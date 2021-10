Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το εκπληκτικό μυθιστόρημα «Ο παράξενος Τόμας» του Dean Koontz.

Dean Koontz

Επιτέλους μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ξανά τη νύχτα, να επιλέξουμε βραδινά ρούχα, να βάλουμε στην εμφάνισή μας γενναίες δόσεις λάμψης, χωρίς ενοχές.

Για απέριττο στιλ, αυτό το μήνα ποντάρουμε στο πλισέ, τις ψηλές μπότες, τις μικές γεωμετρικές τσάντες

Τα cut out φορέματα είναι η νούμερο 1 επιλογή μας για πιο sexy εμφανίσεις

Έντονα χρώματα και τολμηροί σχεδιασμοί θα δώσουν ένταση στο χειμώνα που έρχεται

Μiνιμαλισμός και πολυτέλεια, a match made in heaven

Ένα άλλου είδους glam υπερασπίζεται η μποέμ Παριζιάνα σχεδιάστρια Isabel Marant, που μας μιλάει για πράσινη μόδα, καταναλωτισμό, αλλά και τη χαρά του να αγκαλιάζεις ένα καινούργιο ρούχο.

Ενώ η νέα ελίτ είναι για εμάς οι δύο Ελληνίδες επιστήμονες στη λίστα του Forbes, “30 under 30”, Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου και Μαριάννα Καψετάκη

Οι προσωπικότητες του μήνα είναι άνθρωποι που μας εμπνέουν και μας συγκινούν

H Παραολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου έφερε ένα χάλκινο μετάλλιο από το Τόκιο και τη βεβαιότητα ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει όριο στα όνειρά της.

Ο Ορφέας Αυγουστίδης, πρωταγωνιστής του τηλεοπτικού “Σασμού” μας μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Βρετανό μαθηματικό Αλαν Τούρινγκ, τον οποίο υποδύεται στο Νέο θέατρο Βασιλάκου.

H Ρόζα Ρούσσου, πρόεδρος του σωματείου “Ιππόθεσις” και η Νάνσυ Κουρέλλου, ψυχή του “Rancheros Farm” μάς μίλησαν για την κατάσταση που επικρατεί για τα ιπποειδή στην Ελλάδα.

Οι σελίδες της ομορφιάς είναι γεμάτες με όσα χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του φθινοπώρου, να ανανεώσουμε το μακιγιάζ μας δοκιμάζοντας το graphic style στα μάτια,

να διαλέξουμε λαμπερά αξεσουάρ για τα μαλλιά και να δοκιμάσουμε επίσημα χτενίσματα και βέβαια να μοιραστούμε μαζί σας μικρά μυστικά ομορφιάς, όπως κάνουν όλες οι γυναίκες με τις κολλητές τους.

Μαζί με το Marie Claire Νοεμβρίου, αφιέρωμα Maison για ένα σπίτι που θα υποδεχθεί και πάλι κόσμο!

Με ένα πολύχρωμο ρεπορτάζ αγοράς για να γεμίσει ξανά το σπίτι ομορφιά και μοναδικό στυλ.

Ακόμα:

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Ακόμα:





