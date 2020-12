Cosmos Sport: «Πρωταθλητές» το 2020 στο ηλεκτρονικό εμπόριο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

To Νο1 Ηλεκτρονικό κατάστημα αθλητικών ειδών Cosmossport.gr και χορηγός της ομάδας μπάσκετ του ΘΕΜΑ, βραβεύθηκε για 8η συνεχή χρονιά στα e-evolution awards, που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα του GR.E.CA., αποσπώντας 1ο Βραβείο Ηλεκτρονικού Εμπορίου & Ηλεκτρονικού Επιχειρείν καθώς και χρυσό βραβείο για το Κορυφαίο κατάστημα αθλητικών ειδών.Η διάκριση ήρθε σε μια χρονιά που το ηλεκτρονικό εμπόριο κυριάρχησε, λόγω συνθηκών, στις αγορές του καταναλωτών και συνοδεύτηκε από ισχυρά επιχειρησιακά αποτελέσματα.Η διάκριση αντικατοπτρίζει την επί συναπτά έτη ηγετική ψηφιακή θέση της ΚΟΣΜΟΣ ΣΠΟΡ Α.Ε., η οποία κατέχει σημαντική τεχνογνωσία και σταθερά ανοδικά αποτελέσματα. Ειδικά το 2020, ο οργανισμός επένδυσε σημαντικά σε ταλέντο και την ανάπτυξη καινοτόμων, αποκλειστικά ηλεκτρονικών υπηρεσιών με μέλημα την παροχή ασφαλών συναλλαγών την περίοδο της πανδημίας.Απαντώντας στην ανάγκη του καταναλωτή για γρήγορη και ανέπαφη παραλαβή, το Cosmossport.gr λάνσαρε το πρώτο Drive In σημείο παραλαβής online παραγγελιών εντός 24ώρου. Επιπλέον δημιούργησε digital υπηρεσίες όπως το Home Try On, την δυνατότητα δοκιμής προϊόντων στο σπίτι με δυνατότητα επιστροφής χρημάτων εντός 24 ώρου, το On line Stylist και την eGiftcard . Παράλληλα αύξησε σε εύρος την προϊοντική του γκάμα, σε άνω των 25.000 κωδικούς, εξυπηρετώντας εξειδικευμένα segments της αγοράς, ενώ λάνσαρε τη νέα multistore ηλεκτρονική πλατφόρμα του με προηγμένες δυνατότητες personalization.H Cosmos Sport δείχνει το δρόμο του επιτυχημένου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, αξιοποιώντας νέες τεχνολογίες τόσο στις υπηρεσίες του πελάτη, όσο και στο Supply Chain, ενώ τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε τη λειτουργία του το νεότευκτο logistics center της εταιρείας επιφάνειας 7.000 τμ υλοποιώντας επενδυτικό σχέδιο ύψους εν'ος εκατ. ευρώ.Το 2020 τα ηλεκτρονικά κανάλια της Κόσμος Σπορ Α.Ε. (Cosmos Sport, Sneaker10, Sportsfactory, Slamdunk) πραγματοποίησαν άνω του 50% των ετήσιων πωλήσεων, με το ηλεκτρονικό εμπόριο να παραμένει προτεραιότητα και προσωπική ενασχόληση της διοίκησης, ενώ συνεχίζονται οι επενδύσεις σε ανθρώπινο ταλέντο σε διάφορες θέσεις σε στενή συνεργασία με κορυφαία ιδρύματα και φορείς της χώρας.