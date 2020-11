Το #ΜένουμεΣπίτι θέλει τον τρόπο του

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Χρώματα αγαπημένα, γνώριμες μυρωδιές και πρόσωπα λατρεμένα. Αυτό είναι σπίτι. Το σπίτι είναι καταφύγιο. Είναι κομμάτι από τον εαυτό μας, προέκταση της προσωπικότητάς μας και καθρέφτης του χαρακτήρα μας. Το σπίτι ξεκουράζει. Όταν ανοίγουμε την πόρτα του σπιτιού μας και μπαίνουμε μέσα, αυτόματα φεύγει η κούραση όλης της μέρας και φτιάχνει η διάθεσή μας.Τώρα που οι ώρες μέσα στο σπίτι είναι αναγκαστικά περισσότερες έχουμε ακόμη περισσότερο χρόνο για όλα αυτά που πάντα μας προσέφεραν ξεκούραση ή μας έδιναν ευχαρίστηση. Μπορούμε πρωτίστως να αφιερώσουμε χρόνο στους αγαπημένους μας αλλά και σε εμάς τους ίδιους. Μπορούμε περισσότερο από ποτέ, να απολαύσουμε τις μικρές μας καθημερινές συνήθειες, τις ρουτίνες μας και τις ιεροτελεστίες μας, που χρειάζονται για να κυλήσει όμορφα η μέρα. Μπορούμε ακόμη να αποκτήσουμε νέες συνήθειες, όπως να κοιμόμαστε νωρίς, να ανακαλύψουμε νέες δεξιότητες, όπως δοκιμάζοντας τον εαυτό μας σε κάποια τέχνη ή χειροτεχνία αλλά και να υιοθετήσουμε νέα χόμπι, όπως η καθημερινή ολιγόλεπτη άσκηση ή ενασχόληση με κάποιο μουσικό όργανο.Στο προηγούμενο #ΜένουμεΣπίτι εγώ προσωπικά ανακάλυψα τα podcasts, τα εκπαιδευτικά βίντεο του YouTube και κόλλησα με το ekioskys.gr για όλες μου τις παραγγελίες σε είδη σουπερ μάρκετ και όχι μόνο. Συγκεκριμένα:το Podcast The Theatre Podcast with Alan Seales, με προσωπικές συνομιλίες με τα μεγαλύτερα ταλέντα του θεάτρου, από αστέρες ηθοποιούς μέχρι σκηνοθέτες, παραγωγούς, ιδιοκτήτες θεάτρων, εκπροσώπους τύπου και άλλους.το YouTube κανάλι The School of Life με την τέλεια σειρά από Great Ideas videos, με αγαπημένα μου τα History of Ideas όπου μέσα σε λίγα λεπτά μπορείς να μάθεις για την απαρχή κάποιων εννοιών όπως η μοναχικότητα για παράδειγμα.το eKioskys για τις online παραγγελίες μου στα ψώνια της εβδομάδας, από είδη περιπτέρου, βρεφικής φροντίδας, περιποίησης, καθαριστικά, τρόφιμα, μαναβική, καφέ, σνακ, και ό,τι άλλο χρειαστώ. Είναι χρήσιμο όταν παραγγέλνεις τόσο συχνά να μπορείς να τα βρίσκεις όλα σε ένα, με δωρεάν μεταφορικά και γρήγορη παράδοση.Όμως οι 6 + 2 πιο αγαπημένες καθημερινές συνήθειες στο σπίτι με #ΜένουμεΣπίτι ή χωρίς ήταν, είναι και θα είναι:Να μαγειρεύω Με έμπνευση της στιγμής και ό,τι διαθέσιμο υλικό. Αρκεί που είναι σπιτικό.Να φτιάχνω καφέ Κοίτα πως φουσκώνει! Ε ναι, το να φτιάχνεις καφέ θέλει μεράκι και μαεστρία!Να τσιμπολογάω Κάτι αλμυρό, κάτι γλυκό και πάλι από την αρχή. Έτσι έχει νόημα η σειρά στο νετφλιξ.Να φροντίζω το σπίτι Η σκόνη που έδιωξα, η τάξη που έβαλα, ο χώρος που αέρισα, το λουλούδι που πότισακαι μετά ήρθε ο καναπές...Να χαλαρώνωΠρέπει να σταματήσω να σκέφτομαι. Λίγο κρασί και λίγη καλή μουσική μπορούν να φέρουν την τέλεια χαλάρωση. Χρειάζονται και οι παύσεις στη ζωή.Να βλέπω netflixΤέλος στις «βαριές» σειρές. Βάζω και λίγο γέλιο στη ζωή μου. Ήρθε η ώρα να ξεκινήσω μία κωμική σειρά.Να φροντίζω τον εαυτό μου Beaute ολέ ! Ενυδατώνω πρόσωπο και μαλλιά με μάσκα και βάζω αιθέρια έλαια και κεριά στο μπάνιο μου. Αν όχι τώρα, πότε;Να διαβάζω το βιβλίο μουΤώρα έχω τον χρόνο να διαβάσω τα βιβλία που ήθελα και δεν προλάβαινα.Με όλα τα παραπάνω ξεχνάω να βγω από το σπίτι. Ευτυχώς που δεν χρειάζεται!!!