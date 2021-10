«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» βρίσκεται καθημερινά δίπλα σε παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Ξημερώματα Τρίτης “” δέχεται κλήση προκειμένου να στηρίξει έφηβη κοπέλα, ρουμανικής καταγωγής, η οποία βρέθηκε να κοιμάται στο πεζοδρόμιο. Άμεσα βρεθήκαμε κοντά της και η ίδια μας ενημέρωσε οτι άτομα του συγγενικού της περιβάλλοντος την έφεραν στην Ελλάδα και έμεναν όλοι μαζί σε ένα κοινόβιο με άλλους ομοεθνείς της. Αρχικά, την ανάγκασαν να επαιτεί και στη συνέχεια την εκμεταλλεύονταν σεξουαλικά, με αποτέλεσμα να μείνει έγκυος και να φέρει στον κόσμο ένα παιδί σε νεαρή ηλικία με όλα τα επακόλουθα κοινωνικά και ψυχολογικά προβλήματα που απορρέουν από τέτοιες τραγικές καταστάσεις».Αυτή είναι μόνο μία από τις αναρίθμητες υποθέσεις παιδιών που καθημερινά καλείται να διαχειριστεί ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» προκειμένου να βοηθήσει ένα παιδί να ξεπεράσει τον γολγοθά που βίωνε.Κάθε χρόνο στις 18 Οκτωβρίου τιμάται με πρωτοβουλία της Ευρωπαικής Ένωσης η Πανευρωπαϊκή Ημέρα κατά της εμπορίας ανθρώπων (E.U. Anti – Trafficking Day). Η καθιέρωση της συγκεκριμένης ημέρας αναδεικνύει το μέγεθος και την ένταση του φαινομένου, καθώς επίσης και την ανάγκη κινητοποίησης, αλλά και υλοποίησης δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου εμπορίας και διακίνησης των ανθρώπων (trafficking).Η πανδημία του COVID-19 είχε αρνητικό αντίκτυπο στην ασφάλεια και την καθημερινότητα των παιδιών σε όλο τον κόσμο, με αποτέλεσμα να συντελλεί στην εμφάνιση ή μεγέθυνση ποικίλλων προβλημάτων, τα οποία αυξάνουν την ευαλωτότητα των παιδιών. Στα 25 χρόνια δράσης, μέσα από καθημερινές μάχες και χάρη στη συμβολή των υποστηρικτών του και την αφοσίωση εργαζόμενων και εθελοντών, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατάφερε να στηρίξει περισσότερα από 1.700.000 παιδιά και τις οικογένειές τους παρέχοντας εξατομικευμένες και ολιστικές ποιοτικές υπηρεσίες.Σε αυτό το πλαίσιο «Το Χαμόγελο του Παιδιού», πιστό στο όραμα και τις αξίες του απο το 1995, έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα υποστηρικτικών, κοινωνικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών προκειμένου να προστατεύσει τα παιδιά και τις οικογένειες από τον κίνδυνο της εκμετάλλευσης.. «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000», η οποία είναι αναγνωρισμένη ως κόμβος ενημέρωσης (info desk) για το trafficking. Ο ρόλος των infodesks είναι:● Λειτουργία Γραμμής Βοήθειας και Υποστήριξης για Παιδιά Θύματα ή Δυνητικά Θύματα Εμπορίας● Παροχή ενημέρωσης στο κοινό για την εμπορία ατόμων και ειδικότερα για την εμπορία παιδιών● Διοργάνωση Διαλέξεων, σεμιναρίων και εργαστηρίων για το ζήτημα της εμπορίας ατόμων● Προώθηση στοχευμένων δράσεων σε ευάλωτες ομάδες ατόμων με στόχο την ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου. «Εθνική Γραμμή SOS 1056» που είναι χαρακτηρισμένη ως Εθνική Γραμμή Έκτακτης Ανάγκης και είναι διασυνδεδεμένη με τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112. «Ευρωπαϊκή Γραμμή Υποστήριξης για Παιδιά & Εφήβους 116111» στην οποία Ομάδα εξειδικευμένων Ψυχολόγων είναι στη διάθεση κάθε παιδιού και ενήλικα για την παροχή υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν. «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες 1017», η οποία παρέχει δωρεάν υποστήριξη σε ενήλικα άτομα που έχουν εξαφανιστεί, την οικογένεια και τους φροντιστές τους, ενώ παράλληλα δέχεται ανώνυμα και επώνυμα πληροφορίες για περιστατικά εξαφάνισης τις οποίες και προωθεί στις αρμόδιες Αρχές.