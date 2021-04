Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν το "Θέμα" με τις προσφορές (4,25€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

Το συγκλονιστικό μπεστ-σέλερ γύρω από την ασυγκράτητη δύναμη του κακού. Ένας δολοφόνος καταδικάζεται, αλλά ορκίζεται να εκδικηθεί τους ενόρκους που τον έστειλαν στη φυλακή. Θα τα καταφέρει;

Μη χάσετε αυτή την Κυριακή μαζί με το Πρώτο ΘΕΜΑ το μπεστ σέλερ μυθιστόρημα «Ο Τελευταίος Ένορκος» του John Grisham.

Το μπλε, εξωτερικό στρώμα, που προσφέρει αντιβακτηριδιακή δράση.

Το ενδιάμεσο ειδικό φίλτρο, κατασκευασμένο χωρίς ίνες Fiberglass που προκαλούν ερεθισμό, παρέχει φιλτράρισμα ακόμα και πολύ μικρών σωματιδίων και σταγονιδίων, που δεν είναι ορατά με το μάτι.

Το άσπρο, εσωτερικό στρώμα, που απορροφά τους υδρατμούς, που προέρχονται από την αναπνοή.

και με την έκδοση των 2,00€

Όσοι από εσάς επιλέξουν να αγοράσουν την απλή έκδοση του ΘΕΜΑτος (2€) αυτήν την εβδομάδα παίρνουν :

