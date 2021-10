Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :





Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν:Άκης Πετρετζίκης: Την Κυριακή, ελάτε στο Πρώτο Θέμα να απολαύσουμε μαζί το πιο λαχταριστό Τεύχος του Μακαρονά!Αυτή την Κυριακή και κάθε δεύτερη Κυριακή κάθε μήνα, ο απόλυτος οδηγός μαγειρικής, που ο Άκης δημιούργησε αποκλειστικά για εσάς, έρχεται σπίτι σας, με το Πρώτο Θέμα.20 συνταγές για χειροποίητα γεμιστά ζυμαρικά, gourmet μακαρονάδες και αγαπημένα πιάτα που άφησαν ιστορία.Μακαρόνια – με σάλτσα, με κιμά ή σκέτα με βούτυρο και τυράκι. Τα αγαπάμε. Τα αγαπάμε από την πιο απλή μέχρι την πιο σύνθετη εκδοχή τους. Τα μακαρόνια είναι η καλύτερη απάντηση στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα;». Γιατί; Επειδή υπάρχουν σε κάθε σπίτι, μαγειρεύονται εύκολα, γρήγορα και μπορούν να συνδυαστούν με πολλά και διάφορα υλικά προσφέροντας ικανοποιητικές λύσεις τόσο γι' αυτούς που θέλουν μια απλή συνταγή όσο και για εκείνους που αναζητούν ένα πιο γκουρμέ πιάτο. Δίχως αμφιβολία, τα ζυμαρικά συγκαταλέγονται στα πιο αγαπημένα, πολυμορφικά υλικά, αφού «παντρεύοντάς τα» με τα κατάλληλα συστατικά μπορούμε να τα μεταμορφώσουμε σε πλούσιες σαλάτες, λαχταριστά συνοδευτικά και χορταστικά κυρίως πιάτα.Στις σελίδες του νέου τεύχους έχουμε συγκεντρώσει κάποιες από τις πιο αγαπημένες συνταγές, έχουμε πειραματιστεί με άλλες πιο ψαγμένες και έχουμε πετύχει ανεπανάληπτους γευστικούς συνδυασμούς. Από τις κλασικές aglio e olio και cacio e pepe στα γεμιστά tortellini, ravioli και agnolotti και από εκεί στην πιο γκουρμέ εκδοχή της μακαρονάδας, η οποία θέλει τα ζυμαρικά να συναντούν ντελικάτες πρώτες ύλες, όπως θαλασσινά, άγρια μανιτάρια, τρούφα και πολλές άλλες, και να μεταμορφώνονται σε μικρά έργα τέχνης που γράφουν εποχή.Ποια εποχή; Την εποχή που αρχίζουμε να περνάμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, μαζευόμαστε γύρω από το τραπέζι τις Κυριακές ή αναζητάμε μια εύκολη και γρήγορη συνταγή μια καθημερινή, την οποία θα απολαύσουμε χαζεύοντας τηλεόραση. Γι’ αυτή την εποχή, αλλά και για κάθε εποχή του χρόνου, διαλέξαμε τις πιο νόστιμες συνταγές με ζυμαρικά και τις μοιραζόμαστε μαζί σας!Ξεφυλλίστε το απολαυστικό μας τεύχος και βρείτε:Οι δημοφιλείς συνταγές ζυμαρικών και τα μυστικά τους.Αυθεντική cacio e pepe, Arrabbiatta με λουκάνικο και φέτα, Αυθεντική aglio e olio, Πουτανέσκα με κοτόπουλο, Linguini με πέστο βασιλικού-αβοκάντο.Μέσα από ένα σύντομο quiz, ξεσκονίστε τις γνώσεις σας για τα ζυμαρικά και ανακαλύψτε μικρά μυστικά τα οποία μπορεί να μη γνωρίζετε.