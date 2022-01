Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Από το κλασικό «κοκκινιστό» μέχρι το μερακλίδικο σπεντζοφάι και από τα κολοκυθάκια με αυγολέμονο μέχρι την αχνιστή σούπα, η κατσαρόλα και το τηγάνι αποτελούν ένα πρώτης τάξεως σπίτι για το μοσχαρίσιο κρέας.

Κοκκινιστό μοσχαράκι με ρύζι, Κολοκυθάκια γεμιστά με κρέμα αυγολέμονο, Χυλοπίτες με σάλτσα σπεντζοφάι, Μοσχαράκι με κυδώνια και αρμπαρόριζα, Μοσχαράκι κοκκινιστό στην κατσαρόλα για αρχάριους, Οσομπούκο με κόκκινο κρασί και μπαχαρικά, Καρβέλι γεμιστό με κοκκινιστό μοσχαράκι, Κολοκυθάκια με κιμά αυγολέμονο, Μοσχαράκι ραγού με πατάτες, Πικάντικο μοσχαράκι και χούμους με ψητό κουνουπίδι, Οσομπούκο βραστό με λαχανικά, «Φουρτάλια» με πατάτες, λουκάνικα και κολοκυθάκια, Σπεντζοφάι με κεφτέδες και 3 είδη ντομάτας, Σαλτιμπόκα με πεπόνι και φασκόμηλο, Μοσχάρι στιφάδο, Λεμονάτο μοσχαράκι, Λάχανο γεμιστό με κιμά και λουκάνικο στην κατσαρόλα, Μοσχάρι λεμονάτο με αρακά, Παστιτσάδα, Μοσχάρι λεμονάτο με ρεβίθια, Μοσχαράκι με φασόλια και κοφτό μακαρονάκι, Βραστό μοσχάρι με χειμωνιάτικα λαχανικά, Πατσάς κόκκινος.

Ευέλικτος και νόστιμος, μετουσιώνεται σε ακαταμάχητα κεφτεδάκια, ζουμερά μπιφτέκια και φυσικά, στα «εθνικά» μακαρόνια με κιμά!

Σουτζουκάκια σμυρναίικα με πράσινες ελιές, Κεφτέδες Μυτιλήνης με αρωματικό πιλάφι, Ιταλικοί κεφτές φούρνου, Σουτζουκάκια με μελιτζάνες και γιαούρτι, Κιμαδόπιτα χωρίς φύλλο με σπανάκι και φέτα, Μουσακάς κλασικός, Παστίτσιο κλασικό, «Γκαστρωμένος» κιμάς με ρεβίθια και αρνάκι, Κεφτεδάκια μπουκιές με τυροκαυτερή, Κις με κιμά και πράσο, Τάκος με κιμά, καλαμπόκι και λάιμ, Γεμιστά με κιμά, Κεφτεδάκια με πατάτες γιαχνί, Κέικ με μοσχαρίσιο κιμά, Γιουβαρλάκια με κριθαράκι, Lahmajoun (Λαχματζούν), Φινόκιο γεμιστό με κιμά και πράσινες ελιές, Canederli, τα ιταλικά κεφτεδάκια, Ρολάκια μελιτζάνας γεμιστά με σουτζουκάκια, Σάντουιτς με κεφτεδάκια και λαχανικά τουρσί, Κεφτεδάκια κοκκινιστά με κασέρι και ρύζι μπασμάτι, Κεφτεδάκια κοκκινιστά με μοτσαρέλα και μασκαρπόνε, Bitoque a la russe με μανιτάρια, Κρεμμυδοντολμάδες αυγολέμονο, Τηγανιτά σουτζουκάκια σε κυπριακή πίτα με γιαούρτι, Μίνι κέικ με κιμά, σπανάκι και μανιτάρια, Γιουβαρλάκια κλασικά, Φακόρυζο με κιμά και μπαχαρικά, Λουκανικοκεφτέδες με πλιγούρι, Σουηδικά κεφτεδάκια με σάλτσα και πουρέ πατάτας, Πίτσα «διπλό cheeseburger», Μαυρομάτικα με κιμά, μάραθο και σπανάκι.

Κλασικό γιουβέτσι, αγαπημένος μουσακάς και παστίτσιο, πεντανόστιμες μπριζόλες και άλλες λιχουδιές που ψήνονται και φέρνουν την ευτυχία στο πιάτο μας.

