Αυτή την Κυριακή μη χάσετε το Πρώτο Θέμα!

Ο αστυνόμος Τομάσο Καζαμπόνα καλείται να λύσει ένα από τα πιο παράξενα μυστήρια της καριέρας του. Αλλά τίποτα δεν είναι αυτό που φαίνεται σε ένα από τα πιο συναρπαστικά νουάρ που έχουν γραφτεί τα τελευταία χρόνια.Ο Antonio Fusco έχει κερδίσει παγκόσμια δημοφιλία και αναγνώριση από τους κριτικούς, ως ένας πραγματικός μετρ του αστυνομικού μυθιστορήματος. Ο τρόπος που γράφει είναι συναρπαστικός, ακριβώς επειδή όλα είναι τόσο αληθοφανή, σαν να συμβαίνουν εδώ και τώρα, μπροστά στα μάτια του αναγνώστη. Βέβαια, ο Fusco, πριν γίνει συγγραφέας παγκόσμιων μπεστ-σέλερ είχε διατελέσει ο ίδιος στέλεχος της ιταλικής αστυνομίας, ενώ επιπλέον έχει σπουδάσει εγκληματολογία.Στο βιβλίο του «Η Μέθοδος του Φοίνικα» ένα ανώνυμο τηλεφώνημα στο τμήμα μιας μικρής πόλης στην Ιταλία, φέρνει τον αστυνόμο Τομάσο Καζαμπόνα στον τόπο ενός εγκλήματος. Η πρώτη εντύπωση είναι ότι ο φόνος μιας νεαρής γυναίκας θα εξιχνιαστεί εύκολα, καθώς ο δράστης έχει αφήσει πίσω του πολλά στοιχεία. Όμως, πολύ σύντομα ο βασικός ύποπτος ανασύρεται από τον βυθό μιας λίμνης, νεκρός σε τροχαίο δυστύχημα. Το ένστικτο του Καζαμπόνα λέει ότι πίσω από την ιστορία των δύο θυμάτων (μιας Ουκρανής στριπτιζέζ και ενός διάσημου πορνοστάρ) κρύβεται κάτι σατανικό και θανάσιμα επικίνδυνο. Ο αόρατος δολοφόνος έχει ως κίνητρο την εκδίκηση, αλλά και κάτι ακόμη πιο διεστραμμένο: Να σκοτώσει για να δημιουργήσει καινούργια ζωή. Ο Τομάσο Καζαμπόνα καταδιώκει έναν πανούργο, αδίστακτο εγκληματία, μαζεύοντας στοιχεία από το ένα ιταλικό χωριό στο άλλο. Και καθώς πιστεύει ότι πλησιάζει στο στόχο του, βιώνει απίστευτα απρόοπτα, εμπειρίες που τον κάνουν να χάσει την εμπιστοσύνη του ακόμη και για τα πιο αγαπημένα του πρόσωπα.