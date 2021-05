Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

1. Την εφημερίδα2. To παγκόσμιο μπεστ σέλερ του John Grisham «Οι Δικηγόροι»Δύο άσημοι δικηγόροι διεκδικούν αποζημίωση 100 εκατ. $ από μια κολοσσιαία φαρμακοβιομηχανία. Άραγε θα νικήσει ο φαινομενικά αδύναμος Δαυίδ, τον πανίσχυρο Γολιάθ; Μέχρι την τελευταία σελίδα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος.Ο μετρ των μυθιστορημάτων με θέματα από τον κόσμο των δικαστηρίων John Grisham υπογράφει το εξαιρετικό «Οι Δικηγόροι». Με τη συναρπαστική πλοκή που υφαίνει γύρω από τους κεντρικούς ήρωες, ο Grisham δημιουργεί ένα σκηνικό διαρκών εκπλήξεων και ανατροπών, όπου τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται. Η ιστορία ξεκινά από την κρίση ταυτότητας ενός νεαρού δικηγόρου, του Ντέιβιντ Ζινκ, ο οποίος εργάζεται σε μια πολύ μεγάλη εταιρεία νομικών συμβούλων. Κάποια ημέρα, φτάνοντας στο γραφείο του, στον 93ο όροφο ενός ουρανοξύστη του Σικάγο, ο Ζινκ κάνει μεταβολή και φεύγει. Αφού γίνει σκνίπα στο μεθύσι, πηγαίνει στο μίζερο, μικροσκοπικό γραφείο δύο δικηγόρων και ζητά δουλειά. Οι Φίνλι και Φιγκ είναι δύο δευτεροκλασάτοι νομικοί, οι οποίοι συνήθως κυνηγούν αποζημιώσεις από τροχαία ατυχήματα. Αν και μεθυσμένος, ο Ζινκ παρουσιάζει στους μέλλοντες εργοδότες του το μεγάλο σχέδιο: Να διεκδικήσουν αποζημίωση 100 εκατ. δολαρίων από έναν γίγαντα της φαρμακοβιομηχανίας, για τις παρενέργειες ενός σκευάσματος ευρύτατης κυκλοφορίας, το οποίο ελέγχει τη χοληστερίνη. Οι Φίνλι και Φιγκ οσμίζονται θησαυρό και μπαίνουν πρόθυμα στο κόλπο. Εκτιμούν ότι αυτή η υπόθεση θα τους κάνει ζάπλουτους και θα τους ανεβάσει στη δικηγορική ελίτ, του Σικάγο και των ΗΠΑ -και, μάλιστα, χωρίς να καταβάλουν ιδιαίτερη προσπάθεια. Όμως, περισσότερο έξω δεν θα μπορούσαν να έχουν πέσει...Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το σπουαδαίο βιβλίο «Οι Δικηγόροι» του John Grisham.Ποιος είναι ο John GrishamΓεννημένος το 1955 στο Άρκανσο των ΗΠΑ, ο John Grisham ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας παίκτης του μπάσκετ. Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα πως δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιου είδους καριέρα, σπούδασε νομικά και ξεκίνησε την άσκησή του στο ποινικό δίκαιο. Παρότι γνώρισε πολλές φορές την απόρριψη μέχρι να καταφέρει να εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα, A Time to Kill, το 1988, μόλις τρία χρόνια αργότερα μπήκε στη λίστα των πιο επιτυχημένων συγγραφέων θρίλερ στον κόσμο με το μυθιστόρημά του The Firm, το οποίο έγινε μια cult κινηματογραφική ταινία. Τα έργα του έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες. Εννέα μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη.3. Το Marie Claire, το μεγαλύτερο και πιο αγαπημένο περιοδικό μόδας.Summer of love!Το καλοκαίρι ξεκινά με διασκέδαση και νέο στυλ.Με διάθεση εφηβική, σαν να τα μαθαίνουμε όλα από την αρχή, σαν να βγαίνουμε στα μπαρ για πρώτη φορά, κάνουμε τα πρώτα βήματα προς το μεγάλο μακρύ καλοκαίρι που έρχεται αγκαλιάζοντας τη νέα μόδα και δοκιμάζοντας τα πιο σέξι αξεσουάρ.Καλοκαίρι σημαίνει σαμπό και τσόκαρα: φέτος πιο πολύ από ποτέ πριν τα ξύλινα παπούτσια με τη φαρδιά φόρμα έχουν την τιμητική τους.Η μόδα είναι φωτεινή,χαρούμενη, ανθίζει πλάι στο νερό,και δοκιμάζει αναπάντεχους συνδυασμούς.Αφήνουμε επιτέλους το σώμα ελεύθερονα συναντηθεί με τον ήλιοκαι ποντάρουμε στο casual glamΣτο κατώφλι της θερινής σεζόν, ρωτήσαμε τις Ελληνίδες πόσο ευχαριστημένες είναι με τα μεγέθη που βρίσκουν στα καταστήματα και online και διαπιστώσαμε ότι η βιομηχανία της μόδας έχει ακόμη δρόμο μέχρι να ικανοποιήσει την ανάγκη του κοινού για διαφορετικότητα και στα μεγέθη.