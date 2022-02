Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Τι μπορεί να κρύβεται πίσω από μια ξαφνική κρίση που κάνει έναν βετεράνο πολεμιστή να σκοτώσει 5 άτομα πυροβολώντας στο πλήθος;

Βήμα βήμα ξεπροβάλλει μια αδυσώπητη, θανάσιμα επικίνδυνη δύναμη μέσα από το σκοτάδι της υποτιθέμενης τρέλας.

Κάποιοι άνθρωποι εκπαιδεύονται για να σκοτώνουν -και ένας τέτοιος είναι ο Τζέιμς Μπαρ, ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος «Με μία βολή», ενός από τα πιο συναρπαστικά θρίλερ που έχει γράψει ποτέ ο Lee Child.

Ο Μπαρ είναι ένας πρώην στρατιωτικός, με την ειδικότητα του ελεύθερου σκοπευτή. Ωστόσο, πρωταγωνιστής του βιβλίου, όπως πάντα σχεδόν, είναι ο Τζακ Ρίτσερ, επίσης απόστρατος -αν και ως αξιωματικός της στρατονομίας. Ο Ρίτσερ τα τελευταία χρόνια ζει σαν περιπλανώμενος. Χωρίς να το κάνει συνειδητά, περιφέρεται ανά τις ΗΠΑ αναζητώντας περιπέτειες, όμως αυτή τη φορά θα μετακινηθεί επειδή αυτό ζήτησε ο Μπαρ.

Και να πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα: Η μοίρα έφερε τον Τζέιμς Μπαρ σε μια μικρή πόλη της πολιτείας Ιντιάνα των ΗΠΑ. Εκεί, μια συνηθισμένη μέρα εν ώρα αιχμής, σε ένα εντελώς συνηθισμένο χώρο στάθμευσης και με απόλυτη ψυχραιμία, ο Μπαρ αρχίζει να πυροβολεί το πλήθος, φαινομενικά αδιακρίτως. Ρίχνει 6 σφαίρες και σκοτώνει ακαριαία 5 ανθρώπους. Ο Τζέιμς Μπαρ αποχωρεί από τον τόπο του εγκλήματος, αλλά δεν δείχνει κανένα ενδιαφέρον να καλύψει τα ίχνη του -μάλλον το αντίθετο: Για κάποιο λόγο φαίνεται πως επιθυμεί να συλληφθεί. Πράγματι, πολύ γρήγορα οι αρχές τον εντοπίζουν και τον θέτουν υπό κράτηση.

Όμως, το μόνο που λέει ο Μπαρ σχετικά με την πράξη του είναι δύο φράσεις: «Πιάσατε λάθος άνθρωπο» και «φερ' τε μου τον Τζακ Ρίτσερ». Κι εκείνος, μολονότι βρίσκεται στην άλλη άκρη των ΗΠΑ, περίπου 2.500 χιλιόμετρα μακριά, παίρνει το πρώτο λεωφορείο για Ιντιάνα. Αλλά για να βοηθήσει στην καταδίκη του Τζέιμς Μπαρ, όχι στην απελευθέρωσή του.

Και τότε αρχίζει το πραγματικό θρίλερ, καθώς η μία ανατροπή φέρνει την άλλη και τίποτα σε αυτή την ιστορία δεν είναι αυτό που φαίνεται.

Το γεγονός ότι τα μυθιστορήματα-θρίλερ που έχει συγγράψει έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές και αντιφατικές όψεις του συγγραφέα Λι Τσάιλντ. Ενός Βρετανού ιρλανδικής καταγωγής, ο οποίος σπούδασε νομικά αλλά δεν άσκησε ποτέ τη δικηγορία, εργάστηκε ως παραγωγός στον ημι-κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Granada (ITV) επί 18 χρόνια και, όταν απολύθηκε λόγω περικοπών προσωπικού, στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.

Κάπως έτσι, από το 1995 έως σήμερα, ο πρώην απολυμένος και άνεργος Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πλέον διάσημους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ παγκοσμίως.

