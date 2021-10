Στο Marie Claire Νοεμβρίου που κυκλοφορεί την Κυριακή με το ΘΕΜΑ!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το βραδινό στυλ επιστρέφει δριμύτερο!Η Μόδα στο τέλος του φθινοπώρου έρχεται να μας γεμίσει χαρά!Επιτέλους μπορούμε να κυκλοφορήσουμε ξανά τη νύχτα, να επιλέξουμε βραδινά ρούχα, να βάλουμε στην εμφάνισή μας γενναίες δόσεις λάμψης, χωρίς ενοχές.Για απέριττο στιλ, αυτό το μήνα ποντάρουμε στο πλισέ, τις ψηλές μπότες, τις μικές γεωμετρικές τσάντεςΤα cut out φορέματα είναι η νούμερο 1 επιλογή μας για πιο sexy εμφανίσειςΈντονα χρώματα και τολμηροί σχεδιασμοί θα δώσουν ένταση στο χειμώνα που έρχεταιΜiνιμαλισμός και πολυτέλεια, a match made in heavenΈνα άλλου είδους glam υπερασπίζεται η μποέμ Παριζιάνα σχεδιάστρια Isabel Marant, που μας μιλάει για πράσινη μόδα, καταναλωτισμό, αλλά και τη χαρά του να αγκαλιάζεις ένα καινούργιο ρούχο.Ενώ η νέα ελίτ είναι για εμάς οι δύο Ελληνίδες επιστήμονες στη λίστα του Forbes, “30 under 30”, Κωνσταντίνα Θεοφανοπούλου και Μαριάννα ΚαψετάκηΟι προσωπικότητες του μήνα είναι άνθρωποι που μας εμπνέουν και μας συγκινούνH Παραολυμπιονίκης Αλεξάνδρα Σταματοπούλου έφερε ένα χάλκινο μετάλλιο από το Τόκιο και τη βεβαιότητα ότι κανείς δεν μπορεί να βάλει όριο στα όνειρά της.Ο Ορφέας Αυγουστίδης, πρωταγωνιστής του τηλεοπτικού “Σασμού” μας μίλησε, μεταξύ άλλων, για τον Βρετανό μαθηματικό Αλαν Τούρινγκ, τον οποίο υποδύεται στο Νέο θέατρο Βασιλάκου.H Ρόζα Ρούσσου, πρόεδρος του σωματείου “Ιππόθεσις” και η Νάνσυ Κουρέλλου, ψυχή του “Rancheros Farm” μάς μίλησαν για την κατάσταση που επικρατεί για τα ιπποειδή στην Ελλάδα.Οι σελίδες της ομορφιάς είναι γεμάτες με όσα χρειαζόμαστε για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις του φθινοπώρου, να ανανεώσουμε το μακιγιάζ μας δοκιμάζοντας το graphic style στα μάτια,να διαλέξουμε λαμπερά αξεσουάρ για τα μαλλιά και να δοκιμάσουμε επίσημα χτενίσματα και βέβαια να μοιραστούμε μαζί σας μικρά μυστικά ομορφιάς, όπως κάνουν όλες οι γυναίκες με τις κολλητές τους.Μαζί με το Marie Claire Νοεμβρίου, αφιέρωμα Maison για ένα σπίτι που θα υποδεχθεί και πάλι κόσμο!Με ένα πολύχρωμο ρεπορτάζ αγοράς για να γεμίσει ξανά το σπίτι ομορφιά και μοναδικό στυλ.Marie Claire ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες!