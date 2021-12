Εκτάκτως την Παρασκευή με το ΘΕΜΑ, «Τα κρασιά της Ελλάδας»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια πραγματικά συλλεκτική έκδοση που καταγράφει τις οινοποιητικές περιοχές, τις 27 κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας, ενώ παρουσιάζει 280 πιάτα και με τι κρασί ταιριάζουν.Ο Κωνσταντίνος Λαζαράκης είναι μια καταξιωμένη προσωπικότητα στο χώρο του κρασιού διεθνώς. Ήταν άλλωστε ο πρώτος Master of Wine της Νότιας Ευρώπης. Το βιβλίο του The Wines of Greece που εκδόθηκε στη αγγλική γλώσσα από την ίδια την Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Αμπέλου και Οίνου (ΕΔΟΑΟ) αποτελεί το βασικό εγχειρίδιο μελέτης των ελληνικών οίνων σε όλον τον κόσμο.Τα πιο σημαντικά στοιχεία της έκδοσης «Τα Κρασιά της Ελλάδας»:Κατ’ αρχάς εξηγεί με έναν κατανοητό τρόπο όλα τα στάδια της διαδικασίας από το αμπέλι μέχρι το τραπέζι μας.Η ιστορία ξεκινά από το κλίμα και την ιδιαίτερη γεωγραφία του ελληνικού terroir, της διαφορετικής σύστασης του εδάφους σε κάθε περιοχή της Ελλάδας.Αναλύονται κατατοπιστικά η Αμπελουργία και η Οινοποίηση.Μαθαίνουμε το πως διαβάζουμε και αποκωδικοποιούμε σωστά τους Ορους της Ετικέτας σε κάθε φιάλη.Παρουσιάζονται αναλυτικά 27 κύριες ποικιλίες που καλλιεργούνται στη χώρα μας, ενώ καταγράφονται όλα τα στοιχεία που συνθέτουν την ξεχωριστή τους ταυτότητα.Περιηγούμαστε σε όλη την Ελλάδα, από τη Θράκη έως την Κρήτη σε ένα ταξίδι στο ελληνικό τοπίο, το μικροκλίμα και την παραγωγή κρασιού κάθε περιοχής.Τέλος, ένα πολύτιμο κεφάλαιο αφορά στο Ταίριασμα Κρασιού με Φαγητό, όπου 280 πιάτα της ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας συνδυάζονται με τις ιδανικές ποικιλίες κρασιών που θα τα συνόδευαν.Είναι αξιοσημείωτο ότι στον συγγραφέα της έκδοσης Κωνσταντίνο Λαζαράκη, μαζί με τον τίτλο του Master of Wine, έχουν απονεμηθεί δύο ακόμη βραβεία, για τις επιδόσεις του κατά τη διάρκεια των εξαιρετικά απαιτητικών εξετάσεων για τον τίτλο του Master of Wine: Το “Bollinger Medal” για την αριστεία του στην τυφλή γευστική δοκιμή οίνου και το “Villa Maria Award” για την εξαίρετη επίδοσή του στην εξέταση της Αμπελουργίας. Ήταν ο 13ος στην ιστορία του Institute of Masters of Wine που κατέκτησε αυτά τα Βραβεία.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ «Τα κρασιά της Ελλάδας» από τον Κωνσταντίνο Λαζαράκη!