Ετοιμάζουμε σπιτικές ταλιατέλες.Πέντε πεντανόστιμες συνταγές με ζυμαρικά που αγαπήσαμε, συνεχίζουμε να αγαπάμε-και θα αγαπάμε για πάντα- στην καλύτερη δυνατή εκδοχή τους!Σπαγγέτι Ναπολιτέν με ψητά ντοματίνια, Αυθεντική καρμπονάρα, Ριγκατόνι Μπολονέζ, Mac ‘n’ cheese με καραμελωμένα κρεμμύδια και μπέικον, Fusilli με πέστο βασιλικού.Νόστιμες εκπλήξεις: Αυτό ακριβώς είναι τα γεμιστά ζυμαρικά τα οποία καταφέρνουν να συγκεντρώσουν σε ένα πιάτο πολλά υλικά, ενδιαφέρουσες υφές και μπόλικη νοστιμιά!Ραβιόλια με τυριά και σάλτσα φασκόμηλου, Cappelletti με κιμά κοτόπουλου και σάλτσα βασιλικού, Agnolotti με μανιτάρια και beurre noisette, Sacchetti με σπανάκι, λεμόνι και εστραγκόν, Τορτελίνι με λαχανικά stir fry.Δημιουργούμε τις πιο ψαγμένες συνταγές με ζυμαρικά. Συνταγές που κρύβουν μέσα τους όλη τη μαγεία ενός καλομαγειρεμένου σπιτικού φαγητού - από την πρώτη μέχρι την τελευταία μπουκιά.Πέννες με ψητή πανσέτα αρακά και κατσικίσιο τυρί, Καρμπονάρα με θαλασσινά, Ριγκατόνι με μοσχαρίσια μάγουλα μπρεζέ, Κανελόνια με κιμά και μπεσαμέλ, Trecce με άγρια μανιτάρια και τρούφα.Και μην ξεχνάτε: Τα υλικά, η προετοιμασία και η εκτέλεση κάθε συνταγής, από το άλφα έως το ωμέγα, εύκολα και απλά, σαν να είμαστε μαζί με τον Άκη στην κουζίνα.Ένας κοινός, αθώος άνθρωπος ξαφνικά βλέπει τη ζωή του να μετατρέπεται σε κόλαση. Η απαγωγή της συζύγου του ανοίγει την αυλαία για μια σειρά από εφιαλτικά επεισόδια που τον βυθίζουν όλο και περισσότερο στην απελπισία. Υπάρχει τρόπος να σωθεί -αλλά πρέπει να τον ανακαλύψει μέσα σε μόλις δυόμιση ημέρες.Η προσωπικότητα του Μιτς Ράφερτι δεν έχει τίποτα το αλλόκοτο -ούτε καν αξιοπρόσεκτο: Είναι ένας συνηθισμένος κηπουρός, με την καθημερινή του ρουτίνα να περιλαμβάνει την περιποίηση κήπων για λογαριασμό των πελατών του. Κάποια μέρα όμως, χτυπά το κινητό του τηλέφωνο -και όχι από κάποιον νέο πελάτη. Μια βαριά, σκληρή ανδρική φωνή ενημερώνει τον Μιτς ότι η αγαπημένη του γυναίκα, η Χόλι, κρατείται ως όμηρος από απαγωγείς. Οι οποίοι απαιτούν λύτρα 2 εκατ. δολαρίων. Αυτή είναι η αρχή της απίστευτης περιπέτειας για τον Μιτς Ράφερτι, ο οποίος δεν είναι αναγκασμένος μόνο να πετύχει κάτι που μοιάζει ανέφικτο, δηλαδή να συγκεντρώσει το κολοσσιαίο ποσό προκειμένου να εξασφαλίσει την απελευθέρωση της Χόλι. Ο Dean Koontz, επιδεικνύοντας την απαράμιλλη ικανότητά του να παρασύρει τον αναγνώστη σε ένα «τρενάκι του τρόμου», με αλλεπάλληλες εκπλήξεις και ανατροπές, παρουσιάζει τον Ράφερτι σαν έναν μαγνήτη μπελάδων. Από το τηλεφώνημα του άγνωστου άνδρα και την ανακοίνωση ότι η Χόλι έχει πέσει θύμα απαγωγής, ο Μιτς Ράφερτι αναγκάζεται να αποκρύπτει την αλήθεια, να κρύβει στοιχεία και πειστήρια -ακόμη και ένα πτώμα. Όμως, ο ήρωας που έχει πλάσει ο Dean Koontz θα μπορούσε να είναι ο καθένας, οποιοσδήποτε σκοντάφτει σε μια συμφορά και προσπαθεί να δώσει λύση σε ένα πρόβλημα ζωής και θανάτου. Ο Μιτς ξέρει ότι δεν έχει πολλές επιλογές: Τα δύο εκατομμύρια δολάρια είναι ένα εξωφρενικό ποσό, αλλά εκείνος είναι σίγουρος ότι θα καταφέρει να το βρει. Δεν ξέρει πώς, ξέρει μόνο το γιατί: Διότι αγαπάει τη γυναίκα του πιο πολύ και από την ίδια τη ζωή του. Και θα κάνει τα πάντα για να το αποδείξει -μετρώντας αντίστροφα τις 60 ώρες της προθεσμίας.Dean Koontz, ένας συγγραφέας-σούπερ σταρ, με πωλήσεις 500 εκατ. βιβλίων σε όλο τον κόσμο.Έχει γράψει πάνω από 120 βιβλία, τα περισσότερα από τα οποία έχουν κατακτήσει τον χαρακτηρισμό του best-seller, με δεκάδες εξ αυτών στο Νο.1 της σχετικής λίστας των New York Times. Οι συνολικές πωλήσεις όλων των έργων του αγγίζουν τον ιλιγγιώδη αριθμό των 450 εκατομμυρίων αντιτύπων, καθώς έχουν μεταφραστεί στις περισσότερες γλώσσες του κόσμου. Ωστόσο, η ασταμάτητη συγγραφική παραγωγή του Dean Koontz και η ασίγαστη πνευματική του ανησυχία, τον έχουν οδηγήσει στο να εφεύρει διάφορες εναλλακτικές περσόνες, λογοτεχνικούς «σωσίες», οι οποίοι υπογράφουν και αυτοί τα δικά τους βιβλία.Κι έτσι, ο Dean Koontz, δεν είναι απλώς ένας από τους πιο διάσημους και επιτυχημένους σύγχρονους συγγραφείς. Είναι ένα ιδιαίτερο φαινόμενο -και όχι μόνο λόγω της τεράστιας δημοφιλίας του, αλλά και του ξεχωριστού στιλ γραφής. Ο Koontz πειραματίζεται διαρκώς, εμπλουτίζοντας το είδος του θρίλερ με κάθε είδους στοιχεία από άλλες λογοτεχνικές κατηγορίες, όπως τα βιβλία φαντασίας (επιστημονικής και μη), μυστηρίου, τρόμου -ακόμη και κοινωνικής σάτιρας.Σήμερα ο Dean Koontz είναι 76 ετών και εξακολουθεί να γράφει μετά μανίας. Ως συγγραφέας-σούπερ σταρ παραχωρεί τακτικά συνεντεύξεις, στις οποίες αναφέρεται, χωρίς κανένα ταμπού, στα δύσκολα παιδικά του χρόνια και πώς ορισμένες τραυματικές εμπειρίες διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα και τη σκέψη του. Συγκεκριμένα, ο Koontz πιστεύει ότι «η δημιουργική ενέργεια και η αντοχή μου, οφείλονται στο τι σήμαιναν τα βιβλία για εμένα όταν ήμουν μικρός. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή. Ο πατέρας μου ήταν αλκοολικός και πολύ συχνά κατέφευγε στη βία. Τα βιβλία για εμένα ήταν ταυτόχρονα μια απόδραση από όλα αυτά, αλλά και ένα μάθημα ότι η ζωή μπορεί να είναι διαφορετική από αυτήν που εγώ ζούσα. Στα βιβλία βρήκα τη θέληση να αλλάξω το πεπρωμένο μου. Σε αυτά συνειδητοποίησα ότι μπορείς να γίνεις ό,τι θέλεις -και δεν νομίζω πως έπαψα ποτέ να σκέφτομαι έτσι. 