Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Από αυτή την Κυριακή, η συγκλονιστική σειρά μπεστ σέλερτου Lee Child, με πρωταγωνιστή τον εμβληματικό ήρωα Τζακ ΡίτσερΜια δολοφονία αναζητά δράστη και ένα πανίσχυρο κύκλωμα του υποκόσμου προσπαθεί να παραμείνει στο σκοτάδι. Όμως, όλα ανατρέπονται όταν ένας αθώος άνθρωπος που ρίχνεται στη φυλακή αποδεικνύεται εξίσου επικίνδυνος και ικανός για όλα όπως και οι διώκτες του.Για το πόσο συναρπαστικό είναι το μυθιστόρημα «Κλοιός θανάτου» πιθανώς θα ήταν αρκετό να αναφερθεί ότι σε αυτό βασίστηκε το σενάριο για τη νέα σειρά «Reacher», η οποία είναι διαθέσιμη μέσω της συνδρομητικής πλατφόρμας Amazon Prime από τις 4 Φεβρουαρίου. Η αφήγηση του Lee Child είναι τόσο ζωντανή, η δράση τόσο έντονη και γρήγορη, ώστε η διασκευή του του μπεστ-σέλερ σε τηλεοπτική σειρά μοιάζει αυτονόητη.Πριν καν προλάβει να κάνει μερικά βήματα στο Μάργκρεϊβ, μια μικρή πόλη στην πολιτεία της Τζόρτζια, στις ΗΠΑ, ο Τζακ Ρίτσερ συλλαμβάνεται από τον τοπικό σερίφη. Ο εκπρόσωπος του νόμου και της τάξης είναι απολύτως πεπεισμένος ότι ο Ρίτσερ είναι ο δράστης μιας δολοφονίας -βάσει της απλοϊκής σκέψης ότι, εφόσον στο Μάργκρεϊβ δεν είχε διαπραχθεί ανθρωποκτονία τα προηγούμενα 30 χρόνια, αλλά συνέβη μόλις έφτασε εκεί ο Τζακ Ρίτσερ, δεν μπορεί παρά να είναι αυτός ο φονιάς.Ωστόσο, εκείνο που δεν γνωρίζει ο σερίφης Μόρισον, είναι ότι ένας τύπος σαν τον Ρίτσερ, εκπαιδευμένος άρτια στη στρατονομία, ένα από τα πιο σκληρά σώματα του αμερικανικού στρατού, δεν θα έμενε ήσυχος στο κελί του. Ακόμη και πίσω από τα κάγκελα, ο Τζακ Ρίτσερ αρχίζει να ξετυλίγει το κουβάρι μιας πολύ βρώμικης και περίπλοκης υπόθεσης. Προσπαθώντας να σώσει τον εαυτό του και ταυτόχρονα να τιμωρήσει τους πραγματικούς ενόχους, ο Ρίτσερ περνά από αλλεπάλληλες, θανάσιμα επικίνδυνες δοκιμασίες. Ακολουθώντας τους κρίκους της αλυσίδας έναν προς έναν, ερευνώντας τον πραγματικό ρόλο που παίζει καθένα από μια σειρά πρόσωπα γύρω του, ο Ρίτσερ βρίσκεται όλο και πιο κοντά στο οργανωμένο έγκλημα.Διαπιστώνει ότι εκεί εξυφαίνονται σχέδια τόσο μεγαλεπήβολα, ώστε θα μπορούσαν να τινάξουν στον αέρα την παγκόσμια οικονομία. Και, όπως είναι φυσικό, όταν τα χρηματικά ποσά που διακινούνται στο σκοτάδι είναι κολοσσιαία, άλλο τόσο αδίστακτοι είναι όσοι θέλουν να βγάλουν τον μοναχικό εκδικητή Τζακ Ρίτσερ από τη μέση.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το έξοχο θρίλερ «Κλοιός θανάτου» του Lee Child.Λι Τσάιλντ: Ο άνεργος τηλεοπτικός παραγωγός που έγινε συγγραφέας μπεστ-σέλερ βιβλίων θρίλερΤο γεγονός ότι τα μυθιστορήματα-θρίλερ που έχει συγγράψει έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 100 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο, αποτελεί μόνο μία από τις πολλές και αντιφατικές όψεις του συγγραφέα Λι Τσάιλντ. Ενός Βρετανού ιρλανδικής καταγωγής, ο οποίος σπούδασε νομικά αλλά δεν άσκησε ποτέ τη δικηγορία, εργάστηκε ως παραγωγός στον ημι-κρατικό τηλεοπτικό σταθμό Granada (ITV) επί 18 χρόνια και, όταν απολύθηκε λόγω περικοπών προσωπικού, στα 40 του χρόνια, αποφάσισε να γίνει συγγραφέας.