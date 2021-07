Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

και με την έκδοση των 2,00€

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

και με την έκδοση των 2,00€





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το αστυνομικό θρίλερ στα καλύτερά του: Μια ιστορία όπου όλα μοιάζουν φυσιολογικά, όμως κάτω από την επιφάνεια υπάρχει ένα σατανικό εγκληματικό σχέδιο. Η αγωνία για την αποκάλυψή του ξεκινά από την πρώτη και τελειώνει στην τελευταία σελίδα του βιβλίου.Ο Jonathan Kellerman τοποθετεί την έναρξη της πλοκής στο πάρκινγκ του κλαμπ Παραντίζο, στο Λος Άντζελες. Είναι «Μεσάνυχτα και κάτι», ακριβώς όπως και ο τίτλος ενός από τα καλύτερα και πιο δημοφιλή βιβλία του Kellerman, όταν τέσσερις άνθρωποι πέφτουν νεκροί. Η τετραπλή ανθρωποκτονία, εκ πρώτης όψεως, μοιάζει με ένα τραγικό -αλλά όχι ύποπτο- περιστατικό, από αυτά που συμβαίνουν κατά κόρον στις ΗΠΑ: Αφ' ότου ξεσπά μια φιλονικία στο χώρο στάθμευσης ανάμεσα σε θαμώνες του κλαμπ, κάποιος τραβά πιστόλι και πυροβολεί στον αέρα για εκφοβισμό. Κατά λάθος, όμως, οι σφαίρες βρίσκουν, εντελώς τυχαία, τέσσερα ανύποπτα θύματα. Η αστυνομία κάνει την επιτόπια καταγραφή του συμβάντος και το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι δεν υπάρχει καμία εγκληματική πρόθεση και, άρα, η υπόθεση δεν χρήζει περαιτέρω διερεύνησης. Ωστόσο, μια επίμονη και ευσυνείδητη αστυνομικός, η ντετέκτιβ Πέτρα Κόνορ αποφασίζει να ακολουθήσει το ένστικτό της. Αρχίζει να αναζητά έναν άνθρωπο, ο οποίος ενδέχεται να υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας του επεισοδίου και κρύβεται επειδή φοβάται για τη ζωή του. Η Πέτρα πολύ γρήγορα θα συνειδητοποιήσει ότι τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Ακόμη και συνάδελφοί της είναι μπλεγμένοι σε μια σκοτεινή συνωμοσία, η οποία θα αρχίσει να ξετυλίγεται αμέσως μόλις ένας νεαρός συνεργάτης της Πέτρα Κόνορ την ενημερώνει ότι υπάρχουν αλλόκοτες συνδέσεις ανάμεσα σε μια σειρά από ανεξιχνίαστα εγκλήματα. Μολονότι δεν είχαν καμία σχέση μεταξύ τους, όλα τα θύματα έχασαν τη ζωή τους με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ημερομηνία. Κι αυτή η ημερομηνία δεν θα αργήσει να έρθει και πάλι.Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το εκπληκτικό μυθιστόρημα «Μεσάνυχτα και κάτι» του Jonathan Kellerman.O Jonathan Jellerman είναι διακεκριμένος συγγραφέας παγκόσμιων μπεστ σέλερ και δεξιοτέχνης του ψυχολογικού θρίλερ. Έχοντας προσφέρει στο παγκόσμιο κοινό πάνω από 40 μυθιστορήματα, τα οποία έχουν σημειώσει τεράστια επιτυχία και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από 24 γλώσσες, ο Kellerman δικαίως θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους εν ζωή σύγχρονους Αμερικανούς συγγραφείς. Επίσης, το γεγονός ότι ο ίδιος είναι ψυχολόγος και μάλιστα με πλούσια κλινική εμπειρία και επιστημονικό έργο, αποτελεί ένα πολύ σπάνιο και ξεχωριστό προσόν. Επί της ουσίας, το στέρεο ψυχολογικό υπόβαθρό του είναι ένα ακαταμάχητο ατού στο συγγραφικό του έργο. Ο κεντρικός ήρωας πολλών από τα μυθιστορήματά του είναι ένας ψυχολόγος, ο Άλεξ Ντέλαγουερ, κάτι σαν alter ego του ίδιου του Kellerman.