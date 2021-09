Η βιώσιμη μόδα στην πιο δημιουργική εκδοχή της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανατρεπτικοί, ταλαντούχοι και άκρως δημιουργικοί, τρεις νέοι καλλιτέχνες πρωταγωνιστούν μέσα από τα έργα τους στην καινούργια συλλογή Support Art &more , powered by glo Κατασκευασμένα από 100% οργανικό βαμβάκι και ανακυκλώσιμα υλικά τα προϊόντα της συλλογής όχι μόνο φροντίζουν το περιβάλλον αλλά υπηρετούν κι έναν ακόμα καλό σκοπό αφού τα έσοδα από τις πωλήσεις τους θα διπλασιασθούν και θα διατεθούν στον οργανισμό Fabric Republic H σχεδιάστρια upcycle ρούχων Βασιλική Ρούσσου, ο Νίκος Ζήκος, ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους Έλληνες και κοινωνικά ευαισθητοποιημένους φωτογράφους της γενιάς του, και ο street artist Σωτήρης Φωκέας ή αλλιώς Soteur που χρησιμοποιεί φυσικά χρώματα εμπνέονται και δημιουργούν ρούχα και αξεσουάρ.Δυναμικοί, με ανήσυχο πνεύμα και εναλλακτικό χαρακτήρα σπάνε τα στερεότυπα, εμπνέονται από τη διαφορετικότητα και τολμούν να δημιουργήσουν μια καλύτερη πραγματικότητα για τον κόσμο γύρω τους.Βρίσκουν και επιδιώκουν συνεχώς το κάτι παραπάνω στην τέχνη αλλά και στη ζωή τους.Απόλυτα φιλικά στο περιβάλλον τα σχέδια, τα έργα και τα προϊόντα τους βρίσκονται στο επίκεντρο της καμπάνιας Create New & Re-use Old & Support Art &more, powered by glo T-shirt, πετσέτες θαλάσσης και καπέλα φιλοτεχνημένα με μοναδικά σχέδια στα πιο μοντέρνα χρώματα εκφράζουν απόλυτα την &more ξεχωριστή ματιά των τριών δημιουργών τους και αναδεικνύονται σε statement pieces κάθε προσωπικού στιλ.Ανακάλυψε τη συλλογή Support Art &more , powered by glo , σπάσε τα στερεότυπα και υποστήριξε τη δράση.