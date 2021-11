Φωταγωγήθηκε το δημαρχείο Θεσσαλονίκης για τα 83 χρόνια από τη «Νύχτα των Κρυστάλλων»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ογδόντα τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη “Νύχτα των Κρυστάλλων”, τουπου εξαπέλυσαν οι Ναζί στη ΓερμανίαΜε αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο, ο οργανισμόςπραγματοποιεί για δεύτερη χρονιά τη διεθνή εκστρατεία #LetThereBeLight, στην οποία συμμετέχουν ο δήμος Θεσσαλονίκης και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης (ΙΚΘ).Στο πλαίσιο αυτό, πριν από λίγο έγινε η φωταγώγηση του δημαρχείου Θεσσαλονίκης, με μηνύματα του δημάρχουκαι του προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της ΙΚΘ, ενώ θα έχει διάρκεια έως τις 12 τα μεσάνυχτα.Πρόκειται για μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και αμοιβαίας δέσμευσης στην κοινή μάχη κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, του μίσους και της μισαλλοδοξίας.Η ανακοίνωση της Εβραϊκής Κοινότητας Θεσσαλονίκης:“Φέτος συμπληρώνονται 83 χρόνια από τη Νύχτα των Κρυστάλλων, της σειράς πογκρόμ κατά του εβραϊκού πληθυσμού που εξαπέλυσαν οι Ναζί στη Γερμανία και στα προσαρτημένα εδάφη της.Στη διάρκεια των επιθέσεων οι Ναζί κατέστρεψαν συνολικά 267 συναγωγές στη Γερμανία, την Αυστρία και την περιοχή Σουδητία της Τσεχοσλοβακίας. Πολλές Συναγωγές παραδόθηκαν στις φλόγες όλη τη νύχτα σε πλήρη θέα του κοινού και των ανδρών της Πυροσβεστικής, οι οποίοι είχαν λάβει εντολές να παρέμβουν μόνο για να αποτρέψουν την εξάπλωση των πυρκαγιών σε γειτονικά κτήρια. Μέλη των Ταγμάτων Εφόδου και της Χιτλερικής Νεολαίας έκαναν θρύψαλα τις βιτρίνες περίπου 7.500 επιχειρήσεων εβραϊκής ιδιοκτησίας και λεηλάτησαν τα εμπορεύματά τους. Πολλά εβραϊκά κοιμητήρια βεβηλώθηκαν με μανία.Καθώς οι διωγμοί εξαπλώνονταν, μονάδες των SS και της Γκεστάπο (Μυστικής Κρατικής Αστυνομίας) συνέλαβαν 30.000 Εβραίους. Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρθηκαν από τις τοπικές φυλακές στο Νταχάου, το Μπούχενβαλτ, το Σαξενχάουζεν και άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης.Στις 9 Νοεμβρίου 2021 με αφορμή τη θλιβερή αυτή επέτειο, ο οργανισμός International March of the Living πραγματοποιεί για δεύτερη χρονιά τη διεθνή εκστρατεία #LetThereBeLight.Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ισραηλιτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης συμμετέχουν στην πρωτοβουλία #LetThereBeLight του οργανισμού International March of the Living με τη φωταγώγηση του Δημαρχείου της πόλης, με μηνύματα του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Ζέρβα και του Προέδρου του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδος και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης κ. Δαυίδ Σαλτιέλ, από τις 19:00 έως τις 24:00, σε μια συμβολική κίνηση αλληλεγγύης και αμοιβαίας δέσμευσης στην κοινή μάχη κατά του αντισημιτισμού, του ρατσισμού, του μίσους και της μισαλλοδοξίας.Με πληροφορίες από GrTimes.gr