Και οι τέσσερις Γραμμές είναι διασυνδεδεμένες με τη Γραμμή Βοήθειας και Υποστήριξης SAWA στην Παλαιστίνη, μέλος του διεθνούς Δικτύου Γραμμών Βοήθειας και Υποστήριξης Child Helpline International (CHI) και εξυπηρετεί τη διερμηνεία αραβόφωνων προσώπων στην χώρα μας.. Επιτόπια Παρέμβαση για Παιδιά που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο: Στις περιπτώσεις που ένα παιδί βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο πρωταρχικός στόχος είναι η ασφαλής μεταφορά του, συνοδεία Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου με τα οχήματα άμεσης Επέμβασης του Οργανισμού, σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Δεύτερο βήμα είναι η συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς, ώστε να βρεθεί άμεσα λύση.. Νέα εφαρμογή Chat 1056 η οποία αποτελεί επέκταση της Εθνικής Τηλεφωνικής Γραμμής για τα Παιδιά SOS 1056. Είναι ένας νέος τρόπος άμεσης επικοινωνίας για παιδιά που νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια να συνομιλήσουν μέσω γραπτού κειμένου.. Missing Alert App: για Google Play εδώ - για Αpp Store εδώ. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε για «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την COSMOTE. Η προηγμένη εφαρμογή δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους πολίτες να συμβάλλουν σε πραγματικό χρόνo στις έρευνες εντοπισμού αγνοουμένων μέσω της εφαρμογής στο κινητό τους, αλλά και για να προστατεύσουν προληπτικά αγαπημένα τους πρόσωπα - παιδιά καθώς και ενήλικες με υψηλό κίνδυνο εξαφάνισης.. ChildRescue App: Το ChildRescue είναι ένα πολλά υποσχόμενο έργο καινοτομίας που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και στοχεύει στην παροχή βοήθειας των ερευνών εξαφανισμένων παιδιών και τον εντοπισμό και ταυτοποίηση ασυνόδευτων ανηλίκων. Οι εταίροι του προγράμματος είναι οι: Missing Children Europe, Child Focus, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (DSSLab,συντονιστής), Frankfurt University of Applied Sciences, Singular Logic, UBITECH, MADE Group, Suite5 Data intelligence solutions.. GMCNgine, την πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα στην οποία αναρτώνται όλες οι πληροφορίες και φωτογραφίες εξαφανισμένων παιδιών, έχουν πρόσβαση οι συνεργαζόμενοι φορείς και οι διωκτικές αρχές, και όπου, στο πλαίσιο συνεργασίας με την εταιρεία Amazon Web Services γίνεται αναζήτηση και αναγνώριση σε βάσεις δεδομένων και στο deep & dark web. Σε περίπτωση που τα παιδιά εντοπιστούν, κινητοποιούνται διασυνοριακά όλες οι αρμόδιες αρχές για τον εντοπισμό των παιδιών όσο και για τη δίωξη των δραστών. Η Ελλάδα και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» χάρη στην εμπειρία, τον τεχνολογικό εξοπλισμό, την τεχνογνωσία που διαθέτουν εντάχθηκαν πρώτοι στο νέο αυτό εργαλείο. Για να παρακολουθήσετε το video πατήστε. Εγκεκριμένα από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) Προγράμματα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης σε Μαθητές, Μαθήτριες αλλά και σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων και Εκπαιδευτικών.. Συνεργασία με το Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου και με την Ειδική Γραμματέα Προστασίας Ασυνόδευτων Ανήλικων.