ΓΕΡΜΑΝΟΣ: Στην 5η δεκαετία με όχημα την τεχνολογία και την εμπειρία του πελάτη

Θανάσης Στράτος, Chief Customer Operations Officer του ομίλου ΟΤΕ

Eμπρός ολοταχώς για την πέμπτη δεκαετία, με στόχο να παραμείνει ο «απόλυτος τεχνολογικός προορισμός» ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την εμπειρία του πελάτη, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι επιτελείς του, προχωρά ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ, που συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια πορείας, από ένα κατάστημα, το 1980, στο κέντρο της Αθήνας, στο μεγαλύτερο retail δίκτυο τεχνολογίας στην Ελλάδα.«Eχουμε ήδη ξεκάθαρο όραμα για το κατάστημα της νέας δεκαετίας», δηλώνει ο κ. Θανάσης Στράτος, Chief Customer Operations Officer του ομίλου ΟΤΕ, στην oμπρέλα του οποίου εντάσσεται το γνωστό δίκτυο καταστημάτων. «Δημιουργούμε experiential stores, όπου ο επισκέπτης θα έρχεται σε επαφή με ό,τι πιο εξελιγμένο τεχνολογικά υπάρχει και θα βιώνει δυνατά συναισθήματα. Για να το πετύχουμε αυτό, έχουμε ένα motto: «Bigger, Faster, Smarter». Αυτό σημαίνει ότι το κατάστημα της επόμενης δεκαετίας θα είναι πιο άνετο, με περισσότερα ψηφιακά και διαδραστικά στοιχεία - live demos, βιωματικές γωνιές, σύνδεση υπηρεσιών και παράλληλα πιο γρήγορη, απλή και, πάνω απ’ όλα, πιο προσωπική εξυπηρέτηση».Κατά πόσο όμως η πανδημία του κορωνοϊού φαίνεται να δημιουργεί νέες τάσεις σε σχέση με την άνοδο των ηλεκτρονικών πωλήσεων έναντι των πωλήσεων στα λεγόμενα φυσικά καταστήματα; «Ο πελάτης της νέας ψηφιακής εποχής είναι πράγματι καλύτερα ενημερωμένος από ποτέ και είναι πιο εξοικειωμένος με τις digital επιλογές, τάση που ενισχύθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Το είδαμε κι εμείς, στη μεγάλη αύξηση πωλήσεων του e-shop μας», επισημαίνει ο κ. Στράτος. Και συμπληρώνει: «Ωστόσο, το νέο αυτό δεδομένο δεν αναιρεί την αξία του φυσικού καταστήματος. Γιατί τίποτα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο και τη διαπροσωπική επικοινωνία, αλλά και την εμπειρία της επίσκεψης στο κατάστημα και της ζωντανής δοκιμής. Αυτό που μετράει είναι να στέκεσαι δίπλα στον πελάτη και αυτό φάνηκε και από τη δική μας εμπειρία με τα καταστήματα που παρέμειναν ανοιχτά εν μέσω COVID-19».Σύμφωνα με τον κ. Στράτο, η ΓΕΡΜΑΝΟΣ δεν διαχωρίζει τη στρατηγική σε on- και off- line, με το σκεπτικό ότι φυσικό κατάστημα και e-shop λειτουργούν συμπληρωματικά και είναι όλα μέρος του ίδιου οικοσυστήματος. «Επενδύουμε στο συνολικό customer journey. Oλα τα σημεία επαφής με τον πελάτη πρέπει να είναι συνδεδεμένα. Η εμπειρία που του προσφέρουμε πρέπει να έχει συνοχή», τονίζει.Επιπλέον, η αλυσίδα «επενδύει» στη φιλοσοφία του one stop shop, όπου ο καταναλωτής θα μπορεί να εξερευνήσει, να συγκρίνει, να δοκιμάσει και εν τέλει να αποκτήσει ολοκληρωμένες λύσεις τεχνολογίας και επικοινωνίας. «Στον ΓΕΡΜΑΝΟ ο πελάτης δεν προμηθεύεται μόνο μια υπηρεσία, π.χ. μια σύνδεση COSMOTE Fiber, αλλά και τον εξοπλισμό connectivity και το laptop για να την αξιοποιήσει. Και για όλα αυτά έχει δίπλα του έναν άνθρωπο, τον tech expert, που θα του βρει τις σωστές λύσεις, θα του εξηγήσει πώς λειτουργούν και θα τον βοηθήσει να τα συνδέσει», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Στράτος. «Αυτό είναι λοιπόν το στοίχημα για εμάς: όχι απλώς να πουλάμε προϊόντα τεχνολογίας, αλλά να βάζουμε τον πελάτη στην καρδιά της τεχνολογίας, καλύπτοντας ολοκληρωμένα τις ανάγκες του.» Κοιτώντας μπροστά, οι προκλήσεις της αγοράς δεν φαίνονται να φοβίζουν την αλυσίδα. «Oποιος έχει το θάρρος να διαφοροποιηθεί, αλλά και γιατί όχι ακόμα να κάνει disrupt τον εαυτό του, όχι μόνο επιβιώνει, αλλά και μεγαλουργεί», λέει ο κ. Στράτος «Εμείς, εδώ και 40 χρόνια, αλλάζουμε συνεχώς. Εξελισσόμαστε παράλληλα με την τεχνολογία. Το μόνο που μένει ίδιο είναι το συναίσθημα που νιώθουν οι πελάτες μας σε κάθε νέα επαφή με την τεχνολογία. Με όπλα τη συνεχή αλλαγή και τα δυνατά συναισθήματα, προχωράμε δυνατά και στο μέλλον».