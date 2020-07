Tο πρόγραμμα της τηλεόρασης - Προτάσεις - Αθλητικές μεταδόσεις

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Ακαδημία της Ομπρέλας: Σεζόν 2 (31/07/2020)

The Umbrella Academy: Season 2

Καλά Κορίτσια: Σεζόν 3 (26/07/2020)

Good Girls: Season 2

Cursed (17/07/2020)

Cursed

Get Even (31/07/2020)

Get Even

Οι Δώδεκα (10/07/2020)

The Twelve

Το Παιχνίδι του Φιλιού(17/07/2020)

Boca a Boca

Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία Σεζόν: Μέρος 2 (03/07/2020)

Cable Girls: Final Season: Part 2

Χακάν: Ο Προστάτης: Σεζόν 4 (09/07/2020)

The Protector: Season 4

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Η Παλιά Φρουρά (10/07/2020)

The Old Guard

Μοιραίος Δεσμός (16/07/2020)

Fatal Affair

Μπισκοτοζωάκια (24/07/2020)

Animal Crackers

Φίλα με 2 (24/07/2020)

The Kissing Booth 2

ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Άλυτα Μυστήρια (01/07/2020)

Unsolved Mysteries

Με Πολλή Αγάπη: Ο Θρύλος του Γουόλτερ Μερκάδο (08/07/2020)

Mucho Mucho Amor: The Legend of Walter Mercado

Ναρκωτικά: Μια Σκοτεινή Αγορά: Σειρά μίας σεζόν (14/07/2020)

The Business of Drugs: Limited Series

Fear City: Νέα Υόρκη εναντίον Μαφίας: Σειρά μίας σεζόν (22/07/2020)

Fear City: New York vs The Mafia: Limited Series

Street Food: Λατινική Αμερική (22/07/2020)

Street Food: Latin America

Τελευταία Ευκαιρία: Λέινι (28/07/2020)

Last Chance U: Laney

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Τα Μυστικά του Τραγουδόπτερου (24/07/2020)

Dragons: Rescue Riders: Secrets of the Songwing

Ashley Garcia: Genius in Love (20/07/2020)

Ashley Garcia: Genius in Love

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας:

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών:















Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

14.30 Novasports 1HDΣτόουκ – Μπρέντφορντ EFL Championship Ποδόσφαιρο17.40 COSMOTE SPORT 5 HDΒουδαπέστη, Ουγγαρία - 1ος αγώνας, Formula 218.15 Novasports 3HDΒερόνα – Αταλάντα Serie A Ποδόσφαιρο19.15 ΕΡΤ3Παναιτωλικός - Βόλος ΝΠΣ Super League Ποδόσφαιρο19.15 EΡΤ SPORTSΑτρόμητος-Πανιώνιος Super League Ποδόσφαιρο19:15 Novasports 2HDΑστέρας Τρίπολης – Λαμία Super League Ποδόσφαιρο19.15 Novasports 1HDΑΕΛ – Ξάνθη Super League Ποδόσφαιρο19.30 COSMOTE SPORT 1 HDΝόριτς – Μπέρνλι Πρέμιερ Λιγκ Ποδόσφαιρο20.30 Novasports 3HDΚάλιαρι – Σασουόλο Serie A Ποδόσφαιρο21.30 ΕΡΤ Sports HDΟλυμπιακός-Νηρέας Χαλανδρίου Τελικός Κυπέλλου Γυναικών Πόλο21.45 MEGAΆρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι Κύπελλο Αγγλίας Ποδόσφαιρο22.45 Novasports 1HDΜίλαν – Μπολόνια Serie A Ποδόσφαιρο09:00 ΕΠΙΛΟΓΕΣ12:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ13:00 ΕΠΤΑ14:00 ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ15:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ16:00 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΙΑ ΖΥΓΟΥΛΗ17:00 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ18:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ/ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΗ ΝΟΗΜΑΤΙΚΗ18:15 Η ΚΟΡΗ ΜΟΥ Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΡΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)20:00 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ21:00 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ22:00 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ00:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ - ΑΘΛΗΤΙΚΑ - ΚΑΙΡΟΣ00:05 ΣΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΛΕΜΕ ΝΑΙ01:30 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)01:40 Η ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)03:30 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ03:45 Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ04:30 Η ΖΩΗ ΑΛΛΙΩΣ04:45 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ05:20 ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΜΟΔΑΣ05:45 ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ06:00 ΜΑΖΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ10:30 ΖΙΓΚ ΚΑΙ ΣΑΡΚΟ11:00 ΓΑΤΟΣ ΣΠΙΡΟΥΝΑΤΟΣ11:55 ΜΟΝΚ12:05 ΑΣΤΥΝΟΜΟΣ ΣΑΪΝΗΣ12:55 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)13:15 ΠΟΠ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)14:00 ΕΚΛΕΨΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ)15:30 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)17:00 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)18:00 ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΝΤΑΛΤΟΝ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)18:30 ΤΖΑΣΠΕΡ, ΤΑΞΙΔΙ ΩΣ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)20:00 ART WEEK - 202021:00 ΓΚΑΛΑ ΜΠΕΤΟΒΕΝ22:30 ΠΕΝΤΡΟ ΝΟΥΛΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ)00:15 ΕΚΕΙΝΗ00:25 ΕΚΕΙΝΗ02:20 ART WEEK03:20 ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)04:20 ΣΤΕΝΕΣ ΕΠΑΦΕΣ ΤΡΥΠΙΟΥ ΤΟΙΧΟΥ (ΕΡΤ ΑΡΧΕΙΟ)05:40 ΝΗΣΤΙΚΟ ΑΡΚΟΥΔΙ (2008-2009)





