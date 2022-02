Περισσότερες στάσεις λεωφορείων με αντισηπτικό υγρό

Με την πρωτοβουλία GR for Growth, η Microsoft επενδύει σε ψηφιακές υποδομές και δεξιότητες που θα βοηθήσουν κάθε άνθρωπο, επιχείρηση και οργανισμό στην Ελλάδα να επιτύχει περισσότερα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η Microsoft αναδεικνύει ιστορίες επιτυχίας και ανάπτυξης ελληνικών επιχειρήσεων που κάνουν το άλμα προς ένα αισιόδοξο ψηφιακό μέλλον.





Τα τελευταία δυο χρόνια, εξαιτίας της πανδημίας, η καθημερινότητά μας άλλαξε με πολλούς τρόπους. Πλέον, προτού βγούμε από το σπίτι φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας μάσκα και αντισηπτικό. Έχει όμως τύχει σε όλους μας να βρισκόμαστε στον δρόμο και να μην μπορούμε να απολυμάνουμε τα χέρια μας είτε επειδή ξεχάσαμε το αντισηπτικό μας, είτε επειδή είναι δύσκολο να το χρησιμοποιήσουμε σε κάποια δεδομένη στιγμή. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όλοι σκεφτήκαμε πως θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπάρχουν τρόποι απολύμανσης σε δημόσιους χώρους.Αυτή ακριβώς την ανάγκη κάλυψε μια δράση που συζητήθηκε πολύ. Πριν από έναν χρόνο ηδημιούργησε μια σειρά από πρωτότυπες στάσεις λεωφορείων με dispenser διάθεσης αντισηπτικού υγρού σε διάφορα σημεία της Αττικής.Γνωρίζοντας πόσο μεγάλη σημασία έχει η πρόληψη της υγείας στην εποχή μας και πόσο αναγκαία είναι η ευαισθητοποίηση όλων μας σε σχέση με αυτό, μας προέτρεψε να κάνουμε ένα «πσσστ» για να προστατέψουμε εμάς και τους γύρω μας και και να νιώσουμε περισσότερο ασφαλείς. Γιατί, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι καλύτερα να προλαμβάνουμε παρά να θεραπεύουμε.Χάρη στη μεγάλη απήχηση που σημείωσε πέρυσι η συγκεκριμένη δράση, η εταιρεία πήρε την πρωτοβουλία να την επαναλάβει και να διπλασιάσει τον αριθμό των στάσεων, με στόχο να εξυπηρετήσει ακόμα περισσότερους πολίτες που χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς για τις καθημερινές τους μετακινήσεις.Από το κέντρο της πόλης, μέχρι τα βόρεια και τα νότια προάστια, οι στάσεις βρίσκονται σε 20 διαφορετικά σημεία, ώστε τόσο οι επιβάτες, όσο και οι διερχόμενοι, να μπορούν εύκολα να απολυμαίνουν τα χέρια τους. Αρκεί απλώς ένα… «πσσστ»! Και οι 20 στάσεις βρίσκονται σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής, ενώ το αντισηπτικό υγρό που διαθέτουν ανανεώνεται τακτικά:-Πλατεία Κλαυθμώνος-Λεωφόρος Ποσειδώνος (παράδρομος Τροκαντερό)-Λεωφόρος Αλεξάνδρας & Πανόρμου-Λεωφόρος Βουλιαγμένης (σταθμός μετρό Ελληνικό)-Σταθμός μετρό Πανόρμου-Σταθμός μετρό Χολαργού-Λεωφόρος Πεντέλης-Κολωνάκι (πλατεία Φιλικής Εταιρείας)-Λεωφόρος Αμαλίας (Ζάππειο)-Οδός Αθηνάς (στάση Μοναστηράκι)-Πλατεία Συντάγματος (οδός Όθωνος)-Λεωφόρος Ακαδημίας (αφετηρίες λεωφορείων)-Γλυφάδα (οδός Γρ. Λαμπράκη, στάση Εφορία)-Λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου (Παναθηναϊκό Στάδιο)-Λεωφόρος Ποσειδώνος (πλατεία Γλυφάδας)-Λεωφ. Συγγρού (στάση μετρό ΦΙΞ)-Λεωφόρος Μεσογείων (σταθμός μετρό Εθνική Άμυνα)-Σταθμός μετρό Ανθούπολης-Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας (σταθμός μετρό Ευαγγελισμός)-Καλλιθέα (Λεωφόρος Θησέως 130)Όποιος γνωρίζει το κοινωνικό πρόσωπο της ασφαλιστικής Eurolife FFH (πρωτοβουλίες για την τέχνη και τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την επιχειρηματικότητα και την ποιότητα ζωής), κατανοεί αμέσως τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία αποφάσισε να υλοποιήσει μια δράση που έχει τόσο μεγάλη αξία: πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει στον πυρήνα της τον άνθρωπο. Η εταιρεία, πιστή στη φιλοσοφία της να ενθαρρύνει τους ανθρώπους ώστε να προσπαθούν περισσότερο για ό,τι έχει αξία στη ζωή τους, αναλαμβάνει για άλλη μια φορά μια ενέργεια που έχει στόχο να διευκολύνει τους πολίτες.Αυτή τη φορά, με το μήνυμα «ένα πσσστ με τεράστια αξία», και με τα panel με το αντισηπτικό σε στάσεις λεωφορείων, η Eurolife FFH βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να απολυμάνουν τα χέρια τους on the go. Μια δράση πρωτότυπη που προσφέρει αίσθημα προστασίας και ασφάλειας, με μια απλή και γρήγορη κίνηση, διευκολύνοντας ιδιαίτερα εκείνους που δεν έχουν μαζί τους αντισηπτικό και μάλιστα εκεί ακριβώς όπου κινούνται και δραστηριοποιούνται.