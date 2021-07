O λόγος που το COYA Mykonos κάνει τη διαφορά

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πέρυσι, τoήταν το εστιατόριο που δημιούργησε αίσθηση όταν άνοιξε στην καρδιά της Μυκόνου, στα Ματογιάννια. Αναμενόμενο, αφού έφερε μια νέα γαστρονομική πρόταση στο νησί με την αυθεντική fusion κουζίνα του Περού, έναν κόσμο εμπνευσμένο από τα χρώματα και τα αρώματα του πολιτισμού των Ίνκας και της λατινοαμερικάνικης κουλτούρας. Η ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και η υψηλού επιπέδου γαστρονομία ήταν τα στοιχεία εκείνα που προσέλκυσαν επισκέπτες από όλη την υφήλιο.Φέτος, τουποδέχεται τους επισκέπτες στο υπαίθριο εστιατόριο και τα δύο Pisco Bar & Lounges με μια ολοκληρωμένη πρόταση διασκέδασης που περιλαμβάνει εμπνευσμένη γαστρονομία, κοσμοπολίτικη ελευθερία και αυθορμητισμό, signature πιάτα από το Περού, απίθανα κοκτέιλ και μυθικά πάρτι από τους καλύτερους DJs του κόσμου.Δυνατές γευστικές εμπειρίες και λαμπερές βραδιές διασκέδασης, που αντανακλούν το στυλ της Μυκόνου σε μια μαγευτική αυλή που συνδυάζει την περουβιανή αισθητική και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, τις φούξιες μπουκαμβίλιες και τα εξωτικά παχύφυτα, τα έπιπλα-αντίκες από το Περού με τις μεσογειακές επιρροές. Ολα αυτά τα στοιχεία συνθέτουν μια προσεγμένη ατμόσφαιρα που επαναλαμβάνεται με την ίδια ακρίβεια κάθε φορά, αλλά παρ' όλα αυτά κάθε βράδυ να είναι πραγματικά ξεχωριστό. Οι ίδιοι οι πελάτες τουείναι εκείνοι που διαμορφώνουν αυτή την ατμόσφαιρα με τη σφραγίδα του CΟΥΑ.Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα για private dinners & occasions, στον ιδιωτικό εξωτερικό χώρο ο οποίος έχει δική του πρόσβαση. Εδώ κανείς απολαμβάνει την πολυτέλεια της VIP φιλοξενίας με σέρβις υψηλού επιπέδου, επιλεγμένες ετικέτες ποτών και κρασιών και συναρπαστικές γαστρονομικές προτάσεις σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο εκλεπτυσμένης αισθητικής με κυκλαδίτικη σφραγίδα.Τα μεγάλου ατού τουείναι η δημιουργική του κουζίνα και φυσικά τα δύο Pisco bars αλλά και η μουσική που παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στη δημιουργία της συνολικής ατμόσφαιρας. Επιθυμώντας λοιπόν να προσφέρει μια καθολική εμπειρία λατινοαμερικάνικης διασκέδασης σε συνδυασμό με τη luxury ταυτότητά του, τοστήνει μια ατελείωτη φιέστα στο νησί. Ετσι, για πρώτη φορά διοργανώνει στη Μύκονο την Τετάρτη 21 Ιουλίου, το δημοφιλές(Λευκή Νύχτα), το θεματικό καλοκαιρινό ετήσιο πάρτι που διοργανώνει παγκοσμίως ο Ομιλος COYA σε όλα τα εστιατόρια του Ομίλου. Μια μυθική βραδιά στη διάρκεια της οποίας οι επισκέπτες με κατάλευκα καλοκαιρινά looks, όπως επιτάσσει το θέμα του πάρτι, θα διασκεδάσουν σε μια αστραφτερή βραδιά όπου θα πρωταγωνιστούν η χαρά και η μουσική με Live performances και DJ sets.