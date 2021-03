Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Προσαρμοστικότητα και καινοτομία διασφαλίζουν την υπεροχή του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Εκτός των άμεσων επιπτώσεων στην υγεία των πολιτών και τα παγκόσμια συστήματα υγείας, η πανδημία επηρέασε σε πρωτοφανή βαθμό την ομαλή λειτουργία εκπαιδευτικών οργανισμών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Ωστόσο, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτοντας τα ισχυρά χαρακτηριστικά της προσαρμοστικότητας και καινοτομίας, κατάφερε σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις αυτής της κρίσης και να συνεχίσει απρόσκοπτα την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης στους φοιτητές του, όπου κι αν βρίσκονται. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη δεύτερη δεκαετία της λειτουργίας του ως πανεπιστημιακό ίδρυμα επένδυσε νωρίς στο τομέα της καινοτομίας και δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά κατατάσσεται σε διεθνείς αξιολογήσεις και ειδικότερα από το Times Higher Impact Rankings 2020, έναν από τους πιο αξιόπιστους διεθνείς θεσμούς στην εκπαίδευση που υιοθετεί τα κριτήρια των Ηνωμένων Εθνών στην αξιολόγηση του, ανάμεσα στα 101+ πανεπιστήμια παγκοσμίως στην κατηγορία της Καινοτομίας, Επιχειρηματικότητας και Υποδομών. Με στρατηγική επένδυση στη γνώση, εντυπωσιακούς ρυθμούς ανάπτυξης, δέσμευση στη συνεχή βελτίωση και ολοένα και περισσότερα ακαδημαϊκά και ερευνητικά επιτεύγματα και διακρίσεις, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με πέντε δυναμικές σχολές ( Ιατρική Επιστημών της Αγωγής, Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών και τη Μονάδα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης ), εξακολουθεί να αποδεικνύει γιατί θεωρείται αρωγός σε αυτή την απαραίτητη στροφή της Κύπρου προς ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο βασισμένο στην οικονομία της γνώσης.Πιστεύοντας ακράδαντα στη διασύνδεση πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας με τεχνολογική ανάπτυξη, καινοτομία και επιχειρηματικότητα, το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην έμπρακτη στήριξη της νέας γενιάς που θα επενδύσει τις γνώσεις και δεξιότητές της, αναπτύσσοντας νεοφυείς επιχειρήσεις βασισμένες στη γνώση. Αυτή η οικονομία της γνώσης απαιτεί κίνητρα ανάπτυξης έρευνας και καινοτομίας, πρόσβαση σε χρηματοδότηση αλλά κυριότερα κουλτούρα προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας, ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητα της οικονομίας στη νέα ψηφιακή εποχή. Η επένδυση €150 εκατ. στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου από τον διεθνή οργανισμό Galileo Global Education, τον μεγαλύτερο ευρωπαϊκό όμιλο πανεπιστημιακής εκπαίδευσης σημαντικός μέτοχος του οποίου είναι το γαλλικό κράτος, προσέλκυσε ακαδημαϊκούς και ερευνητές από όλο τον κόσμο.Διευκόλυνε την σταδιακή μετεξέλιξη της πανεπιστημιούπολης σε smart campus και ενίσχυσε την εισαγωγή νέων ακαδημαϊκών και ερευνητικών προγραμμάτων και την ένταξη νέων καινοτόμων προγραμμάτων σε τομείς όπως η Βιοϊατρική και η Τεχνητή Νοημοσύνη.