτικό ταξίδι στον χρόνο, γεμάτο δράσεις και στιγμές που θα μείνουν αξέχαστες. Μια χαλαρή ποδηλατάδα με πανέμορφα κλασικά ποδήλατα -πραγματικούς δίτροχους θησαυρούς-, ένα παρεΐστικο πικνίκ στην ολάνθιστη φύση των Σπετσών, ένα cosy απογευματινό τσάι στο Poseidonion Grand Hotel, καθώς και κομψά outfits με κυρίαρχο στοιχείο, τι άλλο, από το tweed, αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον.Από το “Weekend in Tweed” δεν θα μπορούσαν φυσικά να λείπουν νόστιμες γευστικές προτάσεις με την υπογραφή του Ποσειδωνίου, αλλά και εκπλήξεις όπως διαγωνισμός ομορφιάς για την ανάδειξη των καλύτερων εμφανίσεων, ένα ατμοσφαιρικό πάρτι αλλά και μοναδικές βραβεύσεις.Καλογυαλισμένα ποδήλατα, καλαίσθητες παρουσίες γεμάτες στιλ, χαρούμενη διάθεση και ρετρό ατμόσφαιρα θα δώσουν το έναυσμα για την έναρξη της νέας σεζόν σε ένα τριήμερο που θα μείνει αξέχαστο.Το “Weekend in Tweed” πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Ελληνικού Μουσείου Ποδηλάτου.Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε με την Travelworks Public Relations (Χριστίνα Λαγκαδιανού +30 210 9222525 | lagkadianou@travelworks.gr) Το Poseidonion Grand Hotel είναι το εμβληματικό τοπόσημο των Σπετσών για περισσότερο από έναν αιώνα. Γνωστό ως το “κόσμημα των Σπετσών” το ξενοδοχείο χρονολογείται από το 1914 και χαρακτηρίζεται από το αρχιτεκτονικό του στιλ, επηρεασμένο από εκείνα της Γαλλικής Ριβιέρας. Έπειτα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εργασιών ανακαίνισης το 2009, το Ποσειδώνιο επαναλειτούργησε ως ένα πολυτελές ξενοδοχείο αντάξιο με τα πρότυπα του 21ου αιώνα. Οι επισκέπτες φιλοξενούνται σε 44 δωμάτια και 8 σουίτες, όλα κομψά διακοσμημένα με σεβασμό στην ιστορία του κτηρίου. Το Poseidonion Grand Hotel βρίσκεται στο επίκεντρο της κοινωνικής ζωής των Σπετσών και κατέχει κυρίαρχο ρόλο στην πλειονότητα των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα στο νησί. Έχει αναπτύξει επίσης μια ξεχωριστή γαστρονομική φιλοσοφία, χρησιμοποιώντας πρώτες ύλες τοπικής παραγωγής και οργανικά προϊόντα από το μποστάνι του. Το ξενοδοχείο προσφέρει υπηρεσίες ομορφιάς και ευεξίας στο spa και το πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο. Μπορεί να φιλοξενήσει επιχειρηματικές και κοινωνικές εκδηλώσεις καθώς και γαμήλιες δεξιώσεις σε ένα πλήθος διαφορετικών venues ενώ παρέχει και υπηρεσίες catering.