Ένας 20χρονος, υπάλληλος σε ένα ξεχασμένο εστιατόριο σε μια άκρη της Καλιφόρνιας, δεν πιστεύει απλώς ότι οι ψυχές των νεκρών κατοικούν σε έναν άλλο κόσμο. Το ξέρει. Γιατί εκείνοι επικοινωνούν μαζί του -και τον οδηγούν στην εξιχνίαση φριχτών εγκλημάτων.Για τον Dean Koontz ο «Τόμας ο Παράξενος» είναι ένας από τους πιο ολοκληρωμένους, αλλόκοτους αλλά και διάσημους ήρωες που έπλασε ποτέ με τη φαντασία του. Είναι ένα πλάσμα μοναδικό -υπερβολικά παράξενο, όπως μαρτυρά και το όνομά του, προικισμένο με ένα υπερφυσικό χάρισμα: Μπορεί να επικοινωνεί με τους πεθαμένους. Τους βλέπει, κάνει παρέα μαζί τους, κυρίως όμως ο Παράξενος Τόμας αναλαμβάνει πρόθυμα το ρόλο του ερευνητή αλλά και του τιμωρού για λογαριασμό τους. Ακούγοντας όλα όσα αποκαλύπτουν, αποκλειστικά και μόνο σε αυτόν, οι νεκροί, εξιχνιάζει και εκδικείται το βίαιο θάνατό τους. «Δεν είμαι ο νόμος. Δεν είμαι η άγρυπνη δικαιοσύνη. Δεν είμαι η εκδίκηση προσωποποιημένη. Πραγματικά δεν ξέρω τι ακριβώς είμαι και γιατί είμαι έτσι» εμφανίζεται να λέει ο Παράξενος Τόμας σε κάποια από τις πολλές αυτοβιογραφικές αποστροφές του. Συμπληρώνοντας ότι «είναι όμως κάποιες στιγμές που δεν μπορώ με τίποτα να συγκρατηθώ και να μην αντιδράσω. Με κυριεύει ένα είδος μανίας. Μου είναι αδύνατον να γυρίσω την πλάτη μου σε αυτό που συμβαίνει, όπως μου είναι αδύνατο να πάψω να εύχομαι, αυτός ο αμαρτωλός κόσμος μας να γίνει ξανά ευλογημένος».Χάρη στην ασυναγώνιστη συγγραφική δεξιοτεχνία του Dean Koontz, ο Παράξενος Τόμας πρωταγωνιστεί σε μια σειρά, όλο και πιο συνταρακτικών, επεισοδίων. Στα περισσότερα από αυτά, ακούγοντας τις φωνές των νεκρών μέσα στο κεφάλι του, κυνηγά την αλήθεια για κάτι κακό που έγινε. Σε κάποια άλλα όμως ο Τόμας ρισκάρει να συναντήσει ο ίδιος τους αποβιώσαντες φίλους του, προσπαθώντας να σώσει κάποιους ζωντανούς.Έχει γράψει πάνω από 120 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατακτήσει τον χαρακτηρισμό του best-seller, με δεκάδες εξ αυτών στο Νο.1 της σχετικής λίστας των New York Times. Οι συνολικές πωλήσεις όλων των έργων του αγγίζουν τον ιλιγγιώδη αριθμό των 450 εκατομμυρίων αντιτύπων, καθώς έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Ωστόσο, η ασταμάτητη συγγραφική παραγωγή του Dean Koontz και η ασίγαστη πνευματική του ανησυχία, τον έχουν οδηγήσει στο να εφεύρει διάφορες εναλλακτικές περσόνες, λογοτεχνικούς «σωσίες», οι οποίοι υπογράφουν και αυτοί τα δικά τους βιβλία.Κι έτσι, ο Dean Koontz, δεν είναι απλώς ένας από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς. Είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο -και όχι μόνο λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του, αλλά και του ξεχωριστού στιλ γραφής. Ο Koontz πειραματίζεται διαρκώς, εμπλουτίζοντας το είδος του θρίλερ με κάθε είδους στοιχεία από άλλες λογοτεχνικές κατηγορίες, όπως τα βιβλία φαντασίας (επιστημονικής και μη), μυστηρίου, τρόμου -ακόμη και κοινωνικής σάτιρας.Σήμερα ο Dean Koontz είναι 76 ετών και εξακολουθεί να γράφει μετά μανίας. Ως συγγραφέας-σούπερ σταρ παραχωρεί τακτικά συνεντεύξεις, στις οποίες αναφέρεται, χωρίς κανένα ταμπού, στα δύσκολα παιδικά του χρόνια και πώς ορισμένες τραυματικές εμπειρίες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και τη σκέψη του. Συγκεκριμένα, ο Koontz πιστεύει ότι «η δημιουργική ενέργεια και η αντοχή μου, οφείλονται στο τι σήμαιναν τα βιβλία για εμένα όταν ήμουν μικρός. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός και πολύ συχνά κατέφευγε στη βία. Τα βιβλία για εμένα ήταν ταυτόχρονα μια απόδραση από όλα αυτά, αλλά και ένα μάθημα ότι η ζωή μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που εγώ ζούσα. Στα βιβλία βρήκα τη θέληση να αλλάξω το πεπρωμένο μου. Σε αυτά συνειδητοποίησα ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις -και δεν νομίζω πως έπαψα ποτέ να σκέφτομαι έτσι. Ποτέ δεν έπαψα να μαγεύομαι από τα βιβλία και από τη δύναμη που κρύβουν στις σελίδες τους».Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Το βραδινό στυλ επιστρέφει δριμύτερο!Η Μόδα στο τέλος του φθινοπώρου έρχεται να μας γεμίσει χαρά!Διαβάστε στο Gala που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Μοντέλο από τα 5 της και ηθοποιός από τα 9 της, η 24χρονη καλλονή από το «Κομάντα και Δράκοι» είναι γεννημένη πρωταγωνίστρια.Ο δημοφιλής ηθοποιός πιστεύει ότι τα λάθη είναι ο μεγάλος δάσκαλός μας και αποδίδει την επιτυχία του στη φιλοπεριέργεια αλλά και στην αυτοταπείνωσή του.Τα 50 χρόνια λαμπερής ιστορίας, η ανακαίνιση, το νέο εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας και η συνεργασία με το «Δειπνοσοφιστήριο» που θα απογειώσει το θρυλικό Catering by the Ecali Club.Από τον Κένεντι, τη Μέριλιν και την Νταϊάνα μέχρι τον Κλούνεϊ και τη Ριάνα, αμέτρητοι rich & famous ανακάλυψαν το δεύτερο σπίτι τους στη συμβολή της λεωφόρου Μάντισον και της 76ης οδού .Η φωτογράφος του υδάτινου κόσμουΤα 50 χρόνια ιστορίας και η νέα εποχή της καλής ζωήςH νέα κομψότητα στην πόλη & το bauty look του γραφείουTo Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. 