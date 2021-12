Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης είναι μια καταξιωμένη προσωπικότητα στο χώρο του κρασιού διεθνώς. Ήταν άλλωστε ο πρώτος Master of Wine της Νότιας Ευρώπης. Το βιβλίο του The Wines of Greece που εκδόθηκε στη αγγλική γλώσσα από την ίδια την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο μελέτης των ελληνικών οίνων σε όλον τον κόσμο.

Τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκδοσης «Τα Κρασιά της Ελλάδας»:

-Κατ’ αρχάς εξηγεί με έναν κατανοητό τρόπο όλα τα στάδια της διαδικασίας από το αμπέλι μέχρι το τραπέζι μας.

-Η ιστορία ξεκινά από το κλίμα και την ιδιαίτερη γεωγραφία του ελληνικού terroir, της διαφορετικής σύστασης του εδάφους σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.

-Αναλύονται κατατοπιστικά η Αμπελουργία και η Οινοποίηση.

-Μαθαίνουμε το πως διαβάζουμε και αποκωδικοποιούμε σωστά τους Ορους της Ετικέτας σε κάθε φιάλη.

-Παρουσιάζονται αναλυτικά 27 κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας, ενώ καταγράφονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ξεχωριστή τους ταυτότητα.

-Περιηγούμαστε σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη έως την Κρήτη σε ένα ταξίδι στο ελληνικό τοπίο, το μικροκλίμα και την παραγωγή κρασιού κάθε περιοχής.

-Τέλος, ένα πολύτιμο κεφάλαιο αφορά στο Ταίριασμα Κρασιού με Φαγητό, όπου 280 πιάτα της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας συνδυάζονται με τις ιδανικές ποικιλίες κρασιών που θα τα συνόδευαν.

Είναι αξιοσημείωτο ότι στον συγγραφέα της έκδοσης Κωνσταντίνο Λαζαράκη, μαζί με τον τίτλο του Master of Wine, έχουν απονεμηθεί δύο ακόμη βραβεία, για τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά απαιτητικών εξετάσεων για τον τίτλο του Master of Wine: Το “Bollinger Medal” για την αριστεία του στην τυφλή γευστική δοκιμή οίνου και το “Villa Maria Award” για την εξαίρετη επίδοσή του στην εξέταση της Αμπελουργίας. Ήταν ο 13ος στην ιστορία του Institute of Masters of Wine που κατέκτησε αυτά τα Βραβεία.

Σε μια επίδειξη δύναμης και ικανότητας ως ακαταμάχητου αφηγητή ιστοριών, ο Wilbur Smith έγραψε το σπουδαίο μυθιστόρημα περιπέτειας και δράσης «Κυνηγοί διαμαντιών» σαν το χρονικό του πολέμου ανάμεσα σε δύο αδελφούς.





Η ιστορία ξεκινά από τη διαθήκη του ιδιοκτήτη μιας εταιρείας, αντικείμενο της οποίας είναι το εμπόριο πολύτιμων λίθων και δη διαμαντιών. Ο «Γέρος», όπως είναι το συνθηματικό ψευδώνυμό του, ορίζει ως κληρονόμο της «Εταιρείας Αδαμάντων Βαν ντερ Μπιλ» τον γιο του, Μπένεντικτ. Αυτός όμως έχει έναν θετό αδελφό, τον Τζόνι Λανς και ο όρος που έχει θέσει ο «Γέρος» για την εκτέλεση της διαθήκης του, είναι ότι ο Μπένεντικτ Βαν ντερ Μπιλ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε μέσον που του παρέχει το κληροδότημα προκειμένου να καταστρέψει τον Τζόνι Λανς. Για τον Μπένεντικτ, ο οποίος ούτως ή άλλως μισούσε θανάσιμα τον Τζόνι, η διαθήκη του πατέρα του ήταν γι' αυτόν ένα ονειρεμένο δώρο. Και γι' αυτό βάλθηκε να τον συντρίψει με κάθε τρόπο. Άρχισε από την προσπάθεια να σφετεριστεί τα υποβρύχια αποθέματα διαμαντιών, τα οποία ανήκαν στην αδελφή του, την Τρέισι Βαν ντερ Μπιλ. Αλλά το πραγματικό τρόπαιο για τον Μπένεντικτ, αυτό που ποθούσε να αρπάξει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, ήταν η γοητευτική σύζυγος του Τζόνι Λανς. Έτσι, με φόντο το παιχνίδι εκατομμυρίων δολαρίων του εμπορίου διαμαντιών και με κίνητρο το άσβεστο μίσος, τα δύο αδέλφια χιμούν ο ένας στον άλλον και αλληλοκαταδιώκονται, σε μια αρένα που εκτείνεται από το Κέιπ Τάουν της Νότιας Αφρικής έως το Λονδίνο, από την ξηρασία της αφρικανικής ερήμου έως τα παγωμένα νερά του Ατλαντικού. Και, σχεδόν σε κάθε σελίδα του βιβλίου, συμβαίνει κάτι που τινάζει κάθε πρόγνωση για την εξέλιξη της θανάσιμης κόντρας μεταξύ των δύο αδελφών στον αέρα.



Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το συγκλονιστικό μυθιστόρημα περιπέτειας «Κυνηγοί διαμαντιών» του Wilbur Smith.



Ποιος είναι ο Wilbur Smith



Wilbur Smith, ο μπεστ-σέλερ συγγραφέας της εξωτικής περιπέτειας



Ως μια εξαιρετικά σπάνια -μοναδική ίσως- περίπτωση συγγραφέα ο βίος του οποίου ήταν εξίσου περιπετειώδης με τα δεκάδες μπεστ-σέλερ που συνέγραψε, ο Wilbur Smith θεωρείται σαν κορυφαίος όλων των εποχών σε ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο ο ίδιος ανέδειξε: Το μυθιστόρημα εξωτικής περιπέτειας, κατά κανόνα με φόντο την Αφρική, την ήπειρο με την οποίαν ο ίδιος ταυτίστηκε και προσπάθησε να εξερευνήσει, από τα παιδικά του χρόνια έως και τον πρόσφατο θάνατό του σε ηλικία 88 ετών, τον περασμένο Νοέμβριο.



Πολυγραφότατος και με αστείρευτη φαντασία, ο Smith έγραψε 49 βιβλία, τα οποία έφτασαν σχεδόν όλα και σχεδόν από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας τους στην κορυφή των ανά τον κόσμο καταλόγων με τα ευπώλητα. Υπολογίζεται ότι ο Wlilbur Smith έχει πουλήσει περισσότερα από 140 εκατ. βιβλία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.



Στην πλειονότητά τους τα μυθιστορήματα του Smith έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα ελληνικά, σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις, καθώς φαίνεται ότι το ύφος, η καταιγιστική πλοκή και η μυθική ατμόσφαιρα που, με αριστοτεχνικό τρόπο συνθέτει ο Wilbur Smith με τη γραφή του, τον κατέστησαν εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα.



Αν και η ανάγνωση των βιβλίων του Smith είναι μια πολύ μεγάλη απόλαυση καθώς είναι ένας απαράμιλλος αφηγητής, με αίσθηση του σασπένς και της σκηνοθεσίας, για κάποιον που δεν έχει δοκιμάσει την εμπειρία της ανάγνωσης βιβλίων του, αρκεί για μια πρώτη γεύση μια περιήγηση στους τίτλους των μυθιστορημάτων του Wilbur Smith:



«Ο Θεός Ποταμός», «Η λεοπάρδαλη κυνηγά στο σκοτάδι», «Χρυσωρυχείο», «Οργισμένος σαν τη θάλασσα», «Άγρια δικαιοσύνη», «Δύο για την κόλαση», «Ώρα να πεθάνεις», «Κυνηγοί διαμαντιών» κ.α.



Το 2018 ο Smith συνέγραψε την αυτοβιογραφία του. Φέρει τον τίτλο «On Leopard Rock» (Στον βράχο της λεοπάρδαλης) και δεν υστερεί σε κανέναν επιμέρους τομέα από τα μυθιστορήματά του, υπό την έννοια ότι η ζωή του Wilbur Smith υπήρξε μια διαρκής περιπέτεια, γεμάτη «κινηματογραφικά» απρόοπτα και αλλεπάλληλες ανατροπές.



Γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1933 στη σημερινή Ζάμπια της Κεντρικής Αφρικής, μια χώρα η οποία παλαιότερα ονομαζόταν Ροδεσία. Τον βάπτισαν «Wilbur», μιας και ο γονείς του ήθελαν να συνδέσουν το παιδί τους με τους πρωτοπόρους της αεροπορίας, τους αδελφούς Wright, ένας εκ των οποίων λεγόταν Wilbur.



Ο πατέρας του ήταν ένας σκληροτράχηλος, γιγαντόσωμος άνθρωπος, ο οποίος ήταν μεταλλουργός -και το τελευταίο που ήθελε για το γιο του, ήταν να γίνει διανοούμενος, καθώς ήταν οπαδός της άποψης ότι οι αληθινοί άντρες κρίνονται από τη δύναμη των χεριών τους και όχι από «θηλυπρεπείς» ενασχολήσεις.



Ωστόσο, ο Wilbur από μικρός -ίσως και υπό την επίδραση της μητέρας του, η οποία ήταν το αντίθετο του συζύγου της και εμφορούνταν από καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα- έγινε μανιώδης αναγνώστης λογοτεχνίας. Έκρυβε, μάλιστα, τα βιβλία του σε βοηθητικούς χώρους της οικογενειακής κατοικίας, από το φόβο να μην ανακαλύψει ο πατέρας του ότι διαβάζει.



Αρχικά ο Wilbur Smith είχε αποφασίσει να γίνει δημοσιογράφος, ώστε να αναδεικνύει τα κοινωνικά προβλήματα της Νοτίου Αφρικής. Ωστόσο, υπό την πίεση του πατέρα του έγινε λογιστής φοροτεχνικός, αν και από πολύ νεαρή ηλικία ριχνόταν σε κάθε είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να διεγείρει το ενδιαφέρον του. Έτσι, ο Wilbur Smith δοκίμασε την τύχη του ως χρυσωρύχος, φαλαινοθήρας, υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας σιδήρου κ.α.



Βεβαίως, έστω και κρυφά, το πάθος για το γράψιμο φλόγιζε τη φαντασία του Smith, εξού και δεν άργησε να γράψει τα πρώτα του μυθιστορήματα. Έγιναν ανάρπαστα, ήδη από το 1964 και το πρώτο του βιβλίο («Στα νύχια του λιονταριού»), γεγονός που ώθησε τον Wilbur Smith να αποφασίσει ότι στο εξής το γράψιμο θα ήταν η αποκλειστική ενασχόλησή του.



Έκτοτε και ως το θάνατό του το Νοέμβριο του 2021, ο Wilbur Smith θα διηγούνταν τις καταπληκτικές ιστορίες του, τόσο με τη μορφή μεμονωμένων μυθιστορημάτων όσο και σε σειρές βιβλίων. Φανατικός οπαδός της προετοιμασίας και της έρευνας, τα έργα του διακρίνονται για την αληθοφάνειά τους. Ασχέτως εάν ταξιδεύουν τον αναγνώστη στα πλέον εξωτικά και απίθανα μέρη της Αφρικής, της Ανατολής, της Ασίας κ.ο.κ. Εξάλλου το μεγάλο ατού του Wilbur Smith και ένα συστατικό που καθιστά τα βιβλία του ακαταμάχητα σαγηνευτικά, είναι το πόσο ρεαλιστικές και ζωντανές είναι οι περιγραφές -φυσικά στο περιθώριο της συγκλονιστικής δράσης, με ήρωες κατασκόπους, πειρατές, πρώην Ναζί, κακοποιούς, εμπόρους διαμαντιών, ευγενείς αλλά και μορφές εθισμένες στην αδρεναλίνη του αγνώστου και της εξερεύνησης -ακριβώς όπως ήταν στην αληθινή ζωή του ο σπουδαίος Wilbur Smith.



Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ «Τα κρασιά της Ελλάδας» από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη!