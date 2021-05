ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid tests την Πέμπτη

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:





Αύριο, Πέμπτη του Πάσχα, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του(ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 10:00 -15:00. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 10:00 -15:00. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 10:00 -15:00. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος, 10:00 -15:00. Δ. Αχαρνών, Πλατεία Καράβου. Δ. Αργυρούπολη-Ελληνικό, Πλατεία Σουρμένων, Ιασονίδου (απέναντι από την εκκλησία), Ελληνικό, 10:00 -15:00. Δ. Χαλανδρίου, Πλατεία Χαλανδρίου, 10:00 -15:00. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2 ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00. Νότια Πύλη ΔΕΘ , 09:00 -19:00. Δ. Καλαμαριάς, στην πλατεία Δημαρχείου , στον Πεζόδρομο ,10:00 - 15:00. Drive through στο δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη, κοινοτικό κατάστημα Φιλύρου ,10:00 -15:00. Δ. Ευόσμου- Κορδελιού ,πλατεία Ευόσμου , πεζόδρομος, 10:00 - 15:00. Δ. Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου 132 με Σωτήρος, 10:00 - 15:00. Δ. Δέλτα , ΚΑΠΗ , Ανατολικό, 10:00 - 15:00. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, 10:00 - 15:00. ΚΑΠΗ Αγρινίου. Δήμος Αγρινίου, Πλατεία Ειρήνης. Κοινότητα Αιτωλικού, Αιτωλοακαρνανία. Πλατεία Μεσολογγίου. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος. Πλατεία Αγίου Πέτρου, 'Αργος. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη. Παναρκαδικό Νοσοκομείο. Κοινότητα Λεωνιδείου, Αρκαδία. Κοινότητα Τύρου, Αρκαδία. Δημαρχείο 'Αρτας, 09:00-15:00. Γ.Ν. 'Αρτας, 08:00-12:00. Κοινότητα Καμπης. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας, Πάτρα. Κ.Υ. Θήβας. 'Αρμα Βοιωτίας. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00. Εξεταστήριο Θ. Ζιάκα, 09:00-15:00. Κέντρο Ενημέρωσης Δήμου Δράμας, 09:00. Drive through στην Εθν. Αμύνης, Δράμα, 09:00. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Νικηφόρος, Δράμας, 09:00. Ορεστιάδα, Ευριπίδου Ζίγκμπουργκ 10. Καστανιές Ορεστιάδας. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00. Λαϊκή Αγορά Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00. Κτελ Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00. Σαμοθράκη. Ιστιαία, Εύβοια. Πλατεία Ψαχνών, 1ο Δημοτικό. Περιφερειακό Ιατρείο Βαθύ Αυλίδας. ΟΑΕΔ Καρπενησίου. Κεντρική Πλατεία Πύργου, 09:00-14:00. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα, 09:00-13:00. Κοινοτικό Κατάστημα Αρχαίας Ήλιδας, 13:30-15:00. Κεντρική Πλατεία Ανδρίτσαινας, 09:00-14:00. Χαριεσσας Νάουσας, 10:00-15:00. Κοινότητα Γεωργιανοί, Βέροια, 10:00-15:00. Κοινότητα Μελίκης, Ημαθία, 10:00-15:00. Τρίλοφος Βέροιας, 10:00-15:00. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο. Κεντρική Πλατεία Τυμπάκι, Δ. Φαιστού. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος. Πλατεία Ηγουμενίτσας. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα. Αρχοντικό Πυρσινέλλας, Ιωάννινα. Κουκλίοι, Ιωάννινα. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου. Πλάτανος, Λέρος, 09:00-12:00. Κεντρική Πλατεία Καρδίτσας, 10:00-15:00. Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, 10:00-15:00. Πλατεία Μητρόπολης, Καρδίτσα, 11:00-14:00. Κοινότητα Κρανιάς, Καρδίτσα, 11:00-14:00. Λ. Κύκνων, Καστοριά. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας. Γ.Ν. Κέρκυρας. Πλατεία Βαλλιάνου, Κεφαλονιά. Κοινοτικό Γραφείο Ακρινής Κοζάνης, 11:00-13:00. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Πεζόδρομος Κλεισθένους, Κιάτο, Κορινθία. Πλατεία ΟΣΕ, Λουτράκι Κορινθίας, 09:30-14:00. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00. Επαρχείο Κω. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 10:00-16:00. Κτελ Λάρισας, 10:00-14:00. Δομενικό Λάρισας, 09:00-11:00. Ελασσόνα Λάρισας, 11:30-14:00. Πλατεία ΟΣΕ Λάρισας, 10:00-14:00. Δ. Σητείας, Κεντρικό σιντριβάνι Σητείας (μπροστά από το κτίριο του κυνηγητικού συλλόγου). ΚΑΠΗ Λευκάδας. Πολιτιστικό Κέντρο Μούδρου, Λήμνος. Κτίριο Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, 09:00-14:00. Κτελ Υπεραστικών Γραμμών Βόλου, 09:00-14:00. Πλατεία Ευαγγελίστριας, Ν. Ιωνία, Βόλος, 09:00-12:00. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας, 08:30-15:00. Δυτική Αγορά Καλαμάτας, 08:00-14:00. Κεντρική Πλατεία Ξάνθης. Πλατεία Νάουσας, Πάρος. Δημαρχείο Γιαννιτσών. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα. Αρσένι Πέλλας. Πετριά ΠέλλαςΠλατεία Δημαρχείου, Κατερίνη. Πλατεία Μακεδονίας, Κατερίνη. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία. Κοινοτικό Κατάστημα Θεσπρωτικού, Πρέβεζα. Κοινοτικό Κατάστημα 'Ασσου, Δ. Ζήρου, Πρέβεζα. Γ.Ν. Πρέβεζας. Σπίτι του Πολιτισμού, Βερνάδου Εμμανουήλ 12, Ρέθυμνο. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή. Πλατεία Κρεμαστής, Ρόδος, 09:00-14:30. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30. Κ.Υ. Καρλοβάσου, Σάμος. Γ.Ν. Σάμου. Ανθη Σερρών. Σιδηρόκαστρο, Σέρρες. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 09:00. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 11:00. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 11:00. Πλατεία Οιχαλίας, 09:00. Δημαρχείο Τρικάλων, 11:00. Πλατεία Γλυκομηλιάς, Τρίκαλα, 11:30. Πλατεία Ομβριακής, Φθιώτιδα. Πλατεία Περιβόλι Δομοκού. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 10:00-14:00. Drive through στην οδό Φιλίας, Λαμία. Μελίτης Φλώρινας. Ηπείρου 26, Φλώρινα. 'Αγιος Παντελεήμονας Αμυνταίου, Φλώρινα. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας, 10:00. Κλειστό Γυμναστήριο, Νέα Μουδανιά, Χαλκιδική, 10:00-14:00. Κεντρική Πλατεία Γαλατίστας, Χαλκιδική, 10:00-14:00. Πλατεία 1866, Χανιά. Πλατεία Βουνακίου, Χίος