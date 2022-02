Προσλήψεις στα Πανεπιστήμια Πειραιώς, Πατρών και Κρήτης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νέεςανακοίνωσαν ταΠειραιώς, Πατρών και Κρήτης για θέσεις εξωτερικών συνεργατών.Ειδικότερα, το πανεπιστήμιο Πειραιώς ανακοίνωσε προσλήψεις για τις παρακάτω-To Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς, στο πλαίσιο του Προγράμματος Πλαισίου Horizon 2020 (H2020),με σύμβαση ανάθεσης έργουμε τίτλο «RE SAMPLE/REal-time data monitoring for Shared, Adaptive, Multi-domain and Personalised prediction and decision making for Long-term Pulmonary care Ecosystem»(Grant Agreement 965315), που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, από την υπογραφή της σύμβασης και με χρονική διάρκεια έως 1/7/2022.Παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες να υποβάλουν την πρόταση συνεργασίας τους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ) συνοδευόμενη από αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.-Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί μεµε χρονική διάρκεια 15 μήνες από την υπογραφή της, με δυνατότητα παράτασης σε ενδεχόμενη παράταση, για τις ανάγκες του έργου µε τίτλο «Οριζόντιες Λειτουργικές Δαπάνες Ιδρύματος – ΠΜΣ Επανίδρυσης» και κ.ε C.635 (202201036/14-02-2022).• Υπεύθυνη δήλωση Ν.1599/1986 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πρόσκληση (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V)• Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα• Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων τίτλων σπουδών και της Απόφασης έναρξης τηςΔιδακτορικής Διατριβής για τα Κριτήρια 1 – 4• Ευκρινή φωτοαντίγραφα αναλυτικής βαθμολογίας ή βεβαιώσεων/πιστοποιητικών εκπαίδευσης ή βεβαιώσεων εργοδοτών ή βεβαιώσεων συμμετοχής σε έργα για το Κριτήριο 5Οι έντυποι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως είτε με συστημένη επιστολή (θα ληφθεί υπόψη η σφραγίδα του ταχυδρομείου) μέχρι και την Δευτέρα 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 16.00 μ.μ. στην παρακάτω διεύθυνση:ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣΛεωφ. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 91, 185 33, ΠΕΙΡΑΙΑΣΗμιώροφος, πρωτόκολλο-Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Πανεπιστημίου Πειραιώς με την επωνυμία «Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς» στο πλαίσιο του Εrasmus +και με κωδικό C.648 που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ΈνωσηΗ χρονική διάρκεια του φυσικού αντικειμένου του ως άνω έργου είναι από 01/01/2021 έως 31/12/2023. Μια συνοπτική περιγραφή του φυσικού αντικειμένου του έργου παρουσιάζεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.Το Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς προτίθεται να συνεργαστεί με σύμβαση ανάθεσης έργου με ένα (1) φυσικά πρόσωπα-εξωτερικούς συνεργάτες (ανταποδοτική υποτροφία).ΘΕΣΗ 1: Υπότροφου Συνεργάτη (1 ΑΤΟΜΟ, Μεταπτυχιακός φοιτητής)Αντικείμενο του προς ανάθεση έργου: Συμμετοχή στο Πακέτο Εργασίας WP3 ως Researcher (βλ. Παράρτημα Ι).Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστεΤο Πανεπιστήμιο Κρήτης ζητά προσωπικόπου έχει αναλάβει. Συγκεκριμένα οι θέσεις έχουν ως εξής:-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Υπηρεσίες ΤΠΕ στην Περιφερειακή Ανάπτυξη»-Επιστήμες Μηχανικών-Επιστήμες Πληροφορικής-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Conservation & Management of Bonelli's eagle population in east Mediterranean (Bonelli eastMed) - LIFE NAT 17/GR/000514»-Δασικές Επιστήμες-Περιβαλλοντικές Επιστήμες-Επιστήμες Ζωής-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αυτοοργανούμενες Υδρογέλες για Εγκαψυλίωση Χρωμοφόρων με Βιοιατρικές Εφαρμογές - Τ1ΕΔΚ – 01504»-Θετικές Επιστήμες-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Παλαιολιθική έρευνα Ιονίου (Παλ.Ερ.Ι.)»- Διαβάστε αναλυτικά, πατώντας ΕΔΩ. Για τη θέση αυτή ζητούνται άτομα από τις παρακάτω ειδικότητες-Ανθρωπιστικές Επιστήμες-1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προηγμένο Σύστημα πρόληψης επικίνδυνων καταστάσεων για βρέφη»-Ιατρικές ΕπιστήμεςΓια περισσότερες πληροφορίες σχετικά με όλες τις θέσεις, πατήστεΤο Πανεπιστήμιο ζητεί νέο προσωπικό για τις παρακάτω θέσεις:2 άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Green public procurement for resource efficient regional growth ‐ GPP4Growth»1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CONCORDIA: Cyber security cOmpeteNce fOr Research anD Innovation»1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Cpsosaware»1 άτομο στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Mutational landscape of lung adenocarcinoma»Μία θέση καθηγητή στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμίδας, με γνωστικό αντικείμενο «Φαρμακολογία – Τοξοκολογία».-ΦΕΚ Δημοσίευσης: 148/3.2.2022 τ.Γ΄, (ημερομηνία κυκλοφορίας: 3.2.2022)για τις ανωτέρω θέσεις είναι στις 12 / 4 / 2022.Για περισσότερες λεπτομέρειες, μπείτε