Μπιφτέκια γεμιστά και ψητές πατάτες με κέτσαπ, Μοσχαρίσιες μπριζόλες με αρωματικό βούτυρο, Μπιφτέκια γεμιστά και σάλτσα από ψητές ντομάτες, Μοσχάρι με χόρτα και πουρέ από ρίζες της γης, Ατομικά Wellington, Μοσχαρίσια ουρά με ρεβίθια και φέτα, Μοσχαρίσιο ρολό με σάλτσα κρεμμυδιών, Στριφτή πίτα με κιμά, μανιτάρια και κουκουνάρι, Κολοκύθα γεμιστή με κιμά, ρύζι και μυρωδικά, Κρεατόπιτα με ρύζι, Jerky, το αμερικάνικο, Κρεατόπιτα με τυριά, Εσκαλόπ σε φύλλο κανταϊφι, με τυροκαυτερή, Λαχταριστό μπέργκερ με καραμελωμένα κρεμμύδια, Πατάτα «πεϊνιρλί» με λιαστή ντομάτα και καβουρμά, Μπριζολάκια με σάλτσα τσιμιτσούρι, Ψητό μοσχάρι με λαχανικά σε πολύσπορο ψωμάκι, Αυθεντικό παστράμι, Γιουβέτσι με κιμά γκρατινέ, Γιουβέτσι κλασικό, Άγρια μανιτάρια με μοσχαράκι, Biltong, το αφρικάνικο, Τσίζμπεργκερ με κεφτέ και κασέρι Μυτιλήνης, Μπιφτέκια με πατάτες φούρνου, Πατάτες σαν τηγανητές και μπιφτεκάκια με σουσάμι, Μελιτζάνες παπουτσάκια με ραγού και ξηρό ανθότυρο.

Από τους πιο λαχταριστούς συνδυασμούς, το μοσχαρίσιο κρέας και κάθε λογής ζυμαρικά!

Η τέλεια μακαρονάδα με κιμά, Ανάποδο «παστίτσιο» με κιμά και πιπεριές, Νουντλ με τηγανητό μοσχαράκι και τζίντζερ, Σουφλέ μουσακά με ριγκατόνι, Μοσχαράκι ραγού με ζυμαρικά ορεκέτι, Mac ‘n’ cheese με κιμά, Μαντί, Παστίτσιο με φύλλο, Παστίτσιο ντόρτσε, Σουτζουκάκια σμυρναίικα με κοραλάκι, Κοκκινιστά κεφτεδάκια με ριγκατόνι και πέστο, Σπαγγέτι με κεφτεδάκια.

Η ωμή πλήν όμως μαριναρισμένη αλήθεια του μοσχαρίσιου κρέατος, είναι ακαταμάχητη και κερδίζει έδαφος και στην ελληνική κουζίνα.

Μοσχάρι μαριναρισμένο, με καρότα σε διάφορες υφές, Κλασικό ταρτάρ μοσχαρίσιο, Μοσχαρίσιο ταρτάρ με λεμόνι και φρέσκια ρίγανη, Εσωτερικό διάφραγμα με τσιμιτσούρι και πουρέ.

Και μαζί: Πώς να διαλέξουμε το ιδανικότερο κομμάτι κρέατος για κάθε συνταγή και να πάμε καλά «διαβασμένοι» στον χασάπη μας!