και με την έκδοση των 2,00€





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ο John Grisham, ο αγαπημένος συγγραφέας αστυνομικών και δικαστικών θρίλερ για εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο, υφαίνει με δεξιοτεχνία έναν περίπλοκο ιστό εγκλήματος, μίσους, φόβου και αγωνίας. Πρωταγωνιστής στον «Τελευταίο Ένορκο» είναι ένας νεαρός εκδότης εφημερίδας στο Κλάντον του Μισισιπή. Ονομάζεται Γουίλι Τρέινορ και, αφού εγκατέλειψε τις σπουδές του, έχει προσληφθεί ως μαθητευόμενος ρεπόρτερ στην μικρή, εβδομαδιαία, τοπική εφημερίδα Ford County Times. Πολύ γρήγορα όμως το έντυπο χρεοκοπεί και ο Γουίλι, κάνοντας τη μεγάλη ανατροπή, δανείζεται χρήματα και την αγοράζει. Κανείς δεν πιστεύει ότι θα τα καταφέρει, εφόσον δεν έχει καμία εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, ένα στυγερό έγκλημα προσφέρει στον Τρέινορ την ευκαιρία της ζωής του: Μέσα από τις σελίδες της Ford County Times, η κοινωνία του Κλάντον διαβάζει αχόρταγα ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για το πώς ο Ντάνι Πάτζιτ, διαβόητο μέλος μιας οικογένειας εγκληματιών, βίασε και σκότωσε μια νεαρή μητέρα. Η εφημερίδα αναδεικνύεται σε καθοριστικό παράγοντα ενοχοποίησης του δράστη, ο Γουίλι Τρέινορ δεν πιστεύει στην τύχη του και οι κάτοικοι του Κλάντον πνέουν μένεα κατά του Ντάνι Πάτζιτ, απειλώντας να τον λιντσάρουν. Στη δίκη καταδικάζεται σε ισόβια δεσμά, ορκίζεται όμως ότι θα εκδικηθεί τους ενόρκους, έναν προς έναν. Κι όταν μετά από μόλις 9 χρόνια αφήνεται ελεύθερος, αρχίζει να εκπληρώνει την απειλή του. Οι ένορκοι αρχίζουν να εξαφανίζονται. Και ο «εκδότης» Γουίλι Τρέινορ νιώθει καυτή την ανάσα του δολοφόνου, όλο και πιο κοντά του.Γεννημένος το 1955 στο Άρκανσο των ΗΠΑ, ο John Grisham ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας παίκτης του μπάσκετ. Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα πως δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιου είδους καριέρα, σπούδασε νομικά και ξεκίνησε την άσκησή του στο ποινικό δίκαιο. Παρότι γνώρισε πολλές φορές την απόρριψη μέχρι να καταφέρει να εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα, A Time to Kill, το 1988, μόλις τρία χρόνια αργότερα μπήκε στη λίστα των πιο επιτυχημένων συγγραφέων θρίλερ στον κόσμο με το μυθιστόρημά του The Firm, το οποίο έγινε μια cult κινηματογραφική ταινία. Τα έργα του έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες. Εννέα μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη.Χρώμα και πολυτέλεια γίνονται οι μικρές χαρές της άνοιξης!Το τεύχος Μαΐου είναι γεμάτο φως και αισιοδοξία καθώς η ζωή ανοίγει σιγά σιγά και αρχίζει να επανέρχεται σε πιο χαρούμενους ρυθμούς. Για πρώτη φορά μετά από καιρό θα μπορούμε να βγούμε έξω φορώντας λίγο πιο κομψά και σέξι σύνολα, να εφαρμόσουμε λίγο περισσότερο μακιγιάζ, και να “ξυπνήσουμε” την γκαρνταρόμπα μας μετά από τη μεγάλη χειμερεία νάρκη της πανδημίας.Τα κατάλληλα ρούχα και αξεσουάρ έρχονται να μας θυμίζουν πώς να βάλουμε σε εφαρμογή τη σύγχρονη κομψότητα της post-covid εποχήςΟι σχεδιαστές μας δίνουν πίσω τη χαρά και το χρώμα που είχαμε στερηθεί. Κάποιοι δημιούργησαν αισθησιακά ρούχα, άλλοι μετατόπισαν τη χρωματική παλέτα των κλασικών κομματιών.Εξακολουθούμε να επενδύουμε στην streetstyle άνεση και ένα ζευγάρι καλά αθλητικά και σύνολα με άνετες αλλά και φροντισμένες φόρμες.Αυτό το τεύχος είναι όμως και ένα τεύχος με το οποίο γιορτάζουμε την γονεϊκότητα, που γνώρισε τον τελευταίο χρόνο πολλές προκλήσεις.Ο ενδυματολογικός διάλογος ανάμεσα στην Αναστασία Περράκη και την έφηβη κόρη της είναι μία ιστορία αγάπης που αποτυπώνεται στις σελίδες του Marie Claire Μαΐου.Συναντήσαμε πέντε εργαζόμενες γυναίκες που είτε έκαναν μωρό στη μοναχική εποχή της πανδημίας είτε είδαν τη ζωή τους να επιβαρύνεται από την τηλεργασία και την τηλεκπαίδευση. Παρά τις δυσκολίες, όλες τους μας γέμισαν αισιοδοξίαΤαυτόχρονα ανοίγουμε τη συζήτηση για ένα από τα πιο καυτά θέματα των ημερών. Ίσος χρόνος για το παιδί με τους χωρισμένους γονείς του. Δεν είναι η συνεπιμέλεια ένα ζητούμενο του φεμινισμού; Τι μπορεί να πάει λάθος; Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ με μαρτυρίες και επιστημονικές απόψεις.