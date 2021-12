Εκτάκτως αυτή την Παρασκευή, μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Πόλεμος, ίντριγκα και ερωτικό πάθος, με φόντο τα ιδιαίτερα τοπία της Αφρικής συνθέτουν μια περιπέτεια που καθηλώνει. Οι πρωταγωνιστές της ιστορίας, με όλα όσα κάνουν, αποτυπώνουν ακέραιο το δράμα μιας ολόκληρης εποχής, λίγο πριν από τον Β' ΠΠ.

Το μυθιστόρημα «Η Κραυγή του Λύκου» θεωρείται κλασικό για τη λογοτεχνία περιπέτειας, ένα είδος το οποίο, εν πολλοίς, οφείλει την ύπαρξη του στον Wilbur Smith. Αναμφίβολα ένα από τα καλύτερα έργα του, στην «Κραυγή» συνδυάζονται αριστοτεχνικά το σασπένς, το αίσθημα της αναπόφευκτης καταστροφής στις σκηνές της πολεμικής δράσης, με τον ακαταμάχητο έρωτα αλλά και το χιούμορ.

Με μία φράση, πρόκειται για ένα βιβλίο στο οποίο έχει συμπεριληφθεί μια απέραντη γκάμα συναισθημάτων, ένα χαρακτηριστικό του σπάνιου ταλέντου που διέθετε ο Wilbur Smith. Ο αναγνώστης παρακολουθεί τις περιπέτειες δύο τυχοδιωκτών, του σκληροτράχηλου Αμερικανού Τζέικ Μπάρτον και του λεπτεπίλεπτου αλλά δαιμόνιου Βρετανού Γκάρετ Σουέιλς. Αυτοί οι δύο, τόσο διαφορετικοί αλλά και τόσο όμοιοι χαρακτήρες, βρέθηκαν να συνεταιρίζονται σε ένα εγχείρημα το οποίο στην αρχή θα τους φαινόταν σαν μια ευκαιρία για εύκολο κέρδος.

Στην περίοδο αμέσως πριν από το ξέσπασμα Β' Παγκοσμίου Πολέμου και ενώ εξελισσόταν η ιταλική εκστρατεία στην Αφρική, ένας Αιθίοπας πρίγκιπας αποφάσισε να αγοράσει μερικά μεταχειρισμένα άρματα μάχης, θεωρώντας ότι κατ' αυτό τον τρόπο θα έσωζε τη χώρα του από τους Ευρωπαίους εισβολείς. Οι έμποροι των εν λόγω αρμάτων ήταν ο Μπάρτον και ο Σουέιλς, οι οποίοι, προκειμένου να ολοκληρώσουν την πώληση, αναγκάζονται να περιπλανηθούν σε άγνωστες στεριές και θάλασσες, να χαθούν στην έρημο, να διασχίσουν δυσπρόσιτα και κακοτράχαλα βουνά. Ταυτόχρονα έπρεπε να πολεμούν εναντίον των Ιταλών και των τοπικών συμμάχων τους.

Σε όλα αυτά προστίθεται ο κεραυνοβόλος έρωτας, καθώς οι δύο συνέταιροι σαγηνεύονται από την ίδια γυναίκα. Κι έτσι, μια πολεμική σύρραξη στην Αφρική μετατρέπεται σε ένα προσωπικό αγώνα επιβίωσης -αλλά και ένα απρόβλεπτο ερωτικό τρίγωνο.

Μη χάσετε εκτάκτως την Παρασκευή με το Πρώτο ΘΕΜΑ το καταπληκτικό μυθιστόρημα περιπέτειας «Η Κραυγή του Λύκου» του Wilbur Smith.

Ως μια εξαιρετικά σπάνια -μοναδική ίσως- περίπτωση συγγραφέα ο βίος του οποίου ήταν εξίσου περιπετειώδης με τα δεκάδες μπεστ-σέλερ που συνέγραψε, ο Wilbur Smith θεωρείται σαν κορυφαίος όλων των εποχών σε ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο ο ίδιος ανέδειξε: Το μυθιστόρημα εξωτικής περιπέτειας, κατά κανόνα με φόντο την Αφρική, την ήπειρο με την οποίαν ο ίδιος ταυτίστηκε και προσπάθησε να εξερευνήσει, από τα παιδικά του χρόνια έως και τον πρόσφατο θάνατό του σε ηλικία 88 ετών, τον περασμένο Νοέμβριο.

Πολυγραφότατος και με αστείρευτη φαντασία, ο Smith έγραψε 49 βιβλία, τα οποία έφτασαν σχεδόν όλα και σχεδόν από τις πρώτες ημέρες της κυκλοφορίας τους στην κορυφή των ανά τον κόσμο καταλόγων με τα ευπώλητα. Υπολογίζεται ότι ο Wlilbur Smith έχει πουλήσει περισσότερα από 140 εκατ. βιβλία, σε κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στην πλειονότητά τους τα μυθιστορήματα του Smith έχουν μεταφραστεί και κυκλοφορούν στα ελληνικά, σημειώνοντας υψηλές πωλήσεις, καθώς φαίνεται ότι το ύφος, η καταιγιστική πλοκή και η μυθική ατμόσφαιρα που, με αριστοτεχνικό τρόπο συνθέτει ο Wilbur Smith με τη γραφή του, τον κατέστησαν εξαιρετικά δημοφιλή στην Ελλάδα.

