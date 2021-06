Αυτή την Κυριακή, μόνο με το car 6.000 άλογα στα χέρια σας!

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

Η BMW αντεπιτίθεται με την εκρηκτική Μ4 αλλά πρώτα πρέπει να ξεπεράσει τον σκόπελο της καλύτερης Alfa Romeo των τελευταίων ετών. Μια σύγκρουση που συνολικά μετράει 1020 PS, δύο από τα καλύτερα set up, μερικούς από τους πιο ενδιαφέροντες δρόμους και κάμποσους γύρους στην πίστα. Απόλαυση!Αν οι Alfisti δεν χορτάσουν με το προηγούμενο θέμα, σίγουρα θα ενθουσιαστούν με τη δοκιμή της πανίσχυρης και σκληροπυρηνικής Giulia GTAm. Πισωκίνητη, ελαφρύτερη, με 540 PS και διαθέσιμη σε 500 μόνο κομμάτια. Σπεύσατε!Το πρώτο αμιγώς ηλεκτροκίνητο SUV της τσέχικης εταιρείας είναι και το καλύτερο μοντέλο της συνολικά. Τόσο καλό που θα βάλει δύσκολα ακόμα και στον premium ανταγωνισμό.Νέα Jaguar I-PaceAston Marin DBXLotus Elise Final EditionΝέο Opel Mokka vs Nissan JukeCitroen C5 vs VW Tiguan