Αυτή την Κυριακή το σπουδαίο αστυνομικό-δικαστικό μυθιστόρημα του John Grisham «Το μεγάλο κόλπο» είναι στο ΘΕΜΑ.

«Λέγομαι Μάλκομ Μπάνιστερ. Είμαι μαύρος, σαραντατριών ετών, καταδικασμένος για ένα έγκλημα που διέπραξα εν αγνοία μου. Είμαι δικηγόρος και βρίσκομαι στη φυλακή. Είναι μεγάλη ιστορία. Έχω εκτίσει τα πέντε από τα δέκα χρόνια που μου έριξε ένας άτολμος και υποκριτής ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσινγκτον. Έχω εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες έφεσης. Δεν έχω καμιά ελπίδα να βγω από τη φυλακή τα επόμενα πέντε χρόνια, με εξαίρεση μερικές ψωροβδομάδες που μπορεί να μου αφαιρέσουν στο τέλος λόγω καλής διαγωγής. Και η διαγωγή μου είναι υποδειγματική». Έτσι αυτοπροσδιορίζεται ο κεντρικός ήρωας του μπεστ-σέλερ «Το μεγάλο κόλπο». Ο συγγραφέας John Grisham, κατά τους New York Times ο καλύτερος Αμερικανός μυθιστοριογράφος της γενιάς του, τοποθετεί τη δράση μέσα στη φυλακή. Ο Μάλκομ Μπάνιστερ θεωρεί ότι δεν έχει τίποτα στα χέρια του. Στην πραγματικότητα όμως ξέρει τον δολοφόνο ενός δικαστή και της νεαρής γραμματέως του. Ο Μπάνιστερ γνωρίζει επίσης τι περιείχε το μεγάλο, τελευταίας τεχνολογίας και ύψιστης ασφάλειας χρηματοκιβώτιο στο σπίτι του δικαστή. Αυτό που βρέθηκε ανοιχτό και άδειο μετά το διπλό έγκλημα. Τι ήταν κρυμμένο μέσα στο χρηματοκιβώτιο; Το FBI θέλει πολύ να μάθει. Ο Μάλκομ θέλει κι αυτός πολύ να τους το πει. Αλλά όχι χωρίς αντάλλαγμα. Το παιχνίδι που θα ακολουθήσει είναι μόνο για αναγνώστες με γερά νεύρα.Γεννημένος το 1955 στο Άρκανσο των ΗΠΑ, ο John Grisham ονειρευόταν να γίνει επαγγελματίας παίκτης του μπάσκετ. Καταλαβαίνοντας όμως γρήγορα πως δεν είναι φτιαγμένος για τέτοιου είδους καριέρα, σπούδασε νομικά και ξεκίνησε την άσκησή του στο ποινικό δίκαιο. Παρότι γνώρισε πολλές φορές την απόρριψη μέχρι να καταφέρει να εκδώσει το πρώτο του μυθιστόρημα, A Time to Kill, το 1988, μόλις τρία χρόνια αργότερα μπήκε στη λίστα των πιο επιτυχημένων συγγραφέων θρίλερ στον κόσμο με το μυθιστόρημά του The Firm, το οποίο έγινε μια cult κινηματογραφική ταινία. Τα έργα του έχουν ξεπεράσει σε πωλήσεις τα 300 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και έχουν μεταφραστεί σε περισσότερες από σαράντα γλώσσες. Εννέα μυθιστορήματά του έχουν μεταφερθεί στη μικρή και στη μεγάλη οθόνη.