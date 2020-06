Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πανελλήνια διάκριση για τους φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι επιχειρηματικές ψηφιακές ιδέες των ομάδων Dr. IV, MamaBear και Crowdy, από φοιτητές του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, βραβεύτηκαν στο Virtual & Live Φοιτητικός Διαγωνισμός JA Start Up 2020, κερδίζοντας τις τρεις πρώτες θέσεις, με οκτώ ομάδες προκριθείσες στον τελικό, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Μαΐου.Συγκεκριμένα, στον Junior Achievement Start Up 2020, ο οποίος διοργανώθηκε από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό «Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece)», οι φοιτητές του Τμήματος, συνεχίζοντας μία παράδοση συνεχούς επιτυχημένης παρουσίας από το πρώτο έτος ίδρυσης του θεσμού (2015), διακρίθηκαν ανάμεσα σε 68 ομάδες και 370 φοιτητές από 16 ελληνικά πανεπιστήμια.Οι ομάδες του ΔΕΤ συμμετείχαν με τις καινοτόμες ψηφιακές ιδέες τους, που ανέπτυξαν στο πλαίσιο του μαθήματος «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», είχαν την υποστήριξη του καθηγητή Γεωργίου Δουκίδη, του Δρ. Σταύρου Λουνή και του υποψηφίου διδάκτορα Στράτου Μπαλούτσου και αξιολογήθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη της τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν οι ακόλουθες ομάδες:Το 1ο Βραβείο απονεμήθηκε, από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκο Πιερρακάκη, στην ομάδα Dr. IV και τους Βούγια Ιωάννη, Γεωργούλη Χριστιάννα και Φάρο Αντώνη: Το Dr.IV είναι ένα ευφυές ευέλικτο και αυτόματο σύστημα διαχείρισης ορών σε μονάδες υγείας, όπως νοσοκομεία και κλινικές, με τη χρήση τεχνολογίας Internet of Things και μίας Mobile εφαρμογής. Όραμα της Dr. IV είναι να προσφέρει ένα σύστημα, το οποίο βοηθάει σε θέματα διαχείρισης χρόνου τις μονάδες που έχουν έλλειψη προσωπικού (κυρίως νοσοκόμους), που μάχονται για την υγεία μαςκαθημερινά, ειδικά στην περίοδο της νόσου COVID-19, και μειώνει σημαντικά τις επιπλοκές που προκύπτουν από σφάλματα ορών.Το 2ο Βραβείο απονεμήθηκε, από τον υφυπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Βασίλη Διγαλάκη, στην ομάδα MamaBear με τους Κακουλάκη Μαρίνα, Μπαμπέτα Κωνσταντίνο, Σπέρτου Χρυσή και Τέγου Στεφανία Μαρία: Το MamaBear είναι ένα έξυπνο λούτρινο αρκουδάκι, που σχεδιάστηκε ως βοήθημα για τους εργαζόμενους γονείς, αλλά και για οργανισμούς, όπως κλινικές και βρεφονηπιακοί σταθμοί. Αποτελεί συντροφιά και παρέα για το μωρό, ενώ βοηθάει στην ψυχική υγεία και συναισθηματική ανάπτυξή του. Μέσω της τεχνολογίας IoT επιτρέπει στους γονείς και στους υπεύθυνους να ηχογραφούν μέσω της εφαρμογής του μηνύματα και τα αναπαράγει, όταν το μωρό κλαίει ή γελάει. Ταυτόχρονα, προσφέρει real-time ενημέρωση για την κατάστασή του.Το 3ο Βραβείο απονεμήθηκε, από τον πρέσβη των Η.Π.Α. στην Ελλάδα Geoffrey Pyatt, στην ομάδα Crowdy με τους Ανδριοπούλου Μαρία, Κουτσοθανάση Χαρίκλεια, Μόσχου Σοφία και Χωριανοπούλου Αικατερίνη: Η εφαρμογή είναι μια ολοκληρωμένη έξυπνη λύση εντοπισμού και αποφυγής του συνωστισμού, ιδιαίτερη σημαντική λόγω της πανδημίας, στηριζόμενη σε τεχνολογίες IoT. Αποτελείται από ένα mobile app για τους πολίτες και μια συνδρομητική πλατφόρμα για τους οργανισμούς/επιχειρήσεις. Μεταξύ των άλλων, ο χρήστης θα βλέπει το πλήθος ατόμων σε λεωφορεία, σε δημόσιες υπηρεσίες και τράπεζες, σε καταστήματα εστίασης και λιανεμπορίου. Επιπλέον, θα ενημερώνεται για τον μέσο χρόνο εξυπηρέτησης, ώστε να διαχειριστεί τον χρόνο του, αποφεύγοντας τον συνωστισμό.