Κάπως έτσι, από το 1995 έως σήμερα, ο πρώην απολυμένος και άνεργος Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ (όπως είναι το πραγματικό όνομά του), μεταμορφώθηκε σε έναν από τους πλέον διάσημους συγγραφείς μυθιστορημάτων θρίλερ παγκοσμίως.Ένα από τα ασυνήθιστα χαρακτηριστικά του Λι Τσάιλντ είναι ότι δεν ακολούθησε την αυτονόητη πεπατημένη, δηλαδή να γράψει αξιοποιώντας το βρετανικό φλέγμα, αλλά και να αξιοποιήσει την πλούσια παράδοση στη λογοτεχνία μυστηρίου των συμπατριωτών του.Αντί γι' αυτό, ο Τσάιλντ επέλεξε για τις δικές του ιστορίες το κοφτερό, ευθύβολο αμερικανικό ύφος -κάτι που αποδείχθηκε μεγαλοφυές. Πλάθοντας τον ήρωα «Τζακ Ρίτσερ», ο Λι Τσάιλντ βρήκε το φανταστικό alter ego του, έναν μοναχικό τιμωρό, πρώην στρατονόμο, ο οποίος κυνηγά εγκληματίες που καταφέρνουν να ξεφύγουν από το νόμο. Ο Τζακ Ρίτσερ λατρεύτηκε αμέσως από εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον πλανήτη, καθώς συμβολίζει τον ιδεώδη «άγγελο της εκδίκησης», μια παρουσία μυστηριώδη και φευγαλέα, που εμφανίζεται ξαφνικά, σχεδόν από το πουθενά, προκειμένου να αποδώσει δικαιοσύνη.Ύστερα από 26 βιβλία με πρωταγωνιστή τον Τζακ Ρίτσερ και δύο κινηματογραφικές ταινίες βασισμένες στα συναρπαστικά μυθιστορήματά του με πρωταγωνιστή τον Τομ Κρουζ, ο Λι Τσάιλντ παραμένει δημιουργικός και τολμηρός, ωθώντας τον εαυτό του σε όλο και πιο φιλόδοξα εγχειρήματα: «Reacher» θα είναι ο τίτλος μιας πρωτότυπης σειράς, ειδικά γυρισμένης για την πλατφόρμα Amazon Prime, με την προβολή της να αρχίζει αυτές τις μέρες, στις 4 Φεβρουαρίου.Μάλιστα, για αυτή την εκδοχή του εμβληματικού ήρωά του, ο ίδιος ο Λι Τσάιλντ επέλεξε έναν νέο ηθοποιό. Αντί του Τομ Κρουζ, τον Τζακ Ρίτσερ υποδύεται πλέον ο Άλαν Ρίτσον, ένας κατά πολύ νεότερος ηθοποιός -αλλά και πολύ πιο μεγαλόσωμος. Εξάλλου το επώνυμο «Reacher» στην πραγματικότητα είναι ένας επιθετικός προσδιορισμός, ο οποίος σημαίνει στα αγγλικά «αυτός που φτάνει».«Reacher» ήταν το επάγγελμα στο οποίο θα διέπρεπε ο Λι Τσάιλντ, σύμφωνα με τη σύζυγό του. Η οποία, κάνοντας πικρό χιούμορ με την προοπτική της ανέχειας και της μιζέριας που ανοιγόταν μπροστά της αφ' ότου ο Λι Τσάιλντ έχασε τη θέση του στη Granada TV, του συνέστησε να αναζητήσει εργασία στον κλάδο των σούπερ μάρκετ: «Αν αποτύχεις σαν συγγραφέας, μη στεναχωριέσαι, πάντα μπορείς να βρεις δουλειά σαν reacher, για να πιάνεις προϊόντα από τα ψηλά ράφια, εκείνα που δεν θα φτάνουν οι πελάτες».Ο Λι Τσάιλντ, ο οποίος είναι πολύ μεγάλου αναστήματος εξού και το reacher, υπέμεινε στωικά το πείραγμα της συζύγου του και αποφάσισε να το χρησιμοποιήσει αντί άλλου επωνύμου για τον ήρωά του. Το 1995, όταν έβαλε μπροστά του τη στοίβα με τις λευκές κόλλες χαρτιού, για πρώτη φορά πάνω στο τραπέζι -τότε δεν είχε καν γραφείο- ξεκινώντας να γράφει το πρώτο του μυθιστόρημα, ο Λι Τσάιλντ είχε ήδη βαφτίσει τον πρωταγωνιστή του σαν «Τζακ Ρίτσερ». Θα ήταν Αμερικανός, με άριστη στρατιωτική εκπαίδευση, πανύψηλος όπως και ο ίδιος ο συγγραφέας, αλλά και αφοσιωμένος στο ιδεώδες της δικαιοσύνης.