Ένα από τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του Λι Τσάιλντ είναι ότι δεν ακολούθησε την αυτονόητη πεπατημένη, δηλαδή να γράψει αξιοποιώντας το βρετανικό φλέγμα, αλλά και να αξιοποιήσει την πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία μυστηρίου των συμπατριωτών του.

Αντί γι' αυτό, ο Τσάιλντ επέλεξε για τις δικές του ιστορίες το κοφτερό, ευθύβολο αμερικανικό ύφος -κάτι που αποδείχθηκε μεγαλοφυές. Πλάθοντας τον ήρωα «Τζακ Ρίτσερ», ο Λι Τσάιλντ βρήκε το φανταστικό alter ego του, έναν μοναχικό τιμωρό, πρώην στρατονόμο, ο οποίος κυνηγά εγκληματίες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το νόμο. Ο Τζακ Ρίτσερ λατρεύτηκε αμέσως από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον πλανήτη, καθώς συμβολίζει τον ιδεώδη «άγγελο της εκδίκησης», μια παρουσία μυστηριώδη και φευγαλέα, που εμφανίζεται ξαφνικά, σχεδόν από το πουθενά, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη.

Ύστερα από 26 βιβλία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Ρίτσερ και δύο κινηματογραφικές ταινίες βασισμένες στα συναρπαστικά μυθιστορήματά του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ο Λι Τσάιλντ παραμένει δημιουργικός και τολμηρός, ωθώντας τον εαυτό του σε όλο και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα: «Reacher» θα είναι ο τίτλος μιας πρωτότυπης σειράς, ειδικά γυρισμένης για την πλατφόρμα Amazon Prime, με την προβολή της να αρχίζει αυτές τις μέρες, στις 4 Φεβρουαρίου.

Μάλιστα, για αυτή την εκδοχή του εμβληματικού ήρωά του, ο ίδιος ο Λι Τσάιλντ επέλεξε έναν νέο ηθοποιό. Αντί του Τομ Κρουζ, τον Τζακ Ρίτσερ υποδύεται πλέον ο Άλαν Ρίτσον, ένας κατά πολύ νεότερος ηθοποιός -αλλά και πολύ πιο μεγαλόσωμος. Εξάλλου το επώνυμο «Reacher» στην πραγματικότητα είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος σημαίνει στα αγγλικά «αυτός που φτάνει».

«Reacher» ήταν το επάγγελμα στο οποίο θα διέπρεπε ο Λι Τσάιλντ, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Η οποία, κάνοντας πικρό χιούμορ με την προοπτική της ανέχειας και της μιζέριας που ανοιγόταν μπροστά της αφ' ότου ο Λι Τσάιλντ έχασε τη θέση του στη Granada TV, του συνέστησε να αναζητήσει εργασία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: «Αν αποτύχεις σαν συγγραφέας, μη στεναχωριέσαι, πάντα μπορείς να βρεις δουλειά σαν reacher, για να πιάνεις προϊόντα από τα ψηλά ράφια, εκείνα που δεν θα φτάνουν οι πελάτες».

Ο Λι Τσάιλντ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλου αναστήματος εξού και το reacher, υπέμεινε στωικά το πείραγμα της συζύγου του και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει αντί άλλου επωνύμου για τον ήρωά του. Το 1995, όταν έβαλε μπροστά του τη στοίβα με τις λευκές κόλλες χαρτιού, για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι -τότε δεν είχε καν γραφείο- ξεκινώντας να γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Λι Τσάιλντ είχε ήδη βαφτίσει τον πρωταγωνιστή του σαν «Τζακ Ρίτσερ». Θα ήταν Αμερικανός, με άριστη στρατιωτική εκπαίδευση, πανύψηλος όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και αφοσιωμένος στο ιδεώδες της δικαιοσύνης.

Ταυτόχρονα, ο έως τότε Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ, εκτός από τον φανταστικό πρωταγωνιστή, βάφτισε και τον εαυτό του. Εφηύρε την περσόνα του Λι Τσάιλντ, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και μια πρακτική σκοπιμότητα: Αν υπέγραφε τα βιβλία του σαν «Lee Child», βάσει του πρώτου γράμματος του επωνύμου του, οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών στο είδος τους, τον Raymond Chandler και την Agatha Christie -φυσικά στις προθήκες της λογοτεχνίας θρίλερ, αστυνομικού μυστηρίου κ.λπ.