Ομως, δεν θα είναι μόνο η συγκεκριμένη βραδιά ξεχωριστή καθώς τoυπόσχεται να δημιουργήσει μια δυναμική ατμόσφαιρα σε κάθε μυκονιάτικη βραδιά, με υψηλής ποιότητας ήχους και μουσική σε έντονους ρυθμούς. Οι DJ του COYA από όλη την υφήλιο ανεβαίνουν στα decks του μαγαζιού για να ξεσηκώσουν το κοινό, ενώνοντας διαφορετικές μουσικές κουλτούρες και συνδυάζοντας ήχους όπως electronica με latin επιρροές, afro house και downtempom και δημιουργώντας συναρπαστικά ακούσματα.Εντυπωσιακή είναι και η δημιουργία του COYA Music label από τους resident DJs του COYA για να απολαμβάνουμε τo μοναδικό του vibe όπου και αν βρισκόμαστε.Το μενού περιλαμβάνει διάσημα πιάτα της περουβιανής και λατινοαμερικανικής κουζίνας όπου κυριαρχούν οι φινετσάτες γεύσεις με ισορροπημένες εντάσεις, και τα υγιεινά πιάτα με εξαιρετικές πρώτες ύλες και φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές. Θα βρούμε ακόμη αρκετές επιλογές που στηρίζονται στην εποχικότητα και εντάσσουν με τον πιο δημιουργικό τρόπο στοιχεία της Μεσογείου σε λατινοαμερικάνικα πιάτα.Δοκιμάζουμε εξαιρετικά σεβίτσε (Mistura de Ceviche), κλασικά λατινοαμερικάνικα ορεκτικά, όπως οι καλαμποκίσιες τορτίγιες με γουακαμόλε ή τα δημοφιλή τάκος σε νόστιμες εκδοχές, με αγαπημένο το Berenjena, με μελιτζάνες και γιαούρτι, και τα Tiraditos, τα περουβιανά σασίμι δηλαδή, όπως το Res Tataki (Beef Tataki, πίκλες κόκκινου κρεμμυδιού και κάσιους), και το Atun Nikkei (με κιτρινόπτερο τόνο, σουσάμι και πίκλες αγγουριού).Η εμπειρία ολοκληρώνεται με μια εντυπωσιακή λίστα από signature cocktails σε απρόσμενες εκδοχές, όπως το Pisco Sour, που ξεχώρισε πέρσι στη λίστα των καλοκαιρινών cocktail αλλά και ένα εύρος επιλογών από όσα απολαυστικά ετοιμάζουν οι έμπειροι bartenders του, εμπνεόμενοι από τα αρώματα και τα χρώματα των Κυκλάδων, όπως το El Russo Gimlet με βότκα και αγγούρι, το Nisi Ilio με τζιν, συνδυασμένο με rasberries και μέλι, ή το Aji Margarita με τεκίλα και αγαύη. Ολα είναι απολαυστικά. Αλλωστε, ο Ομιλος εστιατορίων COYA έχει παράδοση στο να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες σε όλο τον κόσμο.Με αφετηρία το Mayfair του Λονδίνου το 2012, το οποίο βραβεύτηκε ως “Venue of the Year 2019” στα London Lifestyle Awards, τo COYA ως brand name αλλά και ως ολοκληρωμένη εμπειρία διασκέδασης κατάφερε να επεκταθεί σε 5 ακόμη τοποθεσίες ανά την υφήλιο.Με εστιατόρια σε Dubai και Abu Dhabi, στο Angel Court του Λονδίνου, το Μόντε Κάρλο και το Παρίσι, επέλεξε δικαίως και τη Μύκονο, που αποτελεί διεθνή προορισμό για jet setters και ταξιδιώτες από όλο τον κόσμο.Πρωτόγνωρες γεύσεις, αρώματα, κλασικές συνταγές που θα μάς εκπλήξουν με τις νέες εκδοχές τους, υπέροχα κοκτέιλ και μοναδικές μουσικές εμπειρίες είναι τα συστατικά εκείνα που κάνουν τοτον πιο hot προορισμό του καλοκαιριού! Επειδή εδώ, το πάρτι δεν τελειώνει ποτέ!Οδός Μαλαματένιας, Ματογιάννια, Μύκονος, τηλ. +30 2289022515Κρατήσεις: reservations.mk@coyarestaurant.com.Το εστιατόριο και τα Pisco Bar & Lounge λειτουργούν καθημερινά