Ταυτόχρονα, ο έως τότε Τζέιμς Ντόβερ Γκραντ, εκτός από τον φανταστικό πρωταγωνιστή, βάφτισε και τον εαυτό του. Εφηύρε την περσόνα του Λι Τσάιλντ, για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και μια πρακτική σκοπιμότητα: Αν υπέγραφε τα βιβλία του σαν «Lee Child», βάσει του πρώτου γράμματος του επωνύμου του, οι υπεύθυνοι των βιβλιοπωλείων θα τον τοποθετούσαν ανάμεσα σε δύο από τους μεγαλύτερους συγγραφείς όλων των εποχών στο είδος τους, τον Raymond Chandler και την Agatha Christie -φυσικά στις προθήκες της λογοτεχνίας θρίλερ, αστυνομικού μυστηρίου κ.λπ.Σήμερα, στα 67 του χρόνια πλέον, ο Λι Τσάιλντ μπορεί να νιώθει δικαιωμένος για τις επιλογές του, για την πίστη στη φαντασία του η οποία γεννά διαρκώς ιστορίες που συγκλονίζουν τον αναγνώστη και τον παρασύρουν σε μια μανιώδη ανάγνωση των βιβλίων του, σχεδόν χωρίς ανάσα, από την πρώτη έως την τελευταία σελίδα.Ο ίδιος έχει προ πολλού εγκατασταθεί στις ΗΠΑ και, προκειμένου να αναζωογονήσει την έμπνευσή του, έχει αποφασίσει να παραδώσει τη σκυτάλη στον μικρότερο αδελφό του, τον επίσης μυθιστοριογράφο Άντριου Τσάιλντ. Εξάλλου, οι δύο αδελφοί έχουν ήδη συγγράψει από κοινού το «Sentinel», ένα ακόμη σαγηνευτικό βιβλίο με κεντρικό ήρωα τον Τζακ Ρίτσερ, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020. Επιβεβαιώνοντας ότι, παρά τη σημασία του επωνύμου του, ο Ρίτσερ είναι «αυτός που φτάνει» -όχι όμως και στο τέρμα της διαδρομής του ως πρωταγωνιστής απίθανων περιπετειών.Αυτό, άλλωστε, ισχύει κατεξοχήν για τον Λι Τσάιλντ, ο οποίος, εκτός από τον τίτλο του συγγραφέα μπεστ-σέλερ, έχει κερδίσει διακρίσεις όπως τον τίτλο του «Συγγραφέα της Χρονιάς» και βραβείο για τη δια βίου προσφορά του από τα φημισμένα British Book Awards, έχει ανακηρυχθεί επίτιμος διδάκτωρ σε πανεπιστήμια, ενώ περιλαμβάνεται στους Ταξιάρχες του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (CBE), έναν τίτλο τιμής που απονέμει η Βασίλισσα της Αγγλίας σε προσωπικότητες που έχουν να επιδείξουν πλούσιο και εξέχον έργο. Με τις πιο έγκυρες ελληνικές και ξένες υπογραφές!Αυτή την Κυριακή, μόνο με το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ!και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί εκτάκτως την Παρασκευή με το ΘΕΜΑ :Super shows & Super womenΟλική επαναφορά για τα ντεφιλέ-υπερθέαμα και τη γυναίκα-θεά της post Covid εποχής.Η μεγάλη ερμηνεύτρια της prime timeΆνθρωπος χαμηλών τόνων, αλλά όταν εκφράζεται μέσα από τους ρόλους της, συγκλονιστική. Είτε στον «Σασμό», που τη βλέπουμε τώρα, είτε προσεχώς στην «Αντιγόνη», που σκηνοθετεί στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης.Ο φωτογράφος μιας μεγάλης, διάσημης οικογένειαςΟ πρωτότοκος γιος του Γιάννη Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη συστήνεται για πρώτη φορά στο ευρύ κοινό ως καλλιτέχνης.Ο ροκ σταρ της κλασικής μουσικήςΓνωριμία με τον μαέστρο-παγκόσμιο φαινόμενο, που γιορτάζει την Πρωτοχρονιά στις 17 Αυγούστου, λίγο πριν τις δυο ήδη sold out συναυλίες του στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.Το νέο σημείο συνάντησης στην ΑττικήΗ Μελίνα Παΐζη μάς ξεναγεί στο παρόν και στο μέλλον του πρωτοποριακού έργου που θα αποτελέσει το μεγαλύτερο παραλιακό πάρκο στην Ευρώπη.