100 συνταγές με το κρέας που λατρεύει και αναδεικνύει την ελληνική κουζίνα τόσο στα γιορτινά τραπέζια, όσο και στις καθημερινές στιγμές μας. Ευφάνταστα και πεντανόστιμα πιάτα για Κατσαρόλα και Τηγάνι, Κιμά, Φούρνου και Σχάρας, Ζυμαρικά, αλλά και Ωμά-μία τάση που παρουσιάζει το μοσχάρι ακαταμάχητα μαριναρισμένο.Αυτή την Κυριακή, στο Πρώτο Θέμα, ετοιμάζουμε 100% Μαγειρική με Μοσχάρι!Μια συλλεκτική, ξεχωριστή έκδοση, απαραίτητη σε κάθε σπίτι! Το μυθιστόρημα «Ασεγκάι» είναι ένα άφθαστο δείγμα της συγγραφικής δεξιοτεχνίας του Wilbur Smith, καθώς περιέχει όλα τα επιμέρους συστατικά μιας εντελώς προσωπικής «συνταγής»: Συναρπαστικές περιπέτειες στο εξωτικό σκηνικό της Αφρικής, ίντριγκα με το πλέον αβυσσαλέο μίσος, αγωνία αλλά και ακατάβλητο ερωτικό πάθος. Ειδικά, δε, στο «Ασεγκάι», τα επεισόδια που εναλλάσσονται με καταιγιστικό ρυθμό, δημιουργούν στον αναγνώστη την αίσθηση ότι ένας ολόκληρος κόσμος τελειώνει, λόγω του επερχόμενου Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Η πλοκή τοποθετείται το 1913, στα εδάφη της Ανατολικής Αφρικής που κατείχε τότε η Μεγάλη Βρετανία. Κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας είναι ο Λίον Κόρτνεϊ, ένας νεαρός Βρετανός, πρώην ανθυπολοχαγός. Ο οποίος, αφού εγκατέλειψε το στρατό, έγινε κυνηγός μεγάλων ζώων και διοργανωτής σαφάρι στην περιοχή των ιθαγενών Μασάι. Σε κάποια από αυτές τις κυνηγετικές και εξερευνητικές αποστολές, ο Κόρτνεϊ παίρνει μαζί του τον κόμητα Ότο φον Μέερμπαχ, έναν ζάπλουτο Γερμανό βιομήχανο, ο οποίος προμηθεύει με πολεμικό υλικό τον τελευταίο αυτοκράτορα της χώρας του, τον Κάιζερ Γουλιέλμο Β'. Ωστόσο, τίποτα και κανείς δεν είναι πραγματικά αυτό που φαίνεται. Ο Λίον Κόρτνεϊ, εκτός από πλοηγός στη ζούγκλα της Αφρικής, είναι κατάσκοπος της Βρετανίας, με ειδική αποστολή να αποσπάσει αμυντικά μυστικά από τον φον Μέερμπαχ. Καθώς όμως συνωμοτεί εμφανίζεται η σαγηνευτική και μυστηριώδης Εύα, η ερωμένη του Γερμανού Αριστοκράτη. Και τότε ανατρέπονται τα πάντα, καθώς αρχίζει ένας θανάσιμα επικίνδυνος ανταγωνισμός ανάμεσα στον Κόρτνεϊ και τον Ότο φον Μέερμπαχ, ταυτόχρονα για την καρδιά της Εύας αλλά και για τα συμφέροντα δύο κρατών που θα συγκρουστούν σφοδρά στον ολέθριο Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το σπουδαίο μυθιστόρημα περιπέτειας «Ασεγκάι» του Wilbur Smith.Wilbur Smith, ο μπεστ-σέλερ συγγραφέας της εξωτικής περιπέτειαςΩς μια εξαιρετικά σπάνια -μοναδική ίσως- περίπτωση συγγραφέα ο βίος του οποίου ήταν εξίσου περιπετειώδης με τα δεκάδες μπεστ-σέλερ που συνέγραψε, ο Wilbur Smith θεωρείται σαν κορυφαίος όλων των εποχών σε ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο ο ίδιος ανέδειξε: Το μυθιστόρημα εξωτικής περιπέτειας, κατά κανόνα με φόντο την Αφρική, την ήπειρο με την οποίαν ο ίδιος ταυτίστηκε και προσπάθησε να εξερευνήσει, από τα παιδικά του χρόνια έως και τον πρόσφατο θάνατό του σε ηλικία 88 ετών, τον περασμένο Νοέμβριο.Πολυγραφότατος και με αστείρευτη φαντασία, ο Smith έγραψε 49 βιβλία, τα οποία έφτασαν σχεδόν όλα και σχεδόν από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας τους στην κορυφή των ανά τον κόσμο καταλόγων με τα ευπώλητα. Υπολογίζεται ότι ο Wlilbur Smith έχει πουλήσει περισσότερα από 140 εκατ. βιβλία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.Στην πλειονότητά τους τα μυθιστορήματα του Smith έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα ελληνικά, σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις, καθώς φαίνεται ότι το ύφος, η καταιγιστική πλοκή και η μυθική ατμόσφαιρα που, με αριστοτεχνικό τρόπο συνθέτει ο Wilbur Smith με τη γραφή του, τον κατέστησαν εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα.Αν και η ανάγνωση των βιβλίων του Smith είναι μια πολύ μεγάλη απόλαυση καθώς είναι ένας απαράμιλλος αφηγητής, με αίσθηση του σασπένς και της σκηνοθεσίας, για κάποιον που δεν έχει δοκιμάσει την εμπειρία της ανάγνωσης βιβλίων του, αρκεί για μια πρώτη γεύση μια περιήγηση στους τίτλους των μυθιστορημάτων του Wilbur Smith:«Ο Θεός Ποταμός», «Η λεοπάρδαλη κυνηγά στο σκοτάδι», «Χρυσωρυχείο», «Οργισμένος σαν τη θάλασσα», «Άγρια δικαιοσύνη», «Δύο για την κόλαση», «Ώρα να πεθάνεις», «Κυνηγοί διαμαντιών» κ.α.Το 2018 ο Smith συνέγραψε την αυτοβιογραφία του. Φέρει τον τίτλο «On Leopard Rock» (Στον βράχο της λεοπάρδαλης) και δεν υστερεί σε κανέναν επιμέρους τομέα από τα μυθιστορήματά του, υπό την έννοια ότι η ζωή του Wilbur Smith υπήρξε μια διαρκής περιπέτεια, γεμάτη «κινηματογραφικά» απρόοπτα και αλλεπάλληλες ανατροπές.Γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1933 στη σημερινή Ζάμπια της Κεντρικής Αφρικής, μια χώρα η οποία παλαιότερα ονομαζόταν Ροδεσία. Τον βάπτισαν «Wilbur», μιας και ο γονείς του ήθελαν να συνδέσουν το παιδί τους με τους πρωτοπόρους της αεροπορίας, τους αδελφούς Wright, ένας εκ των οποίων λεγόταν Wilbur.Ο πατέρας του ήταν ένας σκληροτράχηλος, γιγαντόσωμος άνθρωπος, ο οποίος ήταν μεταλλουργός -και το τελευταίο που ήθελε για το γιο του, ήταν να γίνει διανοούμενος, καθώς ήταν οπαδός της άποψης ότι οι αληθινοί άντρες κρίνονται από τη δύναμη των χεριών τους και όχι από «θηλυπρεπείς» ενασχολήσεις.Ωστόσο, ο Wilbur από μικρός -ίσως και υπό την επίδραση της μητέρας του, η οποία ήταν το αντίθετο του συζύγου της και εμφορούνταν από καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα- έγινε μανιώδης αναγνώστης λογοτεχνίας. Έκρυβε, μάλιστα, τα βιβλία του σε βοηθητικούς χώρους της οικογενειακής κατοικίας, από το φόβο να μην ανακαλύψει ο πατέρας του ότι διαβάζει.Αρχικά ο Wilbur Smith είχε αποφασίσει να γίνει δημοσιογράφος, ώστε να αναδεικνύει τα κοινωνικά προβλήματα της Νοτίου Αφρικής. Ωστόσο, υπό την πίεση του πατέρα του έγινε λογιστής φοροτεχνικός, αν και από πολύ νεαρή ηλικία ριχνόταν σε κάθε είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να διεγείρει το ενδιαφέρον του. Έτσι, ο Wilbur Smith δοκίμασε την τύχη του ως χρυσωρύχος, φαλαινοθήρας, υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας σιδήρου κ.α.Βεβαίως, έστω και κρυφά, το πάθος για το γράψιμο φλόγιζε τη φαντασία του Smith, εξού και δεν άργησε να γράψει τα πρώτα του μυθιστορήματα. Έγιναν ανάρπαστα, ήδη από το 1964 και το πρώτο του βιβλίο («Στα νύχια του λιονταριού»), γεγονός που ώθησε τον Wilbur Smith να αποφασίσει ότι στο εξής το γράψιμο θα ήταν η αποκλειστική ενασχόλησή του.Έκτοτε και ως το θάνατό του το Νοέμβριο του 2021, ο Wilbur Smith θα διηγούνταν τις καταπληκτικές ιστορίες του, τόσο με τη μορφή μεμονωμένων μυθιστορημάτων όσο και σε σειρές βιβλίων. Φανατικός οπαδός της προετοιμασίας και της έρευνας, τα έργα του διακρίνονται για την αληθοφάνειά τους. Ασχέτως εάν ταξιδεύουν τον αναγνώστη στα πλέον εξωτικά και απίθανα μέρη της Αφρικής, της Ανατολής, της Ασίας κ.ο.κ. ΘΕΑΤΡΟ ΜΙΚΡΟ ΧΟΡΝ
ΑΞΥΡΙΣΤΑ ΠΗΓΟΥΝΙΑ του Γιάννη Τσίρου
Σκηνοθεσία : Γιώργος Παλούμπης
Πρωταγωνιστούν :
Γιώργος Πυρπασόπουλος, Ηλίας Βαλάσης, Στέλιος Δημόπουλος, Μαρία Νεφέλη Δούκα
Υπόθεση:
Τρεις άντρες, υπάλληλοι ενός νοσοκομείου, εργάζονται καθημερινά στην υπηρεσία τους στην υπόγεια πτέρυγα. Από τους πάνω ορόφους δέχονται και στη συνέχεια ταξινομούν, φροντίζουν και φυλάνε προσωρινά ανθρώπους που δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Ακολουθούν μια ρουτίνα με τυπικές διαδικασίες. Απόψε όμως «έρχεται» μια γυναίκα να ταράξει τη νεκρή τους πραγματικότητα. Τα μυστικά, οι αποκαλύψεις και οι συγκρούσεις θα φέρουν στο φως τις αδυναμίες και τα ταπεινά τους ένστικτα. Ακολουθεί το έγκλημα, η εκδίκηση, η ενοχή και όταν φτάσει το πρωί δε θα είναι τίποτα ίδιο.
Διάρκεια παράστασης: 90΄ (με διάλειμμα) 