Όπως κάθε μήνα, τα πρόσωπα - πρωταγωνιστές στην καλλιτεχνική και κοινωνική ζωή είναι στο Marie Claire.H ταλαντούχα τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη μας μίλησε για τον νέο δίσκο της όπου συνυπογράφει τραγούδια με τη Δήμητρα Γαλάνη και το Νίκο Πορτοκάλογλου ενώ ονειρεύεται το επόμενο live της "που θα είναι σαν γιορτή".Η επιχειρηματίας Μαρίνα Μπουτάρη, στο τιμόνι πλέον της αγαπημένης ελληνικής οινοποιίας, μοιράζεται μαζί μας τις προκλήσεις της δουλειάς της και τις σκέψεις της για το μέλλον.Στο τεύχος Ιουνίου ταξιδεύουμε στο παρελθόν και στη Νέα Υόρκη και περνάμε το κατώφλι ενός διάσημου ξενοδοχείου, που επί δεκαετίες φιλοξενούσε μόνο γυναίκες και από τα δωμάτια του οποίου πέρασε η αφρόκρεμα της αμερικανικής καλλιτεχνικής κοινότητας και διανόησης, αλλά και κάθε γυναίκα που αναζητούσε μία διαφορετική ζωή στη μεγάλη πόλη.Η Δανάη Χριστοπούλου αναρωτιέται αν διαβάσαμε περισσότερα ρομαντικά βιβλία στην καραντίνα και επισημαίνει την παρεξηγημένη τους ευεργετική δράση!Καλωσορίζουμε το καλοκαίρι με τα καταλληλότερα αντηλιακά προϊόντα.Και δίνουμε έμφαση στα φρύδια μας λίγο πριν ξεφορτωθούμε τις μάσκες στους ανοιχτούς χώρους.Κι επειδή παρακολουθούμε πάντα τους τρόπους που τα μοντέλα και οι σταρ του Χόλιγουντ φροντίζουν την εμφάνισή τους, μαθαίνουμε τι είναι αυτό το ponytail lift, που όλο και πιο συχνά ζητούν από τους γιατρούς.Και, για να γεμίσουμε με ακόμη περισσότερες εικόνες, ταξιδεύουμε ως την Καλιφόρνια και μπαίνουμε σε ένα σπίτι χτισμένο πάνω στο κύμα, πλάι σε μια παραλία ιδανική για σερφ!Αυτή την Κυριακή, μη χάσετε το Marie Claire Ιουνίου!Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες!4. Δέκα (10) χειρουργικές μάσκες εξαιρετικά υψηλής προστασίας της εταιρείας ABSΤώρα που η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική παντού, αυτή την Κυριακή το ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ σας κάνει δώρο, στην έκδοση με τις προσφορές (4,25€), μία συσκευασία με δέκα (10) χειρουργικές μάσκες της εταιρείας ABS, που παράγονται στην Ελλάδα, εξαιρετικά υψηλής προστασίας, σχεδιασμένες, για να προστατεύουν εσάς αλλά και εκείνους για τους οποίους νοιάζεστε.Συγκεκριμένα, στο Πρώτο Θέμα που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 25 Μαϊου, στην έκδοση με τις προσφορές (4,25€) θα υπάρχει μία ασφαλής συσκευασία με δέκα (10) χειρουργικές μάσκες, μιας χρήσης, τύπου IIR, τριών (3) στρώσεων με ικανότητα φιλτραρίσματος βακτηρίων άνω του 99%, εγκεκριμένων από το ΕΟΦ και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Αναλυτικά:Διαθέτουν 3 προστατευτικά στρώματα από μη υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου (3-layered surgical masks):Το μπλε, εξωτερικό στρώμα (outer layer), που προσφέρει αντιβακτηριδιακή δράση.Το ενδιάμεσο φίλτρο (bacterial filtering efficiency >99%), που παρέχει φιλτράρισμα ακόμα και πολύ μικρών σωματιδίων και σταγονιδίων, που δεν είναι ορατά με το μάτι.Το άσπρο, εσωτερικό στρώμα (inner layer), που απορροφά τους υδρατμούς, που προέρχονται από την αναπνοή.Διαθέτουν επιρρίνιο έλασμα για τέλεια εφαρμογή, ειδικά μαλακά λάστιχα, που εφαρμόζουν πίσω σπό τα αυτιά και απαλή εσωτερική επένδυση.Είναι άοσμες και υποαλλεργικές.Είναι πιστοποιημένες από τον ΕΟΦ και διαθέτουν σήμασνση CE.Διατίθενται σε ασφαλείς συσκευασίες.Παράγονται στην Ελλάδα4. To GALA, το κορυφαίο περιοδικό των διασήμων.και με την έκδοση των 2,00€To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :1. Την εφημερίδα.2. To GALA, το κορυφαίο περιοδικό των διασήμων.και με την έκδοση των 2,00€To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku.Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.