Σήμερα, στα 67 του χρόνια πλέον, ο Λι Τσάιλντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, για την πίστη στη φαντασία του η οποία γεννά διαρκώς ιστορίες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν σε μια μανιώδη ανάγνωση των βιβλίων του, σχεδόν χωρίς ανάσα, από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.

Ο ίδιος έχει προ πολλού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και, προκειμένου να αναζωογονήσει την έμπνευσή του, έχει αποφασίσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον μικρότερο αδελφό του, τον επίσης μυθιστοριογράφο Άντριου Τσάιλντ. Εξάλλου, οι δύο αδελφοί έχουν ήδη συγγράψει από κοινού το «Sentinel», ένα ακόμη σαγηνευτικό βιβλίο με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σημασία του επωνύμου του, ο Ρίτσερ είναι «αυτός που φτάνει» -όχι όμως και στο τέρμα της διαδρομής του ως πρωταγωνιστής απίθανων περιπετειών.

Καθαρά Δευτέρα, η πιο νόστιμη αργία!

Ο Σωτήρης Ευαγγέλου στρώνει το πιο λαχταριστό τραπέζι για την αγαπημένη αργία.

Σουπιές κρασάτες με κρεμμυδάκια στιφάδο, Ρεβιθάδα με χταπόδι, Αγκινάρες με κουκιά, Μπουρανί Τυρνάβου, Γαριδομακαρονάδα.





Φιλέματα για τα Κούλουμα

Ο Γκίκας Ξενάκης μαγειρεύει πιάτα που μυρίζουν θάλασσα.

Γαρίδες τυλιχτές με κανταΐφι και νηστίσιμη μαγιονέζα μυρωδικών, Σαλάτα με μαυρομάτικα φασόλια, λάχανο, πορτοκάλι, δυόσμο και βινεγκρέτ από παντζάρι, Χταπόδι στην κατσαρόλα με δαμάσκηνα, πράσινες ελιές και κύμινο, Μύδια σε χυλό με κρύα σάλτσα από ψητές πιπεριές και εστραγκόν.





Μερακλίδικοι μεζέδες με λαχανικά

Ο Γρηγόρης Χέλμης ανανεώνει παραδοσιακές συνταγές, με άρωμα Ανατολής.

Kimchi πολίτικη, Kimchi σελινόριζα, Πάστα kimchi, Kimchi αγγούρι, Λάχανο με κόλιανδρο, σόγια σος και σουσάμι, Μελιτζάνες σέρτικες, Σκορδαλιά από ψητό κουνουπίδι.







Κυριακάτικο κάλεσμα

Ένα ολοκληρωμένο και ευφάνταστο μενού με νηστίσιμες και ακαταμάχητες συνταγές από τον Φάνη Μαϊκαντή.

Σούπα πατάτας με σπανάκι, μάραθο και αχνιστές αχιβάδες, Σαλάτα με παντζάρια, μυρώνια και σκορδάτες γαρίδες, Ψητό κουνουπίδι με αυγοτάραχο και λεμονάτη σάλτσα με κάππαρη και μαντζουράνα, Κολοκύθια γιαχνί με καυκαλήθρες, πελτέ Σαντορίνης και κύμινο, Σουπιές με πλιγούρι, μανιτάρια και εστραγκόν στη γάστρα





Η αποθέωση του τυριού

Για την εβδομάδα της Τυρινής, ο Γιώργος Δημητρακόπουλος μας εμπνέει μαγειρεύοντας με αγαπημένα ελληνικά τυριά.

Κανελόνια με μανιτάρια, πράσα, σπανάκι και λαδοτύρι, Σουφλέ με ελληνικά τυριά, Μπέργκερ με παναρισμένο κασέρι, πέστο μαϊντανού και ψητά λαχανικά, Τυρόψωμο με ελιές και δενδρολίβανο, Μπροκολοκεφτέδες με κασέρι, Κουνουπίδι στον φούρνο με 4 τυριά και πέστο λιαστής ντομάτας





Τα θερμαντικά που αγαπάμε

Η Εύα Μονοχάρη ετοιμάζει πιάτα για να μας συντροφεύσουν στις τελευταίες κρύες μέρες και νύχτες του χειμώνα.