«Το Χαμόγελο Του Παιδιού» στην «πρώτη γραμμή» μέσα από διεθνείς συνεργασίεςΣε ό,τι αφορά το εξωτερικό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έχει αναπτύξει σημαντικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου:● Organization for Security & Cooperation in Europe - OSCE: συμμετέχει στις ετήσιες συναντήσεις της συμμαχίας για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (OSCE Alliance for the Combat of Trafficking in Human Beings) του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη - ΟΑΣΕ. Tο 2018 παρουσίασε τις δράσεις του Οργανισμού σε ειδική συνάντηση που οργάνωσαν οι Μόνιμες Αντιπροσωπείες Βελγίου, Γαλλίας και Ελλάδας για τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών και του δημόσιου τομέα στην καταπολέμηση του φαινομένου. Παράλληλα, το 2018 συμμετείχε στη συμπληρωματική συνάντηση για την εμπορία παιδιών (OSCE - Supplementary Human Dimension Meeting on Child Trafficking) και το 2019 στην ετήσια συνάντηση Human Dimension Meeting on Trafficking in Human Beings που συνδιοργάνωσε ο ΟΑΣΕ και το Γραφείο του για τους Δημοκρατικούς Θεσμούς και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ODIHR) στη Βαρσοβία.● EU Civil Society Platform Against THB: συμμετέχει στην Πλατφόρμα της Κοινωνίας των Πολιτών κατά της Εμπορίας Ανθρώπων από το 2013.● United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC): συμμετέχει στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δεδομένων και ανταλλαγής πληροφοριών του Γραφείου Ηνωμένων Εθνών για τα Ναρκωτικά & το Έγκλημα.- Missing Children Europe - MCE: «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είναι ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικά Κακοποιημένα Παιδιά με έδρα στις Βρυξέλλες, με στόχο την εξάλειψη της σεξουαλικής και ψυχολογικής εκμετάλλευσης των παιδιών, αλλά και τον εντοπισμό παιδιών που έχουν εξαφανισθεί σε ευρωπαϊκή κλίμακα.- International Centre for Missing and Exploited Children - ICMEC: Eπίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του «Διεθνούς Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Κακοποιημένα παιδιά» το οποίο εδρεύει στην Washington των Η.Π.Α. Όραμα του οργανισμού είναι η δημιουργία ενός κόσμου όπου τα παιδιά θα μπορούν να μεγαλώνουν ασφαλή από την εκμετάλλευση, τη σεξουαλική κακοποίηση ή τον κίνδυνο να εξαφανιστούν.- WEPROTECT: To Δίκτυο “WePROTECT - Global Alliance” αποτελεί μία παγκόσμια συμμαχία με στόχο την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης των παιδιών στο Διαδίκτυο.- European Asylum Support Office (EASO): Ο Οργανισμός μας συμμετέχει από το 2018 σε συμβουλευτική ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ευαλωτότητα προσφύγων και μεταναστών.- Migration Committee - Conference of International NGOs, EC: Επίσης ο Οργανισμός συμμετέχει στην Επιτροπή για τη Μετανάστευση του Συνεδρίου των Διεθνών ΜΚΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης.Ο Οργανισμός, στα 25 χρόνια λειτουργίας του, έχει αναπτύξει ένα ευρύ πλέγμα δράσεων και πρωτοβουλιών στην «πρώτη γραμμή» στην κατεύθυνση της καταπολέμησης του ειδεχθούς φαινομένου της Εμπορίας Ανθρώπων (Τrafficking), ενώ διαχρονικά και ολιστικά βρίσκεται δίπλα στα παιδιά θύματα εμπορίας.