Στον τελικό, επίσης, είχαν προκριθεί οι ακόλουθες ομάδες φοιτητών του Τμήματος ΔΕΤ: Cactus με τους Καραβά Γιώργο, Κόγιου Παπανικολάου Χριστίνα, Τσαπαρλή Δανάη, Χαβιάρα Μαρία και Νικολακάκη Βασίλη: Τo cactus είναι ένα έξυπνο σύστημα διαχείρισης της διαδικασίας συλλογής υφασμάτων που προορίζονται για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση. Αποτελείται από έναν κάδο ανακύκλωσης με IoT αισθητήρες, μια gamified mobile εφαρμογή απευθυνόμενη στους δωρητές και στους συλλέκτες ρούχων και μια web εφαρμογή, μέσω της οποίας οι εταιρείες συλλογής και ανακύκλωσης υφασμάτων έχουν πρόσβαση σε analytics reports και real-time data.Parkopticon με τους Γεώργιο Μπάλα και Θεόδωρο Πλέσσα: Το Parkopticon είναι ένα σύστημα smart parking βασισμένο σε τεχνολογία IoT. Χρησιμοποιώντας αισθητήρες, οι οποίοι εγκαθίστανται στις θέσεις στάθμευσης, «βλέπει» αν αυτές είναι ελεύθερες ή κατειλημμένες. Χρησιμοποιεί την πληροφορία αυτή σε τρίτες εφαρμογές, όπως μια εφαρμογή για smartphones, που κατευθύνει τους οδηγούς σε ελεύθερες θέσεις.Spotaki με τους Αφροδίτη-Αθηνά Αγαθού, Κωνσταντίνα Βαβατσιούλα, Κατερίνα Καλιπέτη και Μαρινίνα Παυλίδη: Το Spotaki είναι μια έξυπνη γλάστρα με ΙοΤ αισθητήρες, που συνδέεται με εφαρμογή στο κινητό του χρήστη, για να τον ειδοποιεί για τις ανάγκες του φυτού κάθε στιγμή, με αποτέλεσμα να παρατείνει το προσδόκιμο ζωής του και ο χρήστης να μαθαίνει συμβουλές για εναλλακτικές χρήσεις.UniverCity με τους Γεώργιο Μάρκου, Νικόλαο Μοάτσο και Νικόλαο-Άγγελο Σπυρέλλη: Η εφαρμογή, η οποία κέρδισε το Online Voting Challenge, αποτελεί έναν πλήρη φοιτητικό οδηγό για την εξωπανεπιστημιακή ζωή και περιλαμβάνει ένα σύνολο εξατομικευμένων προτάσεων για τον φοιτητή, σχετικά με έξι κατηγορίες (Συνέδρια, Εστίαση, Εκπτώσεις, Εθελοντισμός, Αθλητισμός, Ταξίδια).Wheel you Help με τους Αγγελική Κουρουπάκη, Ιωάννα Λαζαρίδου, Σοφία Σταθώρη και Γεωργία Σούλα: Το WheelYouHelp είναι ένα έξυπνο σύστημα ανίχνευσης πτώσης ΙΟΤ πουενσωματώνεται σε αναπηρικό αμαξίδιο, επιτρέποντας σε πραγματικό χρόνο την αναφορά περιστατικών έκτακτης ανάγκης, με λεπτομέρειες όπως την τοποθεσία ή τον τύπο τηςανάγκης (ανίχνευση πτώσης μέσω σενσόρων ή κλήση για βοήθεια μέσω emergency buttons) στο smartphone του επιβλέποντα του χρήστη του αμαξιδίου.Με αφορμή τις διακρίσεις των φοιτητών, ο καθηγητής Γεώργιος Δουκίδης υπογράμμισε: «Στο τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας δίνουμε μεγάλη έμφαση στις δεξιότητες της καινοτόμου δημιουργίας και βιώσιμης επιχειρηματικότητας μέσω της εμπλοκής των φοιτητών μας στην υλοποίηση καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες όπως IoT, Mobile, Big Data κλπ. Η εμπλοκή των φοιτητών μας σε διαγωνιστικές διαδικασίες τους δίνει την δυνατότητα να έρθουν πιο κοντά στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον και να πάρουν χρήσιμες συμβουλές από έμπειρους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου».Αξίζει να σημειωθεί ότι το «JA Start Up» είναι ένα ευρωπαϊκό πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Junior Achievement Europe, πουυλοποιείται ταυτόχρονα σε 300 πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη με τη συμμετοχή 15.000 φοιτητών.Η νικήτρια ομάδα Dr. IV θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στον 17ο Πανευρωπαϊκό Virtual & Live Τελικό Διαγωνισμό του JA Europe «JA Europe Enterprise Challenge 2020», ο οποίος θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα στις 24-26 Ιουνίου 2020.