10:30 Οι Κηπουροί Του MEGA11:30 Εμείς Κι Εμείς12:00 Το Ρετιρέ13:00 Μega Γεγονότα: Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:00 Τρεις Ευχές15:50 Baywatch17:00 Δελτίο Νοηματικής17:10 Camera Cafe17:30 Το Κόκκινο Δωμάτιο18:10 Το Κόκκινο Δωμάτιο19:30 Μega Γεγονότα: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:50 Το Κόκκινο Δωμάτιο21:45 Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι (Κύπελλο Αγγλίας - Ημιτελικός)23:50 Μυστικός Πράκτορας Σαρπ: Επιχείρηση Μαζορέτες (Man Of The House)01:40 Στάσου Πλάι Μου (Stand By Me)02:00 Baywatch03:00 Δέκα Λεπτά Κήρυγμα03:50 Κάψε Το Σενάριο04:50 Love Sorry05:50 Βέρα Στο Δεξί10:00 Βότκα Πορτοκάλι (Ε)11:00 Θα Βρεις Το Δάσκαλό Σου (Ε)12:00 Λίτσα.com (Ε)13:00 Ant1 News14:00 Κωνσταντίνου Και Ελένης (Ε)16:00 Εκείνες Κι Εγώ (Ε)17:00 Ant1 News - Δελτίο Στη Νοηματική Γλώσσα17:15 Θου-Βου Φαλακρός Πράκτωρ - Επιχείρησις: Γης Μαδιάμ19:30 Ant1 News20:45 Γκαρσονιέρα Για Δέκα23:00 Λυσιστράτη01:00 Vice - 8ος Κύκλος02:00 Ανατομία Ενός Εγκλήματος (Ε)03:00 Έρωτας (Ε)05:00 Κρυφά Μονοπάτια (Ε)06:00 Και Οι Παντρεμένοι Έχουν Ψυχή (Ε)10:45 Η Barbie Και Οι Τρεις Σωματοφύλακες (Barbie And The Three Musketeers) - Α' Μ11:30 Scooby Doo! Mystery Incorporated11:50 Dolphin Tale14:00 Modern Family15:00 Star News15:15 Τα Φιλαράκια (Friends) - 5ος Κύκλος16:15 Christine - 1ος Κύκλος17:15 Ειδήσεις Στη Νοηματική Γλώσσα17:30 Daylight19:50 Star News21:00 Ready Player One23:45 The Mentalist - 3ος Κύκλος01:45 Major Crimes - 1ος + 2ος Κύκλος03:45 Ο Κύριος Του Κυρίου (I Now Pronounce You Chuck & Larry)06:00 Mecard10:00 Σαββατοκύριακο Με Τον Μάνεση, ΙΙΙ13:00 Ειδήσεις13:50 Καλύτερα Δε Γίνεται, II16:45 Kitchen Lab, II (Ε)17:40 Δελτίο Ειδήσεων Στη Νοηματική Γλώσσα17:50 Οικογενειακές Ιστορίες (Ε)19:00 Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων20:00 Ένα Κορίτσι Για Δυο22:00 Τα Φαντάσματα Των Πρώην (Ghosts Of Girlfriends Past)00:15 Πίσω Μου Σ' Έχω Σατανά02:15 Στην Υγειά Μας, Ρε Παιδιά (Ε)05:20 Beta Queen (Ε)10:00 Ακραία Φαινόμενα12:30 Eco News13:00 Dot.14:00 Μεσημβρινό Δελτίο Ειδήσεων14:50 Eurogames (Ε)17:30 Δελτίο Στη Νοηματική17:40 Happy Traveller (Ε)18:40 Ο Πιο Αδύναμος Κρίκος (Ε)19:50 Βραδινό Δελτίο Ειδήσεων21:00 Στην Υγειά Μας Ρε Παιδιά! (Ε)01:15 Γοητευτικός Και Επικίνδυνος (The Narcissist)03:00 Υπέρτατη Πρόκληση (Maximum Risk)04:30 Dot. (Ε)05:10 Happy Traveller (Ε)06:00 Καλημέρα08:00 Η Αγορά Σήμερα15:00 La Dona (Ε)16:00 La Patrona (Ε)18:00 Daddy Cool (Ε)19:00 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)20:00 Castle (Ε)21:00 Castle (Ε)22:00 Η Εκδρομή23:00 The Net01:30 Mayday (Ε)02:15 Η Εκδρομή (Ε)03:00 Η Εκδρομή (Ε)03:45 Mayday (Ε)04:30 Vice (Ε)05:15 Καθρέφτη, Καθρεφτάκι Μου (Ε)06:00 La Dona (Ε)09:50 Ο Λαμπρούκος Μπαλαντέρ12:00 My Greece (Ε)13:00 Open News13:30 Open Sport14:50 Αννίτα Κοίτα17:15 Open News Στη Νοηματική17:30 Αννίτα Κοίτα19:00 Open News20:00 Μα Πώς Τα Καταφέρνει (I Don't Know How She Does It)22:00 Το Κόκκινο Ποτάμι - 1ος Κύκλος (Ε)23:15 Τέσσερις Γάμοι Και Μία Κηδεία (Four Weddings And A Funeral)01:45 Εκδίκηση Με Αίμα (Blood Out)03:15 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος04:00 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος04:45 Criminal Minds Beyond Borders - 1ος Κύκλος05:30 Τώρα Ό,τι Συμβαίνει10:00 ΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ11:00 ΤΑ ΒΟΥΝΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -11:30 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -12:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -13:00 ΧΑΡΑ ΘΕΟΥ14:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ14:30 ΧΩΜΑΤΑ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΑ-Ο ΓΕΡΟΣ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ15:00 ΑΓΡΟWEEK16:00 Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΟΥ17:00 ΕΙΔΗΣΕΙΣ17:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ18:00 ΟΙ ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΗΣ ΤΑΪΤΗΣ (Α' ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ)19:15 ΑΓΩΝΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ- SUPERLEAGUE: ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ - ΒΟΛΟΣ21:15 ΡΑΦΑΗΛ, ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ22:15 ΣΕΖΑΝ ΚΑΙ ΖΟΛΑ00:30 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)01:30 ΡΑΦΑΗΛ, ΠΑΘΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΡΦΙΑ02:30 Ο ΔΡΟΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ03:00 ONE DOLLAR (Α' ΚΥΚΛΟΣ)04:00 ΑΛΗΘΙΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -05:00 CORPUS AETERNUM06:00 ΤΟΠΟΙ ΖΩΗΣ - ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΡΤ3 -10:30 Barbie Dreamtopia11:00 Paw Patrol11:30 44 Γάτες12:00 Butterbean's Cafe12:30 Η Ντόρα Και Οι Φίλοι Της: Περιπέτειες Στην Πόλη13:00 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του13:30 Μπομπ Σφουγγαράκης14:00 Winx14:30 Regal Academy15:00 Maggie & Bianca Fashion Friends15:30 Nickelodeon Classics: Hey Arnold!/ Rugrats16:30 Η Μέρα Της Σάνη17:00 Paw Patrol17:30 Ράστυ Ρίβετς18:00 Ο Μπλέιζ Kαι Oι Φίλοι Tου18:30 Μπομπ Σφουγγαράκης19:00 Τα Μυστικά Της Αβύσσου19:30 Ο Άλβιννν!!! Και Η Παρέα Του20:00 Lego Friends20:30 Gormiti21:00 Μαραθώνιος: Ninjago Masters Of Spinjitzu22:00 Χελωνονιτζάκια: Η Άνοδος23:00 Χένρι Ο Επικίνδυνος23:30 Zoey00:00 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:30 Ένα Σχολείο Πολύ Ροκ00:50 Νίκι, Ρίκι, Ντίκι & Νταν01:40 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:05 Χένρι Ο Επικίνδυνος02:25 Game Shakers02:45 Game Shakers03:15 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς03:35 Στοιχειωμένοι Χάθαγουεϊς04:00 The Troop04:25 The Troop04:50 True Jackson05:10 True Jackson05:35 Με Λένε Φράνκη06:00 Με Λένε Φράνκη10:00 ΚΑΡΤΑ ΜΕΛΟΥΣ11:30 ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙΝΑΥΤΕΣ12:00 ΒΟΥΛΗ ΕΠΙ 713:30 ΑΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ14:00 ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ15:00 ΜΑΓΙΚΟΣ ΦΑΝΟΣ15:30 ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ Ε.Σ.Α.μεΑ16:00 ΒΙΒΛΙΟΒΟΥΛΙΟ (E)17:00 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ18:00 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΦΗΣ ΙΙ19:00 ΘΕΑΤΡΟΣΚΟΠΙΟ20:00 ΛΟΓΩ ΤΕΧΝΗΣ20:30 ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 20ου ΑΙΩΝΑ21:00 ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΣΑΙΞΠΗΡ22:00 ΜΙΑ ΤΑΙΝΙΑ, ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ23:00 Ο ΓΕΛΑΣΤΟΣ ΠΡΙΓΚΗΠΑΣ00:30 ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