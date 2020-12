Στο Marie Claire Ιανουαρίου που κυκλοφορεί εκτάκτως αυτή την Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου με το Θέμα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ένα τεύχος γεμάτο μικρές πολυτέλειες για λαμπερές γιορτές στο σπίτι.Στο τεύχος Ιανουαρίου υποδεχόμαστε τη νέα χρονιά με δύναμη και αισιοδοξία.Στο εξώφυλλο η Nicole Kidman, καλύτερη από ποτέ, φωτογραφίζεται στην πατρίδα της, την Αυστραλία, και μιλάει για όλα αποκλειστικά στο Marie Claire. Τι την έμαθε η χρονιά που φεύγει; «Ότι ποτέ δεν ξέρεις τι σε περιμένει μόλις στρίψεις τη γωνία. Ποιος θα μπορούσε να το προβλέψει αυτό; Αλλά είμαστε ακόμη ζωντανοί και προσαρμοζόμαστε».Η Kidman δεν χρειάζεται συστάσεις αφού όχι μόνο είναι μία από τις μεγαλύτερες σταρ του πλανήτη, αλλά βρίσκει πάντα τρόπους να είναι στην επικαιρότητα δουλεύοντας ασταμάτητα. Αυτή την εποχή όλοι συζητάμε τη σειρά «The Undoing», στην οποία πρωταγωνιστεί στο πλάι του Hugh Grant, δημιουργώντας άλλη μία γοητευτική ηρωίδα, ενώ ως παραγωγός φροντίζει να φέρνει στην επιφάνεια ενδιαφέρουσες ιστορίες και να αγωνίζεται για θέματα που αφορούν τις γυναίκες, όπως η ενδοοικογενειακή βία.Bring the party home!H μόδα και τα όμορφα πράγματα μας δίνουν πάντα χαρά και αυτή η χαρά θα γίνει η καύσιμη ύλη που θα φωτίζει και θα ζεστάνει το σπίτι μας όλες αυτές τις μέρες.Dress up, stay home, stay safe!ΜόδαΛατρεύουμε να θυμίζουμε στον εαυτό μας ότι η μόδα είναι τέχνη με editorial όπως το Atelier, με πρωταγωνιστές ρούχα-έργα τέχνης: κιμονό, μεταξωτά φορέματα και εντυπωσιακά κεντήματα.Κοστούμια με στρας, βελούδινα, συνδυασμένα με μεταλλιζέ τοπ ή δερμάτινα πανωφόρια. Είναι το νέο power sexy που θα μας οδηγήσει με φόρα στο 2021!ΔώραΠοτέ δεν είναι αργά για δώρα. Βάζουμε στα ηχεία την αγαπημένη μας μουσική και ξεκινάμε το shopping στα αγαπημένα μας e-shop για κάθε τύπο γυναίκας, άνδρα, παιδιού ή διάθεσης.Ευχές!Το πνεύμα της γιορτής κάνει περισσότερη φασαρία και μοιράζει μεγαλύτερες ποσότητες χρυσόσκονης όταν μοιράζεται, όταν είναι οικογενειακό.Φίλοι και συνεργάτες του Marie Claire μοιράζονται μαζί μας οικογενειακές παραδόσεις, αγαπημένες αναμνήσεις και ευχές για μια χρονιά που δεν μπορεί παρά να είναι καλύτερη.Όπως κάθε μήνα, το Marie Claire συναντά ανθρώπους που κάνουν τη διαφοράΗ Ελπίδα παραμένει δυνατή!Η Μαριάννα Γουλανδρή-Λαιμού και μία ομάδα ακούραστων γυναικών ανανεώνουν το Σύλλογο Φίλων Παιδιών με Καρκίνο Ελπίδα, δημιουργώντας ένα εύχρηστο, μοναδικό e-shop για να διευκολύνουν όσους θέλουν να ενισχύσουν τη δράση τουςΆποψηΗ καραντίνα δεν είναι ο,τι χειρότερο μας έχει συμβεί. Μπορούμε να είμαστε χαρούμενοι μέχρι να αγκαλιαστούμε ξανά.ΟμορφιάTo νέο Glam: Ακόμα κι αν δεν έχουμε φέτος προσκλήσεις για μεγάλα πάρτυ και ρεβεγιόν που κρατούν μέχρι το ξημέρωμα, η διάθεσή μας για διασκέδαση μαζί με τη λάμψη που χαρίζει ένα μακιγιάζ παραμένουν.Μεγαλώνουμε όμορφα!Ποιο είναι το ενέσιμο που έκανε τη βασίλισσα της new age ευεξίας, Γκουίνεθ Πάλτροου να δηλώσει ενθουσιασμένη;Μην χάσετε αυτό το πλούσιο, πρώτο τεύχος της νέας χρονιάς!Marie Claire, ό,τι έχει σημασία για τις γυναίκες