Ακόμα:«Τα λάθη μου είναι η ζωή μου»Το Dancing with the Stars ήταν μια πρώτης τάξεως αφορμή όχι μόνο για να μάθουμε τι απέγινε το θρυλικό κορίτσι του «3, 2, 1» αλλά κυρίως, ποιο στ’ αλήθεια είναι.Ένας design & art παράδεισος στη Σαντορίνη.Φοράμε σωστά το λευκό και απλοποιούμε τη ρουτίνα της περιποίησης.To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Αποκτήστε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση των Αθηναϊκών Θεάτρων «Μαθήματα Κωμωδίας», στο θέατρο Μικρό ΠαλλάςΗ εξαργύρωση του κουπονιού μπορεί να γίνει :Με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα (10:00 πμ - 19:00μμ) / τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) από την Τρίτη 8/2 έως και την Παρασκευή 11/2/2022 ή/καιΣτην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασηςhttps://www.viva.gr/tickets/festival/theater/mathimata-komodias/, με τη χρήση του κωδικού mathimata από τη Δευτέρα 7/2 έως και την Παρασκευή 11/2/2022.Η προσφορά ισχύει για τις παραστάσεις :Τετάρτη 9/2 στις 20.00Πέμπτη 10/2 στις 21.00Παρασκευή 11/2 στις 21.00Σάββατο 12/2 στις 18.00Κυριακή 13/2 στις 20.00για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας. ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΠΑΛΛΑΣΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΩΜΩΔΙΑΣ του Θοδωρή ΑθερίδηΣκηνοθεσία : Θοδωρής ΑθερίδηςΠρωταγωνιστούν :Θοδωρής Αθερίδης, Δήμητρα Ματσούκα, Αντώνης Κρόμπας, Δημήτρης Σαμόλης, Αναστασία Τσιλιμπίου.Υπόθεση:Πρόκειται για μια ξεκαρδιστική κωμωδία που διεισδύει στο χώρο της εκπαίδευσης των ηθοποιών που θέλουν να μάθουν πως να κάνουν κωμωδία.Οι αυτοσχεδιασμοί και οι ασκήσεις τους καθώς και η διαμόρφωση των σχέσεων μεταξύ τους, είναι ο κύριος άξονας της αφήγησης, μιας σημερινής ιστορίας, όπου οι ήρωές της αντιστέκονται με τον τρόπο που μπορεί ο καθένας στο ζοφερό τοπίο των καιρών μας.Απάντηση με γέλιο αντιπροτείνει ο συγγραφέας με το ένατο κατά σειρά θεατρικό του έργο, έξι χρόνια μετά το «Δόξα πατρή», εκφράζοντας την άποψη του πως «το να μάθεις να γελάς μ' αυτό που σε βασανίζει, σε οδηγεί στην λύση και στην κάθαρση».Η παράσταση είναι κατάλληλη για θεατές από 15 ετών και άνω.Διάρκεια παράστασης: 90΄ (χωρίς διάλειμμα) ΟΡΟΙ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΞΑΡΓΥΡΩΣΗΣ ΚΟΥΠΟΝΙΟΥ1. Κάθε κουπόνι αντιστοιχεί σε δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός για την παράσταση «Μαθήματα Κωμωδίας» στο θέατρο Μικρό Παλλάς, για τις ημερομηνίες : 9/2 στις 20.00, 10/2 στις 21.00, 11/2 στις 21.00, 12/2 στις 18.00, 13/2 στις 20.00, για όλες τις ζώνες του θεάτρου και εξαρτάται από την διαθεσιμότητα της κάθε ημέρας.2. Η εξαργύρωση των κουπονιών και η αγορά εισιτηρίων γίνεται από την Τρίτη 8/2 έως και την Παρασκευή 11/2, με την προσκόμιση του κουπονιού στα ταμεία του θεάτρου Αλίκη (Αμερικής 4, Αθήνα, εκτός Δευτέρας τηλ. επικοινωνίας 211-1000365) ή/και από τη Δευτέρα 7/2 έως και την Παρασκευή 11/2 με τη χρήση του κωδικού mathimata στην ηλεκτρονική διεύθυνση της παράστασης.3. Η προσκόμιση των κουπονιών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των εισιτηρίων. 