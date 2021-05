Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετέχουν στη διαδικτυακή ημερίδα “Our Europe Day”

Με αφορμή την «Ημέρα της Ευρώπης» και στο πλαίσιο της «Διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης» μια ομάδα μαθητών του International Baccalaureate (IB) της Σχολής Μωραΐτη με πρωτοβουλία του μαθητή Στάθη Πουλαντζά, διοργανώνει το “Our Europe Day”, μια διαδικτυακή ημερίδα που στοχεύει στην ενημέρωση για τις δραστηριότητες της Ε.Ε. και στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Μαΐου, από τις 10:15 μέχρι τις 18:30 και οι εισηγήσεις καθώς και η συζήτηση θα διεξαχθούν στα αγγλικά.





Τι ξέρουμε για το 5G; Προς ποια κατεύθυνση πηγαίνουν οι σχέσεις Βρυξελλών- Άγκυρας; Ποια θα είναι τα αποτελέσματα του Brexit; Ήταν η αντιμετώπιση του Covid από την Ε.Ε. αποτελεσματική; Πώς επηρεάζεται η ζωή μας από το Green Deal; Θα αποτελέσει ποτέ η Ευρώπη ενιαίο κράτος; Αυτές είναι κάποιες από τις ερωτήσεις των μαθητών στις οποίες θα κληθούν να απαντήσουν οι ομιλητές.











Το “Our Europe Day” θα ανοίξει με μία σύντομη συνέντευξη-συζήτηση με τον

Η ημερίδα αποτελείται από 5 θεματικά πάνελ: “EU’s COVID-19 Response & Recovery”, “Environment & the EU”, “Digitalization & the EU”, “Education & the EU” και τέλος “Geopolitical relations and trading issues”.

Ομιλητές

Δεκαεπτά διεθνώς αναγνωρισμένοι αξιωματούχοι της ΕΕ, καθηγητές, πολιτικοί επιστήμονες, περιβαλλοντολόγοι και οικονομολόγοι θα τοποθετηθούν σχετικά με επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα.

Ειδικότερα στην εκδήλωση συμμετέχουν:





Μαργαρίτης Σχοινάς , Commission Vice-President for Promoting our European Way of Life





Josep Figueras, MD, MPH, PhD (econ), Director of the European Observatory on Health Systems & Policies, Head of the WHO European Center on Health Policy, Brussels





Χριστίνα Καττάμη, Policy Officer at the European Commission

DG for Economic and Financial Affairs, Unit B.4 – Recovery and Resilience Facility: Green Transition team





Γιώργος Κολυβάς, Research fellow at the University of Geneva, Global Studies Institute - Centre of Competences in European Studies Dusan Sidjanski / Head of Union of European Federalists (UEF) Greece / former advisor at the EU, DG Regional and Urban Policy- DG REGIO





Σπύρος Κουβέλης, Director, EPLO Institute for Sustainable Development, Senior Associate, University of Cambridge Institute for Sustainability Leadership, Former Minister of State for Foreign Economic, Cultural, and Environmental Affairs / Former MP

Δημήτρης Καραβέλλας, CEO of WWF Greece, Chair of the WWF Mediterranean Marine Initiative

Νίκος Ζαΐμης, Adviser, Trade and Sustainable Development, GSP and EPAs, Directorate General for Trade, European Commission

Jesus Urios, Junior Policy Analyst, Low Carbon & Circular Economy, Institute for European Environmental Policy

Αντώνης Τζωρτζακάκης, Chief Executive Officer 5G Ventures S.A., Phaistos Investment Fund / Former Secretary General of Telecommunications & Posts, Ministry of Digital Governance

Γιάννης Χαραλαμπίδης, Professor of Digital Governance / Head, Digital Governance Research Center, University of the Aegean

Hannah Zinner, Policy Officer at the European Commission (Junior Professional Programme), Directorate General for Trade & previously Directorate General for Communication Networks, Content and Technology (Artificial intelligence)

Εva Gerland, Academic Assistant (Professor Assistant), the College of Europe

Νίκος Γιαννής, European Commission, Digital governance in developing countries / Dr. of Political Sciences (European Constitutional Law), University of Athens / Founder of “The Land Beyond” and “Evropaiki Ekfrasi”

Γιώργος Παγουλάτος , D.Phil. Oxon, Professor of European Politics & Economy, Athens University of Economics and Business (AUEB), Visiting Professor, College of Europe, Bruges, Director General, ELIAMEP

Juan Schinas, Parliamentary Assistant at the European Parliament [Committee of Foreign Affairs (AFET) and the Committee on Security (SEDE)]

Δημήτρης Καραμήτσος-Τζιράς, Ambassador, Ministry of Foreign Affair's Liaison to "Greece 2021" national Committee, former Ambassador to U.K. and MFA's Director General of European Affairs

Κώστας Μποτόπουλος, Capital Markets Partner at Lambadarios Law Firm, advisor to the Bank of Greece, former MEP, former chair of the Greek Capital Markets Commission

Παρακολούθηση Ημερίδας

Η ημερίδα θα διεξαχθεί στο Zoom, χωρίς να απαιτείται εγγραφή. Μπορείτε να βρείτε το link για την εκδήλωση εδώ. (Passcode: europeday)

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο website www.oureuropeday.com και στις σελίδες @oureuropeday στο Instagram και το Facebook.

Η οργανωτική ομάδα αποτελείται από τους: Στάθη Πουλαντζά (Διοργανωτής), Αλίκη Μανουσάκη, Κατερίνα Παπαχελά (Research Team), Ελίνα Πουρναρά και Δανάη Αστρινάκη (Social Media Team).

Σχετικά με τη Σχολή Μωραΐτη

Η Σχολή Μωραΐτη είναι ένας ιδιωτικός εκπαιδευτικός οργανισμός που δέχεται παιδιά από τον Παιδικό Σταθμό έως την ολοκλήρωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και τους παρέχει ένα φιλικό περιβάλλον αποδοχής και φροντίδας, προεκτείνοντας έως τις αίθουσες διδασκαλίας το αίσθημα της οικογενειακής ασφάλειας. Συνδυάζοντας την εκπαιδευτική της παράδοση με τη διαρκή αναζήτηση καινοτόμων συστημάτων, προσφέρει παιδεία και εκπαίδευση υψηλού επιπέδου. Στόχο της Σχολής Μωραΐτη αποτελεί η ανάπτυξη υπεύθυνων, ηθικά ακέραιων και ενεργών νέων ανθρώπων, που θα είναι προετοιμασμένοι να ζήσουν σε έναν αυριανό κόσμο, πολύ διαφορετικό από αυτόν των μαθητικών τους χρόνων, τόσο στο ελληνικό, όσο και στο διεθνές περιβάλλον.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με

την

κ. Όπη Θεοτόκη στο 2106795000