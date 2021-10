Σημαντικές επιστημονικές διαπιστώσεις ως προς τους τρόπους μείωσης των βλαβών του καπνίσματος

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η πρόληψη ασθενειών όπως τα αναπνευστικά προβλήματα, οι καρδιαγγειακές παθήσεις και ο καρκίνος μέσω της μείωσης, ακόμα και της εξάλειψης, του καπνίσματος είναι ο βασικός σκοπός του SCOHRE, της ανεξάρτητης ένωσης ειδικών επιστημόνων που διοργάνωσε το “4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy” στις 29 και 30/9.Η ανάγκη για πολιτικές παρεμβάσεις και σχετικές νομοθεσίες με στόχο τη μείωση του «παραδοσιακού» καπνίσματος, η ενημέρωση μέσω επιστημονικών στοιχείων για λιγότερο επιβλαβείς λύσεις όπως είναι τα εναλλακτικά προϊόντα καπνίσματος και οι εκστρατείες προώθησης τους είναι μόνο μερικά από τα θέματα που απασχόλησαν όσους συμμετείχαν στο “4th Scientific Summit on Tobacco Harm Reduction, Novel Products, Research and Policy”.«Υπάρχουν πολλοί παράγοντες, ζωτικής σημασίας, που συντελούν στην κατανόηση των βλαβών υγείας αλλά και των οικονομικών ζημιών που προκαλούνται από το κάπνισμα. Τις προηγούμενες δεκαετίες η επιστημονική κοινότητα είχε ρίξει περισσότερο βάρος στην ανάπτυξη θεραπειών για τις ασθένειες που προκαλούσε το κάπνισμα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 όμως γιατροί και επιστήμονες, σε παγκόσμιο επίπεδο, στράφηκαν περισσότερο στον τομέα της πρόληψης στοχεύοντας στην προώθηση της διακοπής του καπνίσματος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Andrzej Fal, καθηγητής Ιατρικής, διευθυντής του Ινστιτούτου Ιατρικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Cardinal Wyszyński (UKSW) της Βαρσοβίας και Πρόεδρος της Πολωνικής Εταιρείας Δημόσιας Υγείας, στο πλαίσιο του διαλόγου που πραγματοποιήθηκε με θέμα τις οικονομικές διαστάσεις του ελέγχου του καπνίσματος και της μείωσης των βλαβών που προκαλεί.«Στη δημόσια σφαίρα μάλιστα χρησιμοποιήθηκαν πολλά εργαλεία, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της φορολογίας, της απαγόρευσης του καπνίσματος σε συγκεκριμένους χώρους κ.ά. Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γνωρίζουμε ότι αυτά τα εργαλεία λειτουργούν για το 30-40% των καπνιστών» συμπλήρωσε ο κ. Fal.Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι σύμφωνα με έρευνες η αύξηση φορολογίας στα τσιγάρα ανέβασε τα κρατικά έσοδα και παράλληλα μείωσε τις ασθένειες. Επίσης παρουσιάζοντας γράφημα που-αφορούσε επιστημονικές έρευνες που έγιναν στις ΗΠΑ (σε δείγμα 100.000 ανδρών-καπνιστών) τόνισε ότι η μείωση των πωλήσεων τσιγάρων τις τελευταίες δεκαετίες επέφερε μείωση θανάτων από καρκίνο των πνευμόνων.Ωστόσο, όπως τόνισε, το πιο σύγχρονο εργαλείο για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της διακοπής και, σίγουρα, για τον περιορισμό των απωλειών στην υγεία είναι η προώθηση τεχνικών μείωσης της βλάβης του καπνού.Όπως αποδείχθηκε και από τις τοποθετήσεις των συνομιλητών του κ. Fal, Viktor Mravčík (Επικεφαλής του Τσεχικού Εθνικού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εξαρτήσεων) και Emanuele Bracco (Αναπληρωτή Καθηγητή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της Βερόνας), η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα παρακολουθώντας τις νέες εξελίξεις υποστηρίζει ότι υπάρχει ευρύ φάσμα κινδύνου μεταξύ των προϊόντων που περιέχουν καπνό και νικοτίνη με τα τσιγάρα να βρίσκονται στο υψηλότερο σημείο και τις θεραπείες υποκατάστασης νικοτίνης να βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο αυτού του φάσματος.Συνεπώς, η μεγαλύτερη ζημιά που προκαλείται από το τσιγάρο προκύπτει από την καύση του καπνού. Τα προϊόντα που περιέχουν μη καιόμενο καπνό και νικοτίνη είναι χαμηλότερου κινδύνου σε σύγκριση με τα καιόμενα προϊόντα και τοποθετούνται κοντά στο χαμηλότερο σημείο κινδύνου.Γενικότερα οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι ρυθμιστικές αρχές οφείλουν να ενθαρρύνουν την έρευνα για τη μείωση της βλαβών από το κάπνισμα. Ταυτόχρονα οι αρμόδιοι πρέπει να παρακολουθούν στενά τη χρήση καινοτόμων προϊόντων αφού ολοένα και περισσότερα στοιχεία που προκύπτουν από έρευνες παρουσιάζουν ότι τα μη καιόμενα προϊόντα είναι λιγότερο τοξικά και λιγότερο επιβλαβή σε σύγκριση με τα τσιγάρα.