Γιουβαρλάκια κοκκινιστά αυγολέμονο, Ψαρόσουπα με λαχανικά, Λαχανοντολμάδες φούρνου, Μανέστρα κολοπίμπιρι με κοκκινοπίπερο, Πικάντικος τραχανάς με πελτέ και γιαούρτι, Κρεατόσουπα με ντομάτα και κοφτό μακαρόνι, Φασολάδα φούρνου





Και γκουρμέ, και νηστεία

Τα νηστίσιμα πιάτα μπορούν να είναι πεντανόστιμα και εμείς σας το αποδεικνύουμε, δίνοντάς σας ιδέες για τη Σαρακοστή.

Πιλάφι με σπαράγγια, σαφράν και αμύγδαλα, Γεμιστά καλαμάρια με ρύζι και μυρωδικά, Κουνουπίδι με κύμινο, κουρκουμά και λευκό ρύζι, Μακαρονάδα με σπανάκι, ταχίνι και αμύγδαλα, Χόρτα της λαϊκής μελωμένα στον φούρνο, Βίδες με ταραμά και λεμόνι, Ρεβιθοσαλάτα με ψητά κολοκυθάκια, Γαρίδες τας κεμπάπ





-Ιδέες και προϊόντα για το σπίτι

-Συνέντευξη με την ελληνίδα sommeliere Ιωάννα Νεράντζη που διαπρέπει στο Λονδίνο!

-Τα κρασιά του μήνα!

-Κλασικά κοκτέιλ με ουίσκι!

-Έλληνες παραγωγοί που ξεχωρίσαμε αυτόν τον μήνα!







Κατερίνα Λέχου

Κλασική αξία

«Οι σχέσεις θέλουν αγκαλιά και αποδοχή»

Η δημοφιλής ηθοποιός μιλά για την επιστροφή της στο Εθνικό Θέατρο, τον αντίκτυπο του #MeToo, το δώρο της ομορφιάς και όσα κάνουν μια σχέση να διαρκεί.



Ευριδίκη

«Όσα έζησα στα 30 χρόνια δισκογραφίας»

Έχει τραγουδήσει ποπ, rock, λαϊκό, έντεχνο, σχεδόν όλα τα είδη και είναι πάντα υπέροχη. Φέτος κλείνει τρεις δεκαετίες στη μουσική κι έχει πολλά να μας πει ακόμα.



5 χρόνια ΚΠΙΣΝ

Οι άνθρωποι-κλειδιά πίσω απ’ το κέντρο πολιτισμού

Έξι πρόσωπα του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος μιλούν για την πενταετία που άλλαξε τη ζωή της Αθήνας.



Δρ. Τζόνι Νρέιν

Ο «προφήτης» του fine dinιng

O σύμβουλος των κορυφαίων εστιατορίων του κόσμου αποκαλύπτει όσα διαμορφώνουν από τώρα την υψηλή γαστρονομία αλλά και το καθημερινό τραπέζι του μέλλοντος



Χριστιάνα Σούλου

Η Ελληνίδα εικαστικός του Dior

H ζωγράφος, με σχέδια της οποίας ο γαλλικός οίκος κόσμησε βραδινή τουαλέτα του για την επίδειξη στο Καλλιμάρμαρο, περιγράφει την εμπειρία της.



Μαρία Ευαγγελινού

«Όλοι αναζητάμε κάποιου είδους ανακούφισης και μεταμόρφωσης»



Γιουβάλ Νώε Χαράρι

Στην κιβωτό ενός φιλόσοφου



Μόδα & Ομορφιά

Φωτεινά αξεσουάρ & τα μυστικά του τολμηρού μακιγιάζ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για μία μεγάλη παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων



Αποκτήστε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων «ΣΙΝΕ» στο Θέατρο Πειραιώς 131



Αυτή την Κυριακή 27 Φεβρουαρίου, στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, τόσο στην απλή έκδοση των 2,00 ευρώ όσο και στην έκδοση με τις προσφορές των 4,25 ευρώ θα υπάρχει ένα κουπόνι, με το οποίο, αγοράζοντας ένα εισιτήριο σας δίνεται η δυνατότητα να αποκτήσετε άλλο ένα εισιτήριο ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.