Περαιτέρω, η εξωτερική χρηματοδότηση για έρευνα στο Πανεπιστήμιο έχει τετραπλασιαστεί τα τελευταία 5 χρόνια, με το κέντρο CERIDES - Excellence in Innovation and Technology να έχει εξασφαλίσει τρία έργα του χρηματοδοτικού προγράμματος Ορίζοντα 2020 της ΕΕ. Το CERIDES θα επικεντρωθεί κυρίως στις επιστήμες κινδύνου και λήψης αποφάσεων και θα ενεργήσει ως συντονιστής έργου για δύο από τα τρία έργα αξίας περίπου €12,5 εκατ. που συνδέουν το Πανεπιστήμιο με άλλα 54 ιδρύματα-εταίρους τα επόμενα τρία χρόνια.Η ίδρυση και λειτουργία της Ιατρικής Σχολής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν αποτέλεσμα συνεργασιών με διακεκριμένους επιστήμονες και καθηγητές από την Κύπρο, δημιουργώντας μια υπερσύγχρονη σχολή που στεγάζει τελευταίου τύπου ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας, πληροφορικής, επικοινωνίας και σύγχρονες μεθόδους διαπαιδαγώγησης. Η πρόσφατη διαπίστευση μέσω της διαδικασίας του World Federation of Medical Education (WFME) εξασφαλίζει τη διεθνή αναγνώριση του πτυχίου ανοίγοντας πόρτες για συνέχιση της κλινικής άσκησης για ειδικότητα ανά το παγκόσμιο, συμπεριλαμβανομένης και της Αμερικής που βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις τον αποφοίτων ιατρικής. Η Ιατρική Σχολή προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πρωτοπόρο πρόγραμμα σπουδών, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μεθοδολογιών στη διδασκαλία και στην εκμάθηση. Αυτές περιλαμβάνουν διαλέξεις, πρακτική άσκηση, διαδραστική διδασκαλία σεμινάρια κλινικών δεξιοτήτων, εικονική (virtual) μάθηση και κλινική εκπαίδευση από το πρώτο έτος σπουδών με ασθενείς σε δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία της Κύπρου, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της εφαρμογής των θεωριών και αναπτύσσοντας περαιτέρω τα επαγγελματικά προσόντα των φοιτητών και τις κλινικές και επικοινωνιακές τους δεξιότητες.Οι φοιτητές έχουνσε όλη την Κύπρο, ιδιαίτερα με τα Γενικά Νοσοκομεία Λάρνακας και Λευκωσίας, καθώς και με το Κυπριακό Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής, τα Ιδιωτικά Νοσοκομεία Αρεταίειο, Ιπποκράτειο και Απολλώνειο, το Γενικό Νοσοκομείο ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων και με τον Όμιλο Υγεία στην Ελλάδα. Συγκριτικό πλεονέκτημα για τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής είναι η αποκλειστική συνεργασία με το American Medical Center και το German Oncology Center για την κλινική άσκηση των φοιτητών. Η συμφωνία που υπογράφηκε με το πανεπιστημιακό νοσοκομείο Hadassah University Hospital στο Ισραήλ, προβλέπει επίσης την κλινική άσκηση των φοιτητών και συνεργασία σε κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα.Το ακαδημαϊκό πρόγραμμα της Οδοντιατρικής είναι το πρώτο στην Κύπρο και συνοδεύεται από την λειτουργία ιδιόκτητης Οδοντιατρικής Κλινικής για την άμεση και απρόσκοπτη σύνδεση της θεωρητικής εκπαίδευσης των φοιτητών με τη πρακτική άσκηση. Οι εγκαταστάσεις διαθέτουν προσομοιωτές ασθενών, με το κάθε εργαστήριο να απευθύνεται αποκλειστικά σε 20 σπουδαστές και αυτό για να διασφαλίζεται η ποιότητα της διδασκαλίας με τον κάθε φοιτητή να έχει τον δικό του ασθενή.Την ίδια στιγμή, 23 προγράμματα Επιστημών Υγείας και Ζωής του Πανεπιστημίου έχουν ενισχυθεί από τη δημιουργία ενός ευρύτερου ακαδημαϊκού ιατρικού θεσμού, καθιστώντας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως τον κάτοχο του πιο ολοκληρωμένου Τμήματος Επιστημών Υγείας και Ζωής στην Κύπρο. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν τις Βιολογικές Επιστήμες - το πρώτο πρόγραμμα στην Κύπρο που παρέχει τη δυνατότητα εξειδίκευσης στη Μικροβιολογία, το πρόγραμμα Φαρμακευτικής - με 12 μήνες πρακτικής άσκησης σε Φαρμακεία και Ιατρικά Κέντρα, τις Βιοϊατρικές Επιστήμες - με πρόγραμμα που παρέχει στους φοιτητές σταθερά επιστημονικά θεμέλια στη βιολογία σε σχέση με την ανθρώπινη υγεία και ασθένεια, την Λογοθεραπεία - το πρώτο πρόγραμμα Λογοπαθολογίας στην ελληνική γλώσσα με την πρακτική άσκηση των φοιτητών να γίνεται στην ιδιόκτητη αναγνωρισμένη Πανεπιστημιακή Κλινική Λόγου, Ομιλίας και Ακοής.Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, επίσης, έχει εισαγάγει πρώτο σπουδές στην Φυσικοθεραπεία - με τους απόφοιτους να εγγράφονται στο μητρώο φυσιοθεραπευτών εξασφαλίζοντας άδεια ασκήσεως επαγγέλματος φυσιοθεραπευτή, το δημοφιλές πρόγραμμα της Αθλητικής Επιστήμης και Φυσικής Αγωγής - το μοναδικό πρόγραμμα στο είδος του που παρέχει ειδικότητα σε κάποιο άθλημα για όσους επιλέξουν την κατεύθυνση του Αγωνιστικού Αθλητισμού-Προπονητική. Επιπρόσθετα, παρέχει το πρώτο και μοναδικό προπτυχιακό πρόγραμμα Εργοθεραπείας στην Κύπρο και στην Ελλάδα, το πρόγραμμα Νοσηλευτικής - αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το δημοφιλές πρόγραμμα Διατροφή-Διαιτολογία και το πρόγραμμα Ακτινοδιαγνωστική-Ακτινοθεραπεία το οποίο δίνει τη δυνατότητα για εργασία σε δημόσια και ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, σε τμήματα κλασσικής ακτινολογίας, μαστογραφίας, αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας.Ανταποκρινόμενη στις ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί πλέον μια σοβαρή εναλλακτική επιλογή για επαγγελματίες ανά τον κόσμο οι οποίοι αναζητούν να ενισχύσουν τις προοπτικές ανέλιξης τους, ειδικά όταν δεν μπορούν να σπουδάσουν ακολουθώντας τον συμβατικό τρόπο μάθησης. Οι νέες τεχνολογίες και εφαρμογές, όπως οι ψηφιακές πλατφόρμες και οι διαδικτυακές εργαλειοθήκες, δίνουν μια ολοκληρωμένη διάσταση στην εξκαι επιτρέπουν στον επαγγελματία να έχει τον έλεγχο της διαδικασίας μάθησης του κάνοντας αποδοτικότερη διαχείριση του χρόνου του και προσαρμόζοντας τις σπουδές του στις ιδιαίτερες του ανάγκες.Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το πρώτο πανεπιστήμιο σε Κύπρο και Ελλάδα που από το 2015 είχε αξιολογηθεί από τον διεθνή οργανισμό αξιολόγησης QS TOP UNIVERSITIES (QS Stars) με τον υψηλότερο δείκτη «Πέντε Αστέρια» στους τομείς της διδασκαλίας, των εγκαταστάσεων, της κοινωνικής ευθύνης, της διεθνοποίησης και της προσβασιμότητας/στήριξης των φοιτητών. Σε αυτά προστέθηκε ακόμα μια διάκριση «Πέντε Αστέρια» στον τομέα της απασχολησιμότητας. Δεν είναι τυχαίο ότι οι απόφοιτοι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελούν την πρώτη προτίμηση των εργοδοτών, με 87% των αποφοίτων να έχουν βρει δουλειά στον τομέα τους σε διάστημα έξι μηνών. Σημαντικό επίτευγμα αποτελεί το γεγονός ότι φέτος τον Ιούνιο το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έγινε δεκτό σαν πλήρες μέλος του Δικτύου Ουτρέχτης (Utrecht Network), ένα από τα πιο αποκλειστικά δίκτυα πανεπιστημιακής συνεργασίας αλλά και επιρροής στον χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.