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ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Κορωνοϊός - Δείτε στο protothema.gr: Κρούσματα και θάνατοι σε όλο τον κόσμο

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Συγκλονιστικό βίντεο: Η επίθεση στην εφορία της Κοζάνης

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ανησυχία από τις εισαγωγές για Covid-19 στα νοσοκομεία - Με μάσκα από σήμερα όλοι στα σούπερ μάρκετ

Ελλάδα

Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

control
ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)
The Umbrella Academy: Season 2


Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)
Good Girls: Season 2

Cursed (17/07/2020)
Cursed

Get Even (31/07/2020)
Get Even

Οι Δώδεκα (10/07/2020)
The Twelve

Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)
Boca a Boca


Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)
Cable Girls: Final Season: Part 2


Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)
The Protector: Season 4



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX


Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)
The Old Guard

Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)
Fatal Affair


Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)
Animal Crackers


Φίλα με 2 (24/07/2020)
The Kissing Booth 2


ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)
Unsolved Mysteries


Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)
Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)
The Business of Drugs: Limited Series

Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)
Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series

Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)
Street Food: Latin America

Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)
Last Chance U: Laney



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX


Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)
Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing


Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)
Ashley Garcia: Genius in Love



Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

14.30 Novasports 1HD
Στόουκ – Μπρέντφορντ EFL Championship Ποδόσφαιρο

17.40 COSMOTE SPORT 5 HD
Βουδαπέστη, Ουγγαρία - 1ος αγώνας, Formula 2

18.15 Novasports 3HD
Βερόνα – Αταλάντα Serie A Ποδόσφαιρο

19.15 ΕΡΤ3
Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ Super League Ποδόσφαιρο

19.15 EΡΤ SPORTS
Ατρόμητος-Πανιώνιος Super League Ποδόσφαιρο

19:15 Novasports 2HD
Αστέρας Τρίπολης – Λαμία Super League Ποδόσφαιρο

19.15 Novasports 1HD
ΑΕΛ – Ξάνθη Super League Ποδόσφαιρο

19.30 COSMOTE SPORT 1 HD
Νόριτς – Μπέρνλι Πρέμιερ Λιγκ Ποδόσφαιρο

20.30 Novasports 3HD
Κάλιαρι – Σασουόλο Serie A Ποδόσφαιρο

21.30 ΕΡΤ Sports HD
Ολυμπιακός-Νηρέας Χαλανδρίου Τελικός Κυπέλλου Γυναικών Πόλο

21.45 MEGA
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι Κύπελλο Αγγλίας Ποδόσφαιρο

22.45 Novasports 1HD
Μίλαν – Μπολόνια Serie A Ποδόσφαιρο




Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:








09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ
12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
13:00 ΕΠΤΑ
14:00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ
17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ
18:15 Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ
00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ
01:30 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:40 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
03:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
03:45 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
04:30 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ
04:45 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
05:20 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ
05:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ
06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ







10:30 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ
11:00 ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ
11:55 ΜΟΝΚ
12:05 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ
12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)
13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
14:00 ΕΚΛΕΨΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)
15:30 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
18:30 ΤΖΑΣΠΕΡ, ΤΑΞΙΔΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
20:00 ART WEEK - 2020
21:00 ΓΚΑΛΑ ΜΠΕΤΟΒΕΝ
22:30 ΠΕΝΤΡΟ ΝΟΥΛΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)
00:15 ΕΚΕΙΝΗ
00:25 ΕΚΕΙΝΗ
02:20 ART WEEK
03:20 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
04:20 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)
05:40 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)



MEGA


10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA
11:30 Εμείς Κι Εμείς
12:00 Το Ρετιρέ
13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:00 Τρεις Ευχές
15:50 Baywatch
17:00 Δελτίο Νοηματικής
17:10 Camera Cafe
17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο
18:10 Το Κόκκινο Δωμάτιο
19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:50 Το Κόκκινο Δωμάτιο
21:45 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι (Κύπελλο Αγγλίας - Ημιτελικός)
23:50 Μυστικός Πράκτορας Σαρπ: Επιχείρηση Μαζορέτες (Man Of The House)
01:40 Στάσου Πλάι Μου (Stand By Me)
02:00 Baywatch
03:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα
03:50 Κάψε Το Σενάριο
04:50 Love Sorry
05:50 Βέρα Στο Δεξί


 



10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)
11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)
12:00 Λίτσα.com (Ε)
13:00 Ant1 News
14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)
16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)
17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα
17:15 Θου-Βου Φαλακρός Πράκτωρ - Επιχείρησις: Γης Μαδιάμ
19:30 Ant1 News
20:45 Γκαρσονιέρα Για Δέκα
23:00 Λυσιστράτη
01:00 Vice - 8ος Κύκλος
02:00 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)
03:00 Έρωτας (Ε)
05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)
06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)