Αν και η ανάγνωση των βιβλίων του Smith είναι μια πολύ μεγάλη απόλαυση καθώς είναι ένας απαράμιλλος αφηγητής, με αίσθηση του σασπένς και της σκηνοθεσίας, για κάποιον που δεν έχει δοκιμάσει την εμπειρία της ανάγνωσης βιβλίων του, αρκεί για μια πρώτη γεύση μια περιήγηση στους τίτλους των μυθιστορημάτων του Wilbur Smith:

«Ο Θεός Ποταμός», «Η λεοπάρδαλη κυνηγά στο σκοτάδι», «Χρυσωρυχείο», «Οργισμένος σαν τη θάλασσα», «Άγρια δικαιοσύνη», «Δύο για την κόλαση», «Ώρα να πεθάνεις», «Κυνηγοί διαμαντιών» κ.α.

Το 2018 ο Smith συνέγραψε την αυτοβιογραφία του. Φέρει τον τίτλο «On Leopard Rock» (Στον βράχο της λεοπάρδαλης) και δεν υστερεί σε κανέναν επιμέρους τομέα από τα μυθιστορήματά του, υπό την έννοια ότι η ζωή του Wilbur Smith υπήρξε μια διαρκής περιπέτεια, γεμάτη «κινηματογραφικά» απρόοπτα και αλλεπάλληλες ανατροπές.

Γεννήθηκε στις 9 Ιανουαρίου του 1933 στη σημερινή Ζάμπια της Κεντρικής Αφρικής, μια χώρα η οποία παλαιότερα ονομαζόταν Ροδεσία. Τον βάπτισαν «Wilbur», μιας και ο γονείς του ήθελαν να συνδέσουν το παιδί τους με τους πρωτοπόρους της αεροπορίας, τους αδελφούς Wright, ένας εκ των οποίων λεγόταν Wilbur.

Ο πατέρας του ήταν ένας σκληροτράχηλος, γιγαντόσωμος άνθρωπος, ο οποίος ήταν μεταλλουργός -και το τελευταίο που ήθελε για το γιο του, ήταν να γίνει διανοούμενος, καθώς ήταν οπαδός της άποψης ότι οι αληθινοί άντρες κρίνονται από τη δύναμη των χεριών τους και όχι από «θηλυπρεπείς» ενασχολήσεις.

Ωστόσο, ο Wilbur από μικρός -ίσως και υπό την επίδραση της μητέρας του, η οποία ήταν το αντίθετο του συζύγου της και εμφορούνταν από καλλιτεχνικές ανησυχίες και ενδιαφέροντα- έγινε μανιώδης αναγνώστης λογοτεχνίας. Έκρυβε, μάλιστα, τα βιβλία του σε βοηθητικούς χώρους της οικογενειακής κατοικίας, από το φόβο να μην ανακαλύψει ο πατέρας του ότι διαβάζει.

Αρχικά ο Wilbur Smith είχε αποφασίσει να γίνει δημοσιογράφος, ώστε να αναδεικνύει τα κοινωνικά προβλήματα της Νοτίου Αφρικής. Ωστόσο, υπό την πίεση του πατέρα του έγινε λογιστής φοροτεχνικός, αν και από πολύ νεαρή ηλικία ριχνόταν σε κάθε είδους δραστηριότητα που θα μπορούσε να διεγείρει το ενδιαφέρον του. Έτσι, ο Wilbur Smith δοκίμασε την τύχη του ως χρυσωρύχος, φαλαινοθήρας, υπάλληλος σε πολυεθνική εταιρεία ελαστικών αυτοκινήτων, ιδιοκτήτης βιοτεχνίας σιδήρου κ.α.

Βεβαίως, έστω και κρυφά, το πάθος για το γράψιμο φλόγιζε τη φαντασία του Smith, εξού και δεν άργησε να γράψει τα πρώτα του μυθιστορήματα. Έγιναν ανάρπαστα, ήδη από το 1964 και το πρώτο του βιβλίο («Στα νύχια του λιονταριού»), γεγονός που ώθησε τον Wilbur Smith να αποφασίσει ότι στο εξής το γράψιμο θα ήταν η αποκλειστική ενασχόλησή του.

Έκτοτε και ως το θάνατό του το Νοέμβριο του 2021, ο Wilbur Smith θα διηγούνταν τις καταπληκτικές ιστορίες του, τόσο με τη μορφή μεμονωμένων μυθιστορημάτων όσο και σε σειρές βιβλίων.

Φανατικός οπαδός της προετοιμασίας και της έρευνας, τα έργα του διακρίνονται για την αληθοφάνειά τους. Ασχέτως εάν ταξιδεύουν τον αναγνώστη στα πλέον εξωτικά και απίθανα μέρη της Αφρικής, της Ανατολής, της Ασίας κ.ο.κ. Εξάλλου το μεγάλο ατού του Wilbur Smith και ένα συστατικό που καθιστά τα βιβλία του ακαταμάχητα σαγηνευτικά, είναι το πόσο ρεαλιστικές και ζωντανές είναι οι περιγραφές -φυσικά στο περιθώριο της συγκλονιστικής δράσης, με ήρωες κατασκόπους, πειρατές, πρώην Ναζί, κακοποιούς, εμπόρους διαμαντιών, ευγενείς αλλά και μορφές εθισμένες στην αδρεναλίνη του αγνώστου και της εξερεύνησης -ακριβώς όπως ήταν στην αληθινή ζωή του ο σπουδαίος Wilbur Smith.







