Οι χώρες που βοηθούν στην κατάσβεση των πυρκαγιών

Διεθνές Αεροδρόμιο Λάρνακας - Ετοιμασία για την αποστολή στην Ελλάδα. Τελευταίες οδηγίες από τον Αναπ. Διευθυντή Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. pic.twitter.com/fR5urRu9Ye — Andreas Kettis (@akettis) August 4, 2021

Άφιξη 83 🇫🇷 πυροσβεστών στην 🇬🇷 μετά την ενεργοποίηση του 🇪🇺 Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.@SecCivileFrance @eu_echo @pyrosvestiki pic.twitter.com/YPNxPJFdnV — La France en Grèce (@FranceenGrece) August 6, 2021

Ministar Banožić: Canadair HRZ-a uputili smo u 🇬🇷 pogođenu katastrofalnim požarima.

Drago mi je da 🇭🇷 i naši iskusni piloti mogu pomoći. pic.twitter.com/NG9fhc7eoC — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 6, 2021

1/7 #Israel sent to #Greece a firefighting team to assist in combatting #fires. An Israeli firefighter team is on its way to Greece to assist local authorities in battling the raging fires across the country as well as the south #Mediterranean region and Israel. pic.twitter.com/te0hWQazws — Israel in Greece (@IsraelinGreece) August 6, 2021

Our sincere gratitude to #Ukraine 🇺🇦 for sending 100 firefighters to join Greece’s 🇬🇷 ongoing battle against #wildfires



🤝 Building #solidarity in difficult times 🔥@GreeceinUkraine pic.twitter.com/lzLn1B4iY0 — Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 7, 2021

📌 5 more helicopters 🚁 arriving in #Greece 🇬🇷 to assist fighting #wildfires - Our sincere gratitude to #Egypt 🇪🇬 for sending 2 and to Switzerland 🇨🇭 for another 3 #Solidarity in action 🤝 — Civil Protection GR (@GSCP_GR) August 7, 2021

Deeply moved by the thoughtful messages & gestures of solidarity from 🇪🇬🇦🇲🇧🇪🇫🇷🇬🇪🇪🇺🇺🇸🇯🇴🇮🇱🇪🇸🇭🇷🇨🇾🇱🇧🇱🇹🇺🇦🇵🇱🇷🇴🇷🇺🇸🇪🇹🇷 & ΗΑ Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew @EcuPatriarch

Our utmost gratitude to all those providing support to #Greece in battling wildfires — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) August 6, 2021





Ο «συναγερμός» του(ERCC), μετά από αίτημα των ελληνικών αρχών για παροχή διεθνούς βοήθειας εξαιτίας της κατάστασης έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τις δεκάδες πυρκαγιές στην Ελλάδα, κινητοποίησε πολλές χώρες του εξωτερικού, που απέστειλαν -ή θα συμβεί τις επόμενες ώρες- βοήθεια προς τη χώρα μας. Η αρχή έγινε με την Κύπρο, που συνδράμει στις προσπάθειες κατάσβεσης των πυρκαγιών, με 20 μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και δύο πυροσβεστικά οχήματα, που έφθασαν το πρωί της Πέμπτης μ’ αεροσκάφος C130. Στην αποστολή συμμετέχουν και 20 μέλη της κυπριακής Πολιτικής Άμυνας με τον προσωπικό εξοπλισμό τους. Παράλληλα, τις δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύουν και δύο πτητικά μέσα του Τμήματος Δασών της Κύπρου. Γαλλία απέστειλε δύο Canadair και 83 πυροσβέστες που κατέφθασαν στην Αθήνα, τα ξημερώματα της Πέμπτης, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη στη δοκιμαζόμενη από τις φωτιές Ελλάδα. Ανακοινώθηκε, επίσης, πως καταφτάνει και τρίτο Canadair.Ένα αεροσκάφος Canadair με το πλήρωμά του, απέστειλε η Κροατία, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα της Ελλάδας.Στην προσπάθεια κατάσβεσης συμμετέχουν 16 πυροσβέστες από το. Ανακοίνωση της Ισραηλινής Πρεσβείας στην Αθήνα, επισημαίνει ότι «η αποστολή του Ισραήλ συμβολίζει τις καλές σχέσεις και τη φιλία μεταξύ των δύο χωρών και λαών»Με 120 πυροσβέστες η Ουκρανία ενίσχυσε τις δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν στη βόρεια Εύβοια.Ανταποκρινόμενη στο αίτημα του ERCC, η Σουηδία απέστειλε στην Ελλάδα δύο πυροσβεστικά Air Tractor που ήδη επιχειρούν.To βράδυ της Παρασκευής, πέρασαν τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα στον Προμαχώνα 21 πυροσβεστικά οχήματα και 121 πυροσβέστες από τη Ρουμανία, προκειμένου να συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών στη χωρά μας.To μεσημέρι του Σαββάτου ανακοινώθηκε πως η Αίγυπτος αποστέλλει δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα και η Ελβετία τρία, προκειμένου να συνδράμουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών.Ανταποκρινόμενη στο αίτημα παροχής συνδρομής της ελληνικής κυβέρνησης, η αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τη διάθεση ενός αεροσκάφους ναυτικής συνεργασίας και αεροπορικής επιτήρησης P-8 Poseidon.Βαθιά συγκίνηση από τα μηνύματα και την αλληλεγγύη της Αιγύπτου, της Αρμενίας, του Βελγίου, της Γαλλίας, της Γεωργίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιορδανίας, του Ισραήλ, της Ισπανίας, της Κροατίας, της Κύπρου, του Λιβάνου, της Λιθουανίας, της Ουκρανίας, της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Ρωσίας, της Σουηδίας, της Τουρκίας και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου για τις πυρκαγιές, εξέφρασε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών. Ο ίδιος επίσης, εξέφρασε απέραντη ευγνωμοσύνη σε όλους εκείνους που παρέχουν υποστήριξη στην Ελλάδα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.