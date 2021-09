Κορωνοϊός: Ξεκινά από αύριο η δωρεάν διάθεση self test στους μαθητές για τον Οκτώβριο

Οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να παραλάβουν από τα φαρμακεία 4 δωρεάν self test για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 4-18 ετών, που





Από αύριοξεκινά η διάθεση των δωρεάνγια τον κορωνοϊό στους μαθητές για το πρώτο 15ημερο του Οκτωβρίου.Συγκεκριμένα, σύμφωνα με κοινή απόφαση των αρμοδίων υπουργείων Υγείας και Παιδείας ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) ενημερώνει ότι από την Τετάρτη 29 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου οι γονείς/κηδεμόνες θα μπορούν να παραλάβουν από τα φαρμακεία 4 δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ (self test) για μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 4-18 ετών.Τα 4 self test αφορούν στην κάλυψη του διαστήματος 4-15 Οκτωβρίου.Αυτοδιαγνωστικά τεστ δεν θα διατίθενται σε όσους μαθητές και μαθήτριες έχουν εμβολιαστεί εναντι της Covid-19 και έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού.Τέλος, ο ΠΦΣ ενημερώνει ότι το Σύστημα Διάθεσης των self test δεν θα λειτουργεί από τοστις 17:00 μ.μ. έως και τηστις 08:00 το πρωί.