10:45 Η Barbie Και Οι Τρεις Σωματοφύλακες (Barbie And The Three Musketeers) - Α' Μ
11:30 Scooby Doo! Mystery Incorporated
11:50 Dolphin Tale
14:00 Modern Family
15:00 Star News
15:15 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος
16:15 Christine - 1ος Κύκλος
17:15 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα
17:30 Daylight
19:50 Star News
21:00 Ready Player One
23:45 The Mentalist - 3ος Κύκλος
01:45 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος
03:45 Ο Κύριος Του Κυρίου (I Now Pronounce You Chuck & Larry)
06:00 Mecard






10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ
13:00 Ειδήσεις
13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II
16:45 Kitchen Lab, II (Ε)
17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα
17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)
19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων
20:00 Ένα Κορίτσι Για Δυο
22:00 Τα Φαντάσματα Των Πρώην (Ghosts Of Girlfriends Past)
00:15 Πίσω Μου Σ' Έχω Σατανά
02:15 Στην Υγειά Μας, Ρε Παιδιά (Ε)
05:20 Beta Queen (Ε)







10:00 Ακραία Φαινόμενα
12:30 Eco News
13:00 Dot.
14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων
14:50 Eurogames (Ε)
17:30 Δελτίο Στη Νοηματική
17:40 Happy Traveller (Ε)
18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)
19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων
21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά! (Ε)
01:15 Γοητευτικός Και Επικίνδυνος (The Narcissist)
03:00 Υπέρτατη Πρόκληση (Maximum Risk)
04:30 Dot. (Ε)
05:10 Happy Traveller (Ε)
06:00 Καλημέρα







08:00 Η Αγορά Σήμερα
15:00 La Dona (Ε)
16:00 La Patrona (Ε)
18:00 Daddy Cool (Ε)
19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
20:00 Castle (Ε)
21:00 Castle (Ε)
22:00 Η Εκδρομή
23:00 The Net
01:30 Mayday (Ε)
02:15 Η Εκδρομή (Ε)
03:00 Η Εκδρομή (Ε)
03:45 Mayday (Ε)
04:30 Vice (Ε)
05:15 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)
06:00 La Dona (Ε)







09:50 Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ
12:00 My Greece (Ε)
13:00 Open News
13:30 Open Sport
14:50 Αννίτα Κοίτα
17:15 Open News Στη Νοηματική
17:30 Αννίτα Κοίτα
19:00 Open News
20:00 Μα Πώς Τα Καταφέρνει (I Don't Know How She Does It)
22:00 Το Κόκκινο Ποτάμι - 1ος Κύκλος (Ε)
23:15 Τέσσερις Γάμοι Και Μία Κηδεία (Four Weddings And A Funeral)
01:45 Εκδίκηση Με Αίμα (Blood Out)
03:15 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος
04:00 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος
04:45 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος
05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει








10:00 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ
11:00 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
11:30 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
12:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
13:00 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ
14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ
15:00 ΑΓΡΟWEEK
16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ
17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ
17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
18:00 ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΤΑΪΤΗΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)
19:15 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- SUPERLEAGUE: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ
21:15 ΡΑΦΑΗΛ, ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
22:15 ΣΕΖΑΝ ΚΑΙ ΖΟΛΑ
00:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
01:30 ΡΑΦΑΗΛ, ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ
02:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ
03:00 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)
04:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -
05:00 CORPUS AETERNUM
06:00 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -







10:30 Barbie Dreamtopia
11:00 Paw Patrol
11:30 44 Γάτες
12:00 Butterbean's Cafe
12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη
13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
14:00 Winx
14:30 Regal Academy
15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends
15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats
16:30 Η Μέρα Της Σάνη
17:00 Paw Patrol
17:30 Ράστυ Ρίβετς
18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου
18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης
19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου
19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του
20:00 Lego Friends
20:30 Gormiti
21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu
22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος
23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος
23:30 Zoey
00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ
00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν
01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος
02:25 Game Shakers
02:45 Game Shakers
03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς
04:00 The Troop
04:25 The Troop
04:50 True Jackson
05:10 True Jackson
05:35 Με Λένε Φράνκη
06:00 Με Λένε Φράνκη






10:00 ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ
11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ
12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 7
13:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ
14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ
15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ
15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ
16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)
17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ
19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ
20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ
20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ
21:00 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ
22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ
23:00 Ο ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ
00:30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
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