Στην πραγματική ζωή ο Jonathan Kellerman σπούδασε ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και ειδικεύτηκε στις παιδικές διαταραχές. Μάλιστα, το πρώτο σύγγραμμά του ήταν αμιγώς επιστημονικό και αφορούσε στις ψυχολογικές παρενέργειες του παιδικού καρκίνου. Εκτός από μυθιστορήματα, ο Kellerman έχει γράψει παιδικά βιβλία, αλλά και μη μυθοπλαστικά δοκίμια.Έχει τιμηθεί με τα βραβεία Goldwyn, Edgar, Anthony, The American Psychological Association Lifetime Achievement Award, έχει προταθεί για το βραβείο Shamus και είναι αναγνωρισμένος ως μαιτρ του είδους, ενώ ανήκει στους πλέον ευπώλητους συγγραφείς των New York Times.Στο Marie Claire Aυγούστου χρειαζόμαστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα: μαγιό, σανδάλια και αντηλιακή προστασία.Στο εξώφυλλο του Marie Claire Αυγούστου, η ιδανική καλοκαιρινή καρτ ποστάλ. Μια ανέμελη ιστορία μόδας με τα ωραιότερα μαγιό της αγοράς, φωτογραφημένη στις υπέροχες παραλίες της Μεσσηνίας, εκθειάζει το ατελείωτο ελληνικό καλοκαίρι και σας βάζει αυτόματα σε mode διακοπών.Αποκλειστική συνέντευξη με τον Στέφανο Τσιτσιπά!Λίγες μέρες προτού βρεθεί στους Ολυμπιακούς του Τόκιο, ο πρώτος Ελληνας στην Ιστορία που έφτασε σε τελικό Grand Slam μιλάει στη Λένα Παπαδημητρίου για τα δικά του Plan B, για την ψυχική υγεία και για την απόλαυση της ζωής μέσα κι έξω από τα κορτ.brands κι εμείς επιλέξαμε τα 10 αγαπημένα μας.Φλατ σανδάλια και πέδιλα, τα μόνα παπούτσια που θέλουμε να φορέσουμε όταν δεν είμαστε ξυπόλυτεςΛίγο μετά το σόου του Dior στην Αθήνα, μιλήσαμε με τους αθέατους πρωταγωνιστές του, όλους αυτούς τους μοναδικούς τεχνίτες που υφαίνουν τον ελληνισμόSouthern Lights Χρώματα και αντιθέσεις παίζουν δυνατά στο ενδυματολογικό παιχνίδι της εποχήςΑλλά αυτό το μήνα ζούμε στην καρδιά του καλοκαιριού, της εποχής που, αν το ευνοήσουν οι περιστάσεις, οι σχέσεις μπορούν να αναζωπυρωθούν στο ιδανικό σκηνικό του μεσογειακού τοπίου ή να χαθούν κάτω από το βάρος των μεγάλων προσδοκιών τουΚαι μπορεί τον Αύγουστο να μην υπάρχουν ειδήσεις, αλλά εμείς δεν σταματάμε να αποκαλούμε τη γυναικοκτονία με το όνομά της, να μιλάμε για «το είδος βίας που στοχοποιεί τη γυναίκα εξαιτίας του φύλου της και των σχέσεών της με το αντίθετο φύλο».Έχουμε τους καλύτερούς μας φίλους, τον ήλιο και τη θάλασσα, έχουμε όμως και όλα τα προϊόντα που χρειαζόμαστε για να διατηρήσουμε πρόσωπο και σώμα στην καλύτερη δυνατή φόρμαΌσο για το ηλιοκαμένο look, ξεχνάμε την επικίνδυνη έκθεση στον ήλιο και κάνουμε focus στα bronzersΒράχια, ανύπαρκτη έως υποτυπώδης βλάστηση, παντού παραλίες, πολλή ζέστη και μία μοναδικά νόστιμη κουζίνα. Κι αν η καρδιά της άγριας Ελλάδας χτυπάει στη Μάνη; Ανακαλύψτε το μαζί μας!Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Toείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.