Όμως και οι σχέσεις πέρασαν και περνούν τη μεγαλύτερη ίσως κρίση στην ιστορία.Τι έγινε με το σεξ στην καραντίνα; Πώς συνευρίσκονταν οι μη δεσμευμένοι και πόσο κουράστηκαν τα ζευγάρια;Όπως κάθε μήνα, το Marie Claire συναντά γυναίκες που χαράζουν το δικό τους δρόμο, κόντρα σε κάθε αντιξοότηταΗ Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανοίγει τις πόρτες της Εθνικής Πινακοθήκης και μας εξομολογείται: «Έκανα περισσότερα απ’ όσα ονειρεύτηκα Η γυναίκα που συνέδεσε άρρηκτα τη ζωή της με την Εθνική Πινακοθήκη –Μουσείο Αλεξάνδρου Σούτσου τα τελευταία τριάντα χρόνια σε μια συνέντευξη που θα συζητηθεί.Ένας άγιος της ορθοδοξίας συγκίνησε τόσο με την ιστορία του την Yelena Popovic από τη Σερβία, που εκείνη έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία Man of God με τον Άρη Σερβετάλη, σύντομα στο σινεμά.Τέσσερις φανταστικές τραγουδοποιοί και ερμηνεύτριες γεμίζουν το μυαλό μας με ήχους που μας ταξιδεύουν.Κάθε μήνα η ομορφιά έχει ξεχωριστή θέση στην ατζέντα μας.Feelgood μακιγιάζ ή απλώς, επιτέλους μακιγιάζ! Με λίγες και απλές κινήσεις, μας φτιάχνει το κέφι.Love your body. Δεν μιλάμε πια για το τέλειο σώμα παραλίας, αλλά για το πώς να δώσετε στο σώμα τη χαμένη του φρεσκάδα: θεραπείες, περιποιήσεις, όλα τα μυστικά.Stretching: η γυμναστική ακόμη και για εκείνες που δεν κάνουν γυμναστική! Αυτό που χρειάζεται ένα σώμα τώρα, εύκολα, γρήγορα και ανέξοδα στο σπίτι.Τώρα που η χρήση της μάσκας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ, αυτή την Κυριακή τοΣυγκεκριμένα, στο Πρώτο Θέμα που κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή 18 Απριλίου, στην έκδοση με τις προσφορές (4,25€) θα υπάρχει μία ασφαλής συσκευασία με δέκα (10) χειρουργικές μάσκες, μιας χρήσης, τύπου ΙΙ, τριών (3) στρωμάτων με ικανότητα φιλτραρίσματος βακτηρίων κι μικροσωματιδίων άνω του 98%.Αναλυτικά, οι χειρουργικές μάσκες Type II :-Διαθέτουν-Διαθέτουνγια τέλεια εφαρμογή στη μύτη,στήριξης στα αυτιά και, στοχεύοντας στην απόλυτη προστασία από την εισχώρηση αφιλτράριστου αέρα.-Είναι-Είναι κατασκευασμένες σύμφωνα με τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, με βάση την Κοινοτική Οδηγία 93/42 και υπάγονται στη δικαιοδοσία του Ελληνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ).-Διατίθενται σε-Παράγονται στην ΕλλάδαΔιαβάστε στοπου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Power model30 χρόνια καριέρας, μούσα διάσημων brands και top model στα 45 της: η Αμερικανίδα καλλονή γράφει ιστορίαΟ δημιουργός των 230 hitsΕχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας κι όμως, δεν κυνηγάει τα σουξέΓυναίκα με διαφορά… και χωρίς ηλικίαΦωτεινή, όπως και το όνομά της, η δημοφιλής ηθοποιός είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που διεκδικεί αυτά που της αξίζουνΟμορφη & δυνατήΟι νέες τάσεις και τα A-List προϊόντα για τη μεγάλη ανανέωσηΑκόμα:Από τις family bussiness στη σκηνοθεσία30 χρόνια στη σκηνή του πολιτισμούΝτύνεται ΕλληνικάToείναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.Τοείναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.Το, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορείκαι αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.Διαβάστε στοπου κυκλοφορεί αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ :Power model30 χρόνια καριέρας, μούσα διάσημων brands και top model στα 45 της: η Αμερικανίδα καλλονή γράφει ιστορίαΟ δημιουργός των 230 hitsΕχει συνδέσει το όνομά του με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της τελευταίας δεκαετίας κι όμως, δεν κυνηγάει τα σουξέΓυναίκα με διαφορά… και χωρίς ηλικίαΦωτεινή, όπως και το όνομά της, η δημοφιλής ηθοποιός είναι ένας πολύ ωραίος άνθρωπος που διεκδικεί αυτά που της αξίζουνΟμορφη & δυνατήΟι νέες τάσεις και τα A-List προϊόντα για τη μεγάλη ανανέωσηΑκόμα:Από τις family bussiness στη σκηνοθεσία30 χρόνια στη σκηνή του πολιτισμούΝτύνεται ΕλληνικάΚαι αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο., ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.