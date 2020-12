Κορωνοϊός: Στρατιωτικός γιατρός περιγράφει πώς μετέφεραν σε ειδική κάψουλα Έλληνα ασθενή από το Κιργιστάν

"Non unus est reliquis post" -Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ για να με πάρετε. -Θα φτάναμε στην άλλη... Δημοσιεύτηκε από Andreas Panagiotopoulos στις Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020

Ταξίδεψε στογια να παραλάβει, με το υπόλοιποαεροσκάφους ένανμεκαι να τον μεταφέρουν στη χώρα. Έμεινε μαζί με τους αλλους«με το βλέμμα στον ασθενή που είχε τεθεί σε καταστολή, αφού εμφάνισε σημεία κλειστοφοβίας, όταν έκλεισε η κάψουλα». Και τώρα, επιστρέφοντας στηννιώθει μόνο περηφάνια, γιατί είναι μέλος μιας χώρας που θα προσέγγισε κάθε πολίτη της που έχει ανάγκη.Ο λόγος για τον στρατιωτικό γιατρόπου σε μια συγκλονιστική περιγραφή που δημοσίευσε στο, εξήγησε πώς έγινε η αεροδιακομιδή ασθενούςαπό τοστηΌταν ο ασθενής τον ευχαρίστησε, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος του είπε ότι θα έφταναν και στην άλλη άκρη του κόσμου. Την ίδια ώρα, οι αξιωματούχοι του Κιργιστάν τους κοιτούσαν « με απορία, αφού η νοοτροπία τους δεν επέτρεπε να κατανοήσουν πως ήταν δυνατό ένα αεροπλάνο με ιατρικό πλήρωμα να διανύσει 10.000 km για να παραλάβει έναν και μόνο άνθρωπο».Η διακομιδή δεν ήταν εύκολη. Ο ασθενής έπρεπε να παραμείνει στην ειδική κάψουλα για 8 ώρες, ενώ το πλήρωμα ήταν πλήρως ντυμένο, ενώ έμεινε καθ’ όλη τη διάρκεια της επιστροφής «χωρίς νερό ή ατομική υγιεινή, με το βλέμμα στον ασθενή που είχε τεθεί σε καταστολή, αφού εμφάνισε σημεία κλειστοφοβίας, όταν έκλεισε η κάψουλα».Στο τέλος παραδόθηκε στητην ιδιαίτερη πατρίδα του, για να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο αναφοράς.«Επιστρέφοντας στηνμόνο περηφάνια μπορούσα να νιώθω, να αποτελώ μέλος μιας χώρας που θα προσέγγιζε τον κάθετης που έχει ανάγκη, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αδιαφορώντας για τις δυσκολίες», αναφέρει μεταξύ άλλων."Non unus est reliquis post"-Γιατρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε ως εδώ για να με πάρετε.-Θα φτάναμε στην άλλη άκρη του κόσμου, αν ήταν απαραίτητο.Απάντησα στον ασθενή την ώρα που οι Αξιωματούχοι από το Kyrgyzstan, μας κοιτούσαν με απορία, αφού η νοοτροπία τους δεν επέτρεπε να κατανοήσουν πως ήταν δυνατό ένα αεροπλάνο με ιατρικό πλήρωμα να διανύσει 10.000 km για να παραλάβει ένα και μόνο άνθρωπο.Sir, we leave no one behind, είπα κλείνοντας την πόρτα του αεροπλάνου, για να ξεκινήσουμε το 8ωρο επίπονο σκέλος του ταξιδιού.Ανδρας 53 ετών με COVID 19 πνευμονία, έπρεπε να παραμείνει μέσα στην κάψουλα απομόνωσης για 8ωρες, μέχρι να επιστρέψουμε στην Ελλάδα, με το πλήρωμα να είναι πλήρως ντυμένο με προστατευτικό εξοπλισμό.Για μας ήταν 8 ώρες χωρίς νερό ή ατομική υγιεινή, με το βλέμμα στον ασθενή που είχε τεθεί σε καταστολή, αφού εμφάνισε σημεία κλειστοφοβίας, όταν έκλεισε η κάψουλα.8 ώρες που δε θυμάμαι πως πέρασαν όταν παραδόθηκε στη Θεσσαλονίκη για να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο αναφορά, στην ιδιαίτερη πατρίδα του.Επιστρέφοντας στην Αθήνα, μόνο περηφάνια μπορούσα να νιώθω, να αποτελώ μέλος μιας χώρας που θα προσέγγιζε τον κάθε πολίτη της που έχει ανάγκη, σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, αδιαφορώντας για τις δυσκολίες.Αφιερωμένο στους επαγγελματίες υγείας που με σθένος και αυταπάρνηση, μάχονται απέναντι στην επάρατη αυτή νόσο που ονομάζεται COVID19Ανδρέας ΠαναγιωτοπουλοςKyrgyzstan, 02/12/20