Η εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει :



Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα (10:00 πμ - 19:00μμ) / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) από την Τρίτη 1/3 έως και την Παρασκευή 4/3/2022 ή/και



Στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης

https://www.viva.gr/tickets/theater/festivalsine/, με τη χρήση του κωδικού sine από τη Δευτέρα 28/2 έως και την Παρασκευή 4/3/2022.



Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις του Σαββάτου 5/3 στις 21:00 και του Σαββάτου 12/3 στις 21.00, για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων ημερών. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.





ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 131

ΣΙΝΕ



Σκηνοθεσία : Παντελής Κανακάρης



Πρωταγωνιστούν :

Παντελής Καναράκης, Αλεξία Μουστάκα, Αγγελική Ξένου, Λάζαρος Βασιλείου, Στεφανία Γκουρνέλου, Θεοδόσης Φυλακτός, Θεοφίλης Πασχάλης.



Υπόθεση:

Αφελείς καουμπόηδες και στερημένες Ινδιάνες έρχονται μέσα από τα σκονισμένα και περιπετειώδη γουέστερν στην οδό Πειραιώς από το μακρινό Χόλυγουντ. Πλούσιες Ινδές πριγκίπισσες που ρίχνουν τα δίχτυα τους σε αρραβωνιαστικούς φτωχών και ουχί τίμιων Ινδών εργατριών, καταφθάνουν επίσης, από το λαμπερό Μπόλυγουντ. Τούρκοι κροίσοι που διαλύουν έρωτες και ματώνουν καρδιές προσγειώνονται στην Αθήνα μέσα από τα τούρκικα μελό έργα της δεκαετίας του ’70 και φυσικά ο παλιός, ελληνικός εμπορικός κινηματογράφος αναβιώνει στους καφενέδες της Πλάκας παρέα με φιλόδοξους τροβαδούρους, σκληρούς αγαπητικούς, ζηλιάρες τραγουδίστριες και ξενύχτια μέχρι το ξημέρωμα.

Εφτά ηθοποιοί μέσα σε 50 πολύχρωμα περίτεχνα κοστούμια και εντυπωσιακά, εναλλασσόμενα σκηνικά μας ταξιδεύουν υπερατλαντικά από την Ινδία στην Ελλάδα και από την Τουρκία στην Αμερική!



Το «Σινέ» είναι μία μουσική κωμωδία με χορό, τραγούδι και πρωτότυπη μουσική γραμμένη ειδικά για την παράσταση.

«Σινέ» κάθε Σάββατο, στο Πειραιώς 131! Στις 21:00.

Η μουσική σατιρική κωμωδία για τον ελληνικό και ξένο κινηματογράφο, μετά από τρεις επιτυχημένες σεζόν, παρουσιάζεται πιο σπαρταριστή από ποτέ, στη σκηνή του θεάτρου Πειραιώς 131, σε σκηνοθεσία Παντελή Καναράκη. Τρεις σεζόν επιτυχίας ακολουθούν το «Σινέ», την παράσταση που πρόσφερε χαρά, πολύ γέλιο και τρελή διασκέδαση σε όσους την παρακολούθησαν τα προηγούμενα χρόνια.





Διάρκεια παράστασης: 70΄



1. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση «ΣΙΝΕ» στο Θέατρο Πειραιώς 131, για το Σάββατο 5/3/2022 και για το Σάββατο 12/3, για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα των συγκεκριμένων ημερών.

2. Η εξαργύρωση των κουπονιών και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από την Τρίτη 1/3 έως και την Παρασκευή 4/3, με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα, τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και από τη Δευτέρα 28/2 έως και την Παρασκευή 4/3 με τη χρήση του κωδικού sine στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης.

3. Η προσκόμιση των κουπονιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων.



ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.