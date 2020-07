Corporate Affairs Excellence Awards 2020: Σημαντική βράβευση για την «The Kompany»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια εξαιρετικά σημαντική βράβευση έλαβε η εταιρεία The Kompany, στην κατηγορία «» (Media Relations), στο πλαίσιο τωντα μόνα θεσμικά βραβεία Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων στην Ελλάδα που εντάσσονται στις δράσεις του Τομέα Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ) της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ).Η συγκεκριμένη διάκριση αφορούσε στον σχεδιασμό ενός ολοκληρωμένου πλάνου, του μεγαλύτερου προγράμματος αμειβόμενης απασχόλησης και εκπαίδευσης στην Ελλάδα, και επικοινωνήθηκαν τόσο οι σκοποί και οι στόχοι του προγράμματος, όσο και τα αποτελέσματά του στα 5 χρόνια λειτουργίας του.Σε όλη τη διάρκεια του 2019, η The Kompany σχεδίασε και υλοποίησε ένακαι Media Relations, με σκοπό να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ReGeneration για επικοινωνία του κοινωνικού του αντικτύπου κατά τη διάρκεια των πέντε ετών λειτουργίας του.Το ReGeneration, ως ένας, χρήζει ενός ιδιαίτερου και πολύ ξεχωριστού πλάνου επικοινωνίας, καθώς η δημοσιότητα υποστηρίζει σημαντικά, μεταξύ άλλων, τη βιωσιμότητα του προγράμματος. Χάρη σ’αυτήν διευκολύνεται σημαντικά η ανεύρεση πόρων και οι συνέργειές του με τον κοινωνικό και οικονομικό ιστό.Το ReGeneration έχει ως στόχο τη δημοκρατικοποίηση της ευκαιρίας των νέων πτυχιούχων για μετα-πανεπιστημιακή εκπαίδευση και επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα μας. Μέχρι σήμερα, μέσω του προγράμματος έχουν απασχοληθεί περισσότεροι απόσε, οι οποίες δείχνουν έμπρακτα ότι στηρίζουν την επόμενη γενιά, αλλά και ότι συνεχίζουν να επενδύουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους, αφού το ποσοστό των συνεργασιών που ανανεώνονται ανέρχεται στο, Founder της The Kompany, δήλωσε: «H βράβευσή μας στο πλαίσιο των CAEA 2020 είναι εξαιρετικά σημαντική διότι μέσα από το συγκεκριμένο θεσμό επιβραβεύεται ένα πολύ πετυχημένο πλάνο δημοσιότητας που υλοποιήσαμε το 2019 και συνεχίζουμε μέχρι σήμερα και αφορά το ReGeneration. Η στρατηγική συνεργασία μεταξύ του ReGeneration και της The Kompany έχει ως στόχο την μέγιστη προβολή του προγράμματος τόσο σε ελληνικά όσο και σε διεθνή media για την ανάδειξη της σπουδαιότητας του καθώς και του ρόλου που επιτελεί στην ελληνική κοινωνία και οικονομία. Η συγκεκριμένη βράβευση έρχεται να πιστοποιήσει την πολύ ξεχωριστή και συστηματική δουλειά όλης της ομάδας της The Kompany. Είμαστε ενθουσιασμένοι που και το 2020 συνεχίζουμε να προβάλλουμε με ακόμα μεγαλύτερη ένταση τους στόχους και τους σκοπούς του ReGen»., Senior Project Manager του ReGeneration, δήλωσε: «Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την τιμητική αυτή βράβευση. Ευχαριστούμε θερμά την ομάδα της The Kompany, που με την εμπειρία της και την ουσιαστική γνώση της επικοινωνίας και των ΜΜΕ, συμβάλλει στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ανάδειξη του κοινωνικού αποτυπώματος του ReGeneration. Ως πρόγραμμα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το ReGeneration είναι ετερόφωτο, επομένως «φώτα» όπως αυτή η διάκριση βοηθούν το πρόγραμμα να ταξιδέψει ακόμα πιο ψηλά και να οδηγήσει ακόμα περισσότερους νέους να μπορούν να ονειρευτούν ένα καλύτερο μέλλον!»Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος οι συμμετοχές των υποψήφιων στα CAEA ξεπέρασαν